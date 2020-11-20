Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента
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Решение о "новогоднем локдауне" в Украине не принято.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 ноября в интервью "Интерфаксс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", – отметил он.
Тимошенко предложил дождаться результатов "карантина выходного дня", чтобы понять, "чего мы добьемся".
Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.
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та й Баби Яги теж......
в майбутнє зырит помалу?
Вышел из зоны заражения - обработал сапоги , снял , обработал носки , обработал костюм, снял , все оставил около зоны заражения, обрызгал одежду, руки и ходи спокойно
И тогда не будет большой заражённости медиков
ДЕЗИНФЕКЦИЯ в первую очередь при работе с больными Ковид
Как мне объясняли - есть правила для противочумных костюмов И их надо выполнять .
Потому и такая небрежность к дезинфекции - а потом удивляются СКОЛЬКО медиков болеет и умирает . Так они в самой зоне заражения работают В ПЛЯЖНЫХ ШЛЕПКАХ И НОСКАХ.
Офуеть !!!!
на неё из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен.
на всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен.
сидите в феофании конченные из "элиты".
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