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Новости Политика Украины
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Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение о

Решение о "новогоднем локдауне" в Украине не принято.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 20 ноября в интервью "Интерфаксс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", – отметил он.

Тимошенко предложил дождаться результатов "карантина выходного дня", чтобы понять, "чего мы добьемся".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Когда "бессмертные" дебилы без маски закончатся .
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20.11.2020 19:23
+7
закрыть, и сжечь.
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20.11.2020 19:30
+6
Компенсируйте каждому работающему полную зарплату и локдауньте до посинения.
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20.11.2020 19:32
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А прийдеться приймати.
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20.11.2020 19:16 Ответить
локдаун прийде сам..... в грудні, коли в бюджеті залишиться зелений бублик Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4457
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20.11.2020 19:28 Ответить
діди Морози проти !!!!
та й Баби Яги теж...... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4495
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20.11.2020 19:46 Ответить
им где-то харчеваться надо.....
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20.11.2020 19:47 Ответить
а когда не рано будет? 20 тыс в сутки, 30 или 40?
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20.11.2020 19:17 Ответить
Когда "бессмертные" дебилы без маски закончатся .
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20.11.2020 19:23 Ответить
чувак про новоричный нокдаун каманде зюзи?
в майбутнє зырит помалу?
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20.11.2020 19:19 Ответить
Полезно задуматься всем - ЧТО У ВРАЧА НА НОГАХ ?

Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 128
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20.11.2020 19:19 Ответить
та да,на коньки не похоже...
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20.11.2020 19:31 Ответить
К защитному костюму должны быть защитные сапоги
Вышел из зоны заражения - обработал сапоги , снял , обработал носки , обработал костюм, снял , все оставил около зоны заражения, обрызгал одежду, руки и ходи спокойно
И тогда не будет большой заражённости медиков
ДЕЗИНФЕКЦИЯ в первую очередь при работе с больными Ковид
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20.11.2020 19:43 Ответить
одноразові мешти.
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20.11.2020 20:26 Ответить
А когда Медики покупают себе пляжные шлепки И ходят в них и носках по зоне заражения - вот Вам и причина заражений,
Как мне объясняли - есть правила для противочумных костюмов И их надо выполнять .
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20.11.2020 19:45 Ответить
Хай идиЙоты в ОЗК и противогазах ходят, не будут заражаться. Тьху бараны.
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20.11.2020 19:55 Ответить
Вирус , как радиация, его не чувствуешь , он не пахнет
Потому и такая небрежность к дезинфекции - а потом удивляются СКОЛЬКО медиков болеет и умирает . Так они в самой зоне заражения работают В ПЛЯЖНЫХ ШЛЕПКАХ И НОСКАХ.
Офуеть !!!!
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20.11.2020 20:21 Ответить
Зедегенераты шобла блатных гопников
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20.11.2020 19:21 Ответить
смоктавших у блатных...чы даже у приблатнённых...
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20.11.2020 19:26 Ответить
закройтесь в феовании и сидите там.
на неё из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен.
на всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен.
сидите в феофании конченные из "элиты".
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20.11.2020 19:27 Ответить
закрыть, и сжечь.
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20.11.2020 19:30 Ответить
Элита и аппаратов ИВЛ себе нахваталась . А оказывается - нужен просто Кислород
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20.11.2020 19:48 Ответить
Орест Лютий А тело пело

..
..Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4235 Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4582
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20.11.2020 19:29 Ответить
Компенсируйте каждому работающему полную зарплату и локдауньте до посинения.
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20.11.2020 19:32 Ответить
В Германии принимается новый пакет законов, связанный с эпидемией Короны и карантинными мероприятиями. Одна из причин новшества, звучит так: Что бы пострадавшие от эпидемии могли обращаться в суды, для защиты своих прав.
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20.11.2020 19:32 Ответить
когда люди без средств существования попрут на майдан, вот это будет локдаун
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20.11.2020 19:33 Ответить
хм.. в переводе с Зебильного языка - значить уже приняли... Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7123
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20.11.2020 19:36 Ответить
запрещать или нет это спорный вопрос, но ставить елку и организовывать гуляния с киосками с хавчиком - это дебилизм
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20.11.2020 19:37 Ответить
ооо... нет шуму без.... оправдания шоумэнов...
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20.11.2020 19:39 Ответить
Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9160
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20.11.2020 19:40 Ответить
Каждому выдать три маски,на Рождество 25 декабря...,фонд Зелемойских оплатит... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2799
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20.11.2020 19:43 Ответить
Порох на марафоне размазывает бубочку как соплю по подоконнику. Наконец то наназывать вещи своими именами.
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20.11.2020 19:45 Ответить
Игорь Саруханов когда пел пестню Маски маски маски Маскарад... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7523
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20.11.2020 19:47 Ответить
Почему это решает завхоз, а не консилиум эпидемиологов. Не карантин а карнавал стада в намордниках. Инсктинты побеждают логику что первое увидели за тем и идут как отара за козлом на бойню. Чтобы что то понять надо сравнить сначала с прошлыми годами. А это к эпидемиолагам это их парафия. И кроме них никакой вирусолог или инфикционист этого не изучает и не знает они в микроскоп смотрят.
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20.11.2020 20:07 Ответить
Да примут, примерно с 25 по 15 по домам.
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20.11.2020 20:12 Ответить
А новогодней елке?
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20.11.2020 20:18 Ответить
Повний локдаун потрібно вводити лише для закладів освіти. Для промисловості і торгівлі ні!!! Це врятує і економіку і людей!
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20.11.2020 20:19 Ответить
Нужно понимать, что держава на себя берет всё бремя карантина? Отменяется квартплата, выплачиваются пособия подвозится еда людям....да?
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20.11.2020 21:37 Ответить
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
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21.11.2020 00:31 Ответить
 
 