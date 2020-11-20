Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран

Табірне містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" у Миколаївській області практично готове до введення в експлуатацію.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час перевірки будівництва об'єкта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну цього року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

"Особовий склад ДССТ на відмінно впорався з будівництвом бригадного містечка "Широкий Лан"... За лічені місяці, в обумовлені строки, з високою якістю було зроблено те, на що не були спроможні недобросовісні підрядні організації", - зазначив Таран.

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Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було сплачено понад 37 млн грн за фактично не виконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців та колишніх посадових осіб на суму понад 49 млн. грн.

Загальна площа будівель табірного містечка — 26 тис кв.м. Це, зокрема, 10 казарм покращеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма покращеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня, що одночасно може прийняти 2500 осіб. Під’єднано зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня та каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.

Площа полігону "Широкий лан", найбільшого на півдні України, 29 тис. га. Він заснований в 1952 році, розташований на відстані 40 км від Миколаєва. Серед переваг — близькість до моря та військового аеродрому.

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"Тепер Широколанівський полігон, нарівні з Яворівським, стане достойним місцем для проведення міжнародних військових навчань. Дане табірне містечко створене за новими підходами, передбачає цілком автономну інфраструктуру і враховує іноземний досвід, зокрема, у державах-членах НАТО. Введення його в експлуатацію дозволить нам значно розширити географію спільних навчань з підрозділами збройних сил держав-членів Північноатлантичного альянсу", — підкреслили в Міноборони.