6 201 94
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, со ссылкой на свой источник в окружения Ермака и член команды президента
Соответствующую информацию изданию подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.
Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.
Топ комментарии
+30 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий21.11.2020 01:30
+12 Aleks_15
показать весь комментарий21.11.2020 02:18
+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий21.11.2020 01:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
милованов не такой, марихуана ему помогла написать дисертацию в сша...
и вовин папа его признал
оп - зеленый долбаный клоповник.
Доведут до ручки страну эти секретарши
А писарчуку потрібні =совєтнікі= ?
На фіга ?
хотелось бы посмотреть на его предыдущую стадию до "скурвився" ...
а я чем хуже, чем этот прихвостень ЗЕ ?
ты меня замечал прислуговуванні москальським прихвостням ?
Вы, зебилы, вообще хоть что-то видите, кроме "не замечал до этого" ?
Если я, которого никто в мире не замечал во врачебных ошибках на операциях головного мозга, начну колупаться именно в твоей черепной коробке и именно по той причине, что я искренне верю, что достигну положительного результата, никогда до этого этим не занимаясь и не имея вообще никакого образования по этому профилю, то ты, падло, дашь мне разрешение колупаться в твоей голове ?
акі голубь, насравший на шахову дошку ?
для чого мені уявляти ?
я в них питав.
вони досі проти Порошенка
Буде Порошенко/ Медведчук /Чикатіло/ Гітлер - вони проголосують проти Порошенка
Тебе, зебилу, шо не нравицца ?
Всё так, как ты, падло и хотело - Лишь бы не Порошенко
Прошу прощения, но назови хоть одного из предыдущих, которых он толковей
Це ніяка не ротація, щоб про це не розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ротацій не буває через кілька місяців після призначення нового посла у Сполучених Штатах. Насправді, така ротація мала б відбутися після зміни влади у Білому домі. Але тоді, якщо керуватися міркуваннями політичної доцільності і дипломатичної логіки, Володимир Єльченко взагалі не мав би ставати послом у Сполучених Штатах. А на цій посаді мав би до президентських виборів у США залишатися Валерій Чалий, який працював з адміністрацією Дональда Трампа. І вже після того як стало б зрозумілим, що у Сполучених Штатах новий президент, можна було б задуматися про кандидата, який зможе встановити діалог з його адміністрацією.
Але у Зеленського з його уявленнями про особисту відданість - тобто про особисту невідданість - зовсім інша логіка. Якщо Валерій Чалий був призначений Петром Порошенком, так його потрібно негайно вигнати, не замислюючись про наслідки. А так як свого кандидата на посаду посла у США у Зеленського не було, довелося у терміновому порядку переводити на посаду посла постійного представника України при ООН. А тепер, за кілька місяців, відправляти його у відставку зовсім не тому, що прийшов час ротації. І не тому, що з'явилася ідея про необхідність призначення в Вашингтон дипломата, який зможе встановити контакт з новою адміністрацією - тому що у цьому випадку можна було б хоча б дочекатися інавгурації Джозефа Байдена. Просто з поваги до нового президента і нового державного секретаря. Хоча про що це я? Слово «повага» явно не те слово, про існування якого підозрюють президент України і ті, хто підказує йому кадрові рішення.
Оксану Маркарову відправляють до Вашингтону з однієї причини: МВФ не дає Україні грошей.
Але проблема в тому, що система так не працює. Зв'язки Маркарової у Вашингтоні і її навички парламентера не допоможуть Зеленському. Якщо у МВФ є вимоги, пов'язані з незалежністю Національного банку, судів та антикорупційних інституцій, то ці вимоги потрібно виконувати. І все. Ніякий посол не зможе пояснити керівництву фонду, що біле це чорне, а чорне це біле. Це можна тільки українським виборцям пояснити у відеозверненнях, але біда в тому що українські виборці долари не друкують. Вони на них живуть.............
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
Все більше відчуваю себе емігрантом... Влада не українська, мова окупантська, зарплата рабська, тарифи європейські, ціни вищі ніж у Польщі... Коли ж "запануємо ми браття у своїй сторонці"...???
Хто керує країною???
Дятли обирали йєрмака???