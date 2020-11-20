Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента
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Рішення про "новорічний локдаун" в Україні не прийнято.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 листопада в інтерв'ю "Інтерфаксс-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Варіант "новорічного локдауна" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано", - зазначив він.
Тимошенко запропонував дочекатися результатів "карантину вихідного дня", щоб зрозуміти, "чого ми доб'ємося".
Кабінет Міністрів України 11 листопада вирішив ввести "карантин вихідного дня" через збільшення кількості хворих на COVID-19. Глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, що йдеться про три вікенди, починаючи з 14-15 листопада. За його словами, МОЗ хотів би ввести жорсткий карантин на три тижні, проте українська економіка такого не потягне.
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та й Баби Яги теж......
в майбутнє зырит помалу?
Вышел из зоны заражения - обработал сапоги , снял , обработал носки , обработал костюм, снял , все оставил около зоны заражения, обрызгал одежду, руки и ходи спокойно
И тогда не будет большой заражённости медиков
ДЕЗИНФЕКЦИЯ в первую очередь при работе с больными Ковид
Как мне объясняли - есть правила для противочумных костюмов И их надо выполнять .
Потому и такая небрежность к дезинфекции - а потом удивляются СКОЛЬКО медиков болеет и умирает . Так они в самой зоне заражения работают В ПЛЯЖНЫХ ШЛЕПКАХ И НОСКАХ.
Офуеть !!!!
на неё из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен.
на всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен.
сидите в феофании конченные из "элиты".
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