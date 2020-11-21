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Новости Политика Украины
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Милованов Тимофей (285) Ермак Андрей (1186)

Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП, со ссылкой на свой источник в окружения Ермака и член команды президента

Соответствующую информацию изданию подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского.

Милованов работал в правительстве во времена премьерства Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+30
БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
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21.11.2020 01:30
+12
Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
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21.11.2020 02:18
+8
Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
Доведут до ручки страну эти секретарши
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21.11.2020 01:35
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21.11.2020 01:26 Ответить
Вход гривна, выход две.
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21.11.2020 04:05 Ответить
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 2707
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21.11.2020 09:01 Ответить
Мілованов був провальним міністром, в ньому немає ніякої потреби! Він не є економістом в принципі, він на своїх курсах економіки тупо підшукує здібних студентів для іноземних роботодавців і отримує за це гроші від роботодавців.
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21.11.2020 11:47 Ответить
Фу 😖 💩🤢🤡какие , голубец на голубце , кабан и поросёнок 🐽
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21.11.2020 06:43 Ответить
экс-советника уманского уже подают, как алкоголика
милованов не такой, марихуана ему помогла написать дисертацию в сша...
и вовин папа его признал
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21.11.2020 08:35 Ответить
БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
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21.11.2020 01:30 Ответить
Зебил, а нахрена тьі тогда вьібрал зеленого клоуна, если он повторяет все то неправильное, что делал порошенко?
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21.11.2020 10:25 Ответить
ето дерьмак монике отставную выписал - как нелюбимой?
оп - зеленый долбаный клоповник.
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21.11.2020 01:31 Ответить
один вже спалив своє ім"я, якщо воно було справжнє, не консервне. Арестовича так знатно сьогодні затюкали у фейсбуці з посилу Луганського у стрімі з-під будинку Порошенка
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21.11.2020 04:09 Ответить
Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
Доведут до ручки страну эти секретарши
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21.11.2020 01:35 Ответить
Так он же признал себя дебилом прилюдно. Или уже поумнел?
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21.11.2020 01:37 Ответить
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 8862

А писарчуку потрібні =совєтнікі= ?
На фіга ? Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 8862
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21.11.2020 01:42 Ответить
І цей скурвився. Ганьба.
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21.11.2020 01:43 Ответить
скурвився


хотелось бы посмотреть на его предыдущую стадию до "скурвився" ...
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21.11.2020 01:51 Ответить
Не був замічений у прислуговуванні москальським прихвостням. Я мав на увазі саме це.
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21.11.2020 02:25 Ответить
не понимаю.

а я чем хуже, чем этот прихвостень ЗЕ ?

ты меня замечал прислуговуванні москальським прихвостням ?

Вы, зебилы, вообще хоть что-то видите, кроме "не замечал до этого" ?

Если я, которого никто в мире не замечал во врачебных ошибках на операциях головного мозга, начну колупаться именно в твоей черепной коробке и именно по той причине, что я искренне верю, что достигну положительного результата, никогда до этого этим не занимаясь и не имея вообще никакого образования по этому профилю, то ты, падло, дашь мне разрешение колупаться в твоей голове ?
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21.11.2020 02:40 Ответить
Та я бачу, що не розумієш. Пишеш хірню.
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21.11.2020 03:00 Ответить
с вєршынычого ти вєщаєш бєз аргументів

акі голубь, насравший на шахову дошку ?
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21.11.2020 03:10 Ответить
На добраніч. Проспися. Завтра буде кращий день.
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21.11.2020 03:13 Ответить
Мілованов - т.зв. "соросятник". Так що прислуговувався не касапам.
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21.11.2020 05:57 Ответить
Завхозу-продюсеру треба багато «совєтников», бо він на віцепрепіздєнта не вчився. Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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21.11.2020 01:45 Ответить
а я уверен, что он прошёл полный курс обучения в Высшей Школе ФСБ
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21.11.2020 01:52 Ответить
Так, Дєрьмак - це кремлівський червоний горобець. Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 7747
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21.11.2020 01:57 Ответить
и попробуй в реальной жизни доказать этот ясный пень любому ближайшему зебилу
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21.11.2020 02:06 Ответить
Вони упороті, їм не доведеш. Але деякі, з тих кого я знаю, кажуть, що вони вже за Порошенка. Уявіть собі, що вони вже за Порошенка. Шкода, шо я не можу їх повбивати, але маю повне право їх зневажати.
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21.11.2020 02:33 Ответить
Уявіть собі, що вони вже за Порошенка


для чого мені уявляти ?

я в них питав.

вони досі проти Порошенка

Буде Порошенко/ Медведчук /Чикатіло/ Гітлер - вони проголосують проти Порошенка
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21.11.2020 02:45 Ответить
это тот чувак, которого назначил своим ПОЛНЫМ заместитетем тот спензель, за которого ТЫ голосовал и агитировал.

Тебе, зебилу, шо не нравицца ?

Всё так, как ты, падло и хотело - Лишь бы не Порошенко
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21.11.2020 01:54 Ответить
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 9018
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21.11.2020 01:58 Ответить
Собрались как-то вместе чукча, Штирлиц, поручик Ржевский, новый русский, дистрофик, колобок, два наркомана, Василий Иванович, тетя Соня, умирающий еврей, гаишник, теща и муж из командировки. А Вовочка им и говорит - почему не вся партия "Слуга народа" в сборе? Где остальные?» (с)
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21.11.2020 01:51 Ответить
Хоть к йёрмаку сосватали этого зе-полиза, а ведь еще недавно в "дебилах" ходил. Никто не хочет разделять участь "зеленых мух", акромя тех кто уже в этом "зеленом поносе" плавал - этим уже терять нечего.
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21.11.2020 01:52 Ответить
Я, конечно, "потяну мазу" за Милованова... Толковый мужик, но... Какой, извините, советник нужен начальнику канцелярии?... Другое дело - назначить начальником этой канцелярии самого Милованова вместо Ермака!...
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21.11.2020 02:01 Ответить
Толковый мужик, но..

Прошу прощения, но назови хоть одного из предыдущих, которых он толковей
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21.11.2020 02:10 Ответить
Ну, нужно же где-то ЗЕчеловеку столоваться.
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21.11.2020 02:10 Ответить