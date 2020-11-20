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Міноборони (5279) Миколаївська область (1821) полігон (253) Таран Андрій (260)

Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні

Табірне містечко Міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" у Миколаївській області практично готове до введення в експлуатацію.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час перевірки будівництва об'єкта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну цього року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

"Особовий склад ДССТ на відмінно впорався з будівництвом бригадного містечка "Широкий Лан"... За лічені місяці, в обумовлені строки, з високою якістю було зроблено те, на що не були спроможні недобросовісні підрядні організації", - зазначив Таран.

Читайте також: Завершено розслідування розкрадання 37 млн ​​грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ

Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було сплачено понад 37 млн грн за фактично не виконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців та колишніх посадових осіб на суму понад 49 млн. грн.

Загальна площа будівель табірного містечка — 26 тис кв.м. Це, зокрема, 10 казарм покращеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма покращеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня, що одночасно може прийняти 2500 осіб. Під’єднано зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня та каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.

Площа полігону "Широкий лан", найбільшого на півдні України, 29 тис. га. Він заснований в 1952 році, розташований на відстані 40 км від Миколаєва. Серед переваг — близькість до моря та військового аеродрому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будматеріали заарештовані, казарми недобудовані": на полігоні "Широкий лан" за 3 роки так і не змогли закінчити будівництво. ВIДЕО

