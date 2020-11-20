Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента

Решение о "новогоднем локдауне" в Украине не принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 ноября в интервью "Интерфаксс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", – отметил он.



Тимошенко предложил дождаться результатов "карантина выходного дня", чтобы понять, "чего мы добьемся".



Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

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