Рішення про "новорічний локдаун" не прийнято, - Офіс президента

Рішення про "новорічний локдаун" в Україні не прийнято.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 листопада в інтерв'ю "Інтерфаксс-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Варіант "новорічного локдауна" розглядається у всіх країнах, ми чуємо це від усіх європейських колег, але говорити про це поки рано", - зазначив він.

Тимошенко запропонував дочекатися результатів "карантину вихідного дня", щоб зрозуміти, "чого ми доб'ємося".

Кабінет Міністрів України 11 листопада вирішив ввести "карантин вихідного дня" через збільшення кількості хворих на COVID-19. Глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, що йдеться про три вікенди, починаючи з 14-15 листопада. За його словами, МОЗ хотів би ввести жорсткий карантин на три тижні, проте українська економіка такого не потягне.

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