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Новини Політика України
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Тимошенко_Кирило (494) Офіс Президента (1750) локдаун (290)

Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про

Рішення про "новорічний локдаун" в Україні не прийнято.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 листопада в інтерв'ю "Інтерфаксс-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Варіант "новорічного локдауна" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано", - зазначив він.

Тимошенко запропонував дочекатися результатів "карантину вихідного дня", щоб зрозуміти, "чого ми доб'ємося".

Кабінет Міністрів України 11 листопада вирішив ввести "карантин вихідного дня" через збільшення кількості хворих на COVID-19. Глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, що йдеться про три вікенди, починаючи з 14-15 листопада. За його словами, МОЗ хотів би ввести жорсткий карантин на три тижні, проте українська економіка такого не потягне.

Читайте також: Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський
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Топ коментарі
+8
Когда "бессмертные" дебилы без маски закончатся .
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20.11.2020 19:23
+7
закрыть, и сжечь.
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20.11.2020 19:30
+6
Компенсируйте каждому работающему полную зарплату и локдауньте до посинения.
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20.11.2020 19:32
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А прийдеться приймати.
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20.11.2020 19:16 Відповісти
локдаун прийде сам..... в грудні, коли в бюджеті залишиться зелений бублик Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4457
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20.11.2020 19:28 Відповісти
діди Морози проти !!!!
та й Баби Яги теж...... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4495
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20.11.2020 19:46 Відповісти
им где-то харчеваться надо.....
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20.11.2020 19:47 Відповісти
а когда не рано будет? 20 тыс в сутки, 30 или 40?
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20.11.2020 19:17 Відповісти
Когда "бессмертные" дебилы без маски закончатся .
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20.11.2020 19:23 Відповісти
чувак про новоричный нокдаун каманде зюзи?
в майбутнє зырит помалу?
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20.11.2020 19:19 Відповісти
Полезно задуматься всем - ЧТО У ВРАЧА НА НОГАХ ?

Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 128
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20.11.2020 19:19 Відповісти
та да,на коньки не похоже...
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20.11.2020 19:31 Відповісти
К защитному костюму должны быть защитные сапоги
Вышел из зоны заражения - обработал сапоги , снял , обработал носки , обработал костюм, снял , все оставил около зоны заражения, обрызгал одежду, руки и ходи спокойно
И тогда не будет большой заражённости медиков
ДЕЗИНФЕКЦИЯ в первую очередь при работе с больными Ковид
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20.11.2020 19:43 Відповісти
одноразові мешти.
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20.11.2020 20:26 Відповісти
А когда Медики покупают себе пляжные шлепки И ходят в них и носках по зоне заражения - вот Вам и причина заражений,
Как мне объясняли - есть правила для противочумных костюмов И их надо выполнять .
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20.11.2020 19:45 Відповісти
Хай идиЙоты в ОЗК и противогазах ходят, не будут заражаться. Тьху бараны.
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20.11.2020 19:55 Відповісти
Вирус , как радиация, его не чувствуешь , он не пахнет
Потому и такая небрежность к дезинфекции - а потом удивляются СКОЛЬКО медиков болеет и умирает . Так они в самой зоне заражения работают В ПЛЯЖНЫХ ШЛЕПКАХ И НОСКАХ.
Офуеть !!!!
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20.11.2020 20:21 Відповісти
Зедегенераты шобла блатных гопников
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20.11.2020 19:21 Відповісти
смоктавших у блатных...чы даже у приблатнённых...
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20.11.2020 19:26 Відповісти
закройтесь в феовании и сидите там.
на неё из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен.
на всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен.
сидите в феофании конченные из "элиты".
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20.11.2020 19:27 Відповісти
закрыть, и сжечь.
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20.11.2020 19:30 Відповісти
Элита и аппаратов ИВЛ себе нахваталась . А оказывается - нужен просто Кислород
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20.11.2020 19:48 Відповісти
Орест Лютий А тело пело

..
..Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4235 Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4582
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20.11.2020 19:29 Відповісти
Компенсируйте каждому работающему полную зарплату и локдауньте до посинения.
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20.11.2020 19:32 Відповісти
В Германии принимается новый пакет законов, связанный с эпидемией Короны и карантинными мероприятиями. Одна из причин новшества, звучит так: Что бы пострадавшие от эпидемии могли обращаться в суды, для защиты своих прав.
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20.11.2020 19:32 Відповісти
когда люди без средств существования попрут на майдан, вот это будет локдаун
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20.11.2020 19:33 Відповісти
хм.. в переводе с Зебильного языка - значить уже приняли... Решение о "новогоднем локдауне" не принято, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7123
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20.11.2020 19:36 Відповісти
запрещать или нет это спорный вопрос, но ставить елку и организовывать гуляния с киосками с хавчиком - это дебилизм
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20.11.2020 19:37 Відповісти
ооо... нет шуму без.... оправдания шоумэнов...
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20.11.2020 19:39 Відповісти
Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9160
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Каждому выдать три маски,на Рождество 25 декабря...,фонд Зелемойских оплатит... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2799
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20.11.2020 19:43 Відповісти
Порох на марафоне размазывает бубочку как соплю по подоконнику. Наконец то наназывать вещи своими именами.
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20.11.2020 19:45 Відповісти
Игорь Саруханов когда пел пестню Маски маски маски Маскарад... Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7523
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20.11.2020 19:47 Відповісти
Почему это решает завхоз, а не консилиум эпидемиологов. Не карантин а карнавал стада в намордниках. Инсктинты побеждают логику что первое увидели за тем и идут как отара за козлом на бойню. Чтобы что то понять надо сравнить сначала с прошлыми годами. А это к эпидемиолагам это их парафия. И кроме них никакой вирусолог или инфикционист этого не изучает и не знает они в микроскоп смотрят.
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20.11.2020 20:07 Відповісти
Да примут, примерно с 25 по 15 по домам.
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20.11.2020 20:12 Відповісти
А новогодней елке?
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20.11.2020 20:18 Відповісти
Повний локдаун потрібно вводити лише для закладів освіти. Для промисловості і торгівлі ні!!! Це врятує і економіку і людей!
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20.11.2020 20:19 Відповісти
Нужно понимать, что держава на себя берет всё бремя карантина? Отменяется квартплата, выплачиваются пособия подвозится еда людям....да?
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20.11.2020 21:37 Відповісти
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
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21.11.2020 00:31 Відповісти
 
 