"Тепер Широколанівський полігон, нарівні з Яворівським, стане достойним місцем для проведення міжнародних військових навчань. Дане табірне містечко створене за новими підходами, передбачає цілком автономну інфраструктуру і враховує іноземний досвід, зокрема, у державах-членах НАТО. Введення його в експлуатацію дозволить нам значно розширити географію спільних навчань з підрозділами збройних сил держав-членів Північноатлантичного альянсу", — підкреслили в Міноборони.
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Топ коментарі
+22
Сейчас А Турчинов выступал на «прямом»,какой же он молодец ! Жаль , что не он министр обороны !
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20.11.2020 18:48
+17
Надо строить по ВСЕЙ Украине БАЗЫ НАТО !!!
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20.11.2020 19:02
+14
НУ, И КТО ТУТ СТРАНУ ОБКРАДАЕТ? ЧТО СКАЖИТЕ, УБОГИЙ?
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8582
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20.11.2020 22:08
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И сколько ЗЕлени ты украл на этом строительстве?
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20.11.2020 18:46 Відповісти
у Бирюкова спроси
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20.11.2020 18:56 Відповісти
Ага. А ще "папередніки", під час слідства, вирвали дроти зі стін, залили каналізаційний колодязь бетоном і задули труби монтажною піною.
Та таран провів прозорі тендери Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 1208 і все виправив.
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20.11.2020 19:32 Відповісти
Казарми побудовані пахабно, з порушеннями будівельних норм, правил та здорового глузду. Ці казарми проблемні і краще було б їх демонтувати і побудувати на їх місці нормальні казарми зразка НАТО, як в міста Тапа Естонії побудували казарми для контингенту НАТО. порошенко коли будував ці казарми використав технологію зведення будинків для свинарників та курятників, отже там немає ані підвалів, ані технічних поверхів зверху, там каналізація прокладена просто в підлозі і залита бетоном і її неможливо обслуговувати. Це на казарми НАТО, це шматок лайна! Казарми будувались по радянським нормам - одна кімната на 200 людей і немає ані нормальної вентиляції, ані опалення.
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21.11.2020 11:37 Відповісти
Берётся за основу проект американского военного городка ,привязывается по коммуникациям к нашей местности и цена уже есть ,американская,как контрольная.Строится с учётом американского опыта и технологий.Можно взять технадзором американского майора.и всё будет о.кей!В любом месте Украины.Орда опыт США использует вовсю.По периметру Украины давным -давно обустроила базы вторжения.
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20.11.2020 19:42 Відповісти
НУ, И КТО ТУТ СТРАНУ ОБКРАДАЕТ? ЧТО СКАЖИТЕ, УБОГИЙ?
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8582
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20.11.2020 22:08 Відповісти
Давай ешо картинок, у тебя талант. Если с картинкой, то больше на правду похоже.
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21.11.2020 08:09 Відповісти
ДА НЕ ВОПРОС. Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8002
Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 980
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21.11.2020 10:33 Відповісти
Ауууу, обсос, так кто обкрадывает государство?
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20.11.2020 23:12 Відповісти
та ніхто державу не обкрадає
держава сама дає
спочатку розплатилась з нянькою
потім розплатилась із суворими дядьками з півночі
зараз гроші йдуть до сім"ї
А коли їх не буде
можна буде сміливо вирушати в дальню дорогу і рояль можна не брати
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21.11.2020 10:59 Відповісти
Сейчас А Турчинов выступал на «прямом»,какой же он молодец ! Жаль , что не он министр обороны !
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20.11.2020 18:48 Відповісти
что говорил?
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20.11.2020 19:21 Відповісти
Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 8703
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20.11.2020 19:01 Відповісти
надеюсь дысантнику зеленскому отдельная палата с пианином и централизованным айкосоотоплением...
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20.11.2020 18:51 Відповісти
Отдельная камера. Платная ВИП камера.
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20.11.2020 19:06 Відповісти
мож и камера...чы зиндан ортодоксальный..
палата тоже кошерно...
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20.11.2020 19:09 Відповісти
Подобные сооружения сейчас надо строить под землей(очень глубоко).
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20.11.2020 18:53 Відповісти
Зачем?
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20.11.2020 18:58 Відповісти
Трудно обьяснить невоенному человеку.
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20.11.2020 19:06 Відповісти
Ну тогда по этой логике всё надо строить под землёй.
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20.11.2020 19:24 Відповісти
у Украины есть ПВО
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20.11.2020 20:36 Відповісти
Осы, С-300, Куб, Бук. Сильно они помогли армянам.
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20.11.2020 20:54 Відповісти
дык, и у кацапов не Ф-35 и Байрактары, а все тот же совковй хлам, немножко переделанный и усовершенствованный!
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20.11.2020 20:56 Відповісти
Ну, дело ваше. Только калибр с атомной боеголовкой шутить не будет.
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20.11.2020 21:05 Відповісти
скажи, ты вот эту ахинею пишешь под наркотой? или просто идиот?
почему именно идиот? потому что думаешь, что ЯО (если таки начнется и если оно у кацапов таки есть) будут пуляться по обычным тренировочным лагерям
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20.11.2020 21:57 Відповісти
А че ты меня спрашиваешь? Их и спроси.
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20.11.2020 22:02 Відповісти
а они знают под наркотой ты пишешь или нет?
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20.11.2020 22:10 Відповісти
Это из тех, Калибров, что с Каспия до Сирии не долетела, а попадали в Иране?
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20.11.2020 22:10 Відповісти
Может они теперь вручную кидать будут, а Ирана посреди нет. Да мое дело предупредить(по дружески), а там как хотите.
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20.11.2020 22:19 Відповісти
Ирана нет посреди чего? На карту Ближнего Востока посмотрите. Где Каспий откуда Калибры запускали и где Иран, куда они пападали не долетев до Сирии. Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 502
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20.11.2020 23:11 Відповісти
Прикольно, метро на ШирЛані требо було будувати ? Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 4163
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20.11.2020 22:31 Відповісти
Не прошло и 5 лет. За 5 лет вокруг меня построили целый город с многоетажками, развязками, дорогами, развлекательными центрами. А тут бараки из профнастила 5 лет строили еще и гордятся
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20.11.2020 18:53 Відповісти
та да,при совдепии лагерные городки строили исключительно из красного гранита...
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20.11.2020 19:03 Відповісти
В лютому-березні 2018-го року мені та іншим було "гарно" дивитись через дорогу на ці коробки корпусів казарм, коли ми в ста метрах від них в палатках сиділи...
Може нарешті те палаткове містечко зникне і люди стануть більш менш в цивільних умовах там бути...
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Надо строить по ВСЕЙ Украине БАЗЫ НАТО !!!
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20.11.2020 19:02 Відповісти
поддержую...главное шоб дырки были по всем правилам инженерии
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20.11.2020 19:09 Відповісти
Разворуют же все, как обычно, и ничего не построят.
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20.11.2020 19:25 Відповісти
Если натовцы будут строить, то не разворуют.
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Дядя должен построить, дядя должен дать денег, дядя должен защитить, дядя должен накормить, дядя должен впустить куда-то и позаботиться. А когда украинцы сами научатся что-нибудь делать.
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20.11.2020 19:52 Відповісти
А українці вміють красти!!!
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20.11.2020 20:34 Відповісти
- Дядя где ты, я теряю терпение! Куля в лоб так куля в лоб!

Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 4104
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20.11.2020 19:56 Відповісти
там де і наротний фронт
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21.11.2020 11:50 Відповісти
Этот городок от первого колышка до заселения можно сделать в теперешнем варианте за 3 месяца.Без напряга.Делали с весны 2016.Сколько мыльных опер про великое строительство писал тогдашний волонтёр № 1 пан Бирюков.Я читал его откровения на одном дыхании.Великого пера был человек!! ШирЛан раз двадцать вводил.
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20.11.2020 19:32 Відповісти
Так отож... Ничего, люди с такой кипучей энергией не пропадают. Он себя еще проявит.
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20.11.2020 19:41 Відповісти
он еще на теплом месте или уже выгнали к свиньям собачьим?
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21.11.2020 10:16 Відповісти
можна коли проект є і всі підприємства виробляють уніфіковану продукцію з якої і збирається щось подібне і не за 3 місяці а місяців за 6-9.
Але у нас проектів нема навіть на облаштування вулиць чи наземних переходів, а не те що казарм
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21.11.2020 11:45 Відповісти
Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий лан", - Таран==============
ОПЯТЬ???
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20.11.2020 20:33 Відповісти
Він не закінчував. А викладав фото і відео що було зроблено. І по них там було зроблено на багато більше чим 25%. Там майже фінал був. Залишилось тільки в середині закінчити.
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20.11.2020 22:54 Відповісти
шо, не будут больше наши солдатики на шриланке тонуть в грязюке?
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20.11.2020 20:34 Відповісти
Хоч щось
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20.11.2020 22:28 Відповісти
Кому вони лапшу про готовність тільки на 25% вішають? Є ж фотки та відео що коли було зроблено.
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20.11.2020 22:31 Відповісти
Молодцы.
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20.11.2020 22:39 Відповісти
******. Есть фотки и там вижно, что большая часть была сделанна до марта 19.
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20.11.2020 23:25 Відповісти
читая комментарии убеждаешься что Эти люди не месили грязь и не жили в палатках на Ширлане
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21.11.2020 09:22 Відповісти
ну неизменный атрибут - разметка для построения. интересно, на полигонах Израиля, США, Великобритании это есть? это крайне необходимый элемент на полигоне (оставить для учебки - не?) Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран - Цензор.НЕТ 5646
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21.11.2020 10:15 Відповісти
а обрали б кнуря, ще б 10 років той табір би будували б.
прийшов цей невіглас держбудівництва, і добудував за півроку, лошара !
хіба він може країною керувати ? добудує все, порядним мародерам нічого не залишить добудовувати , гад !
і який сенс тоді бути огрядним політиком, і передчасно сивіти ???
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21.11.2020 10:42 Відповісти
Вот зачем врать г-н Таран? Лично был на Шир.лане этой весной и готовность составляла около 80%. Казармы уже стояли, дороги проведены, столбы со светодиодным освещением. Зато он молодец на белом коне, р-р-раз и за пол года все достроилось по взмаху волшебной палочки. Лучше казармы в Николаеве для 79-ой бригады дострой , которые так и не достроились с начала правления власти Зе.
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21.11.2020 11:32 Відповісти
Судячи по футбольному полю за проектом наглядали або Суркіси або Ахмєтов
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21.11.2020 11:42 Відповісти
 
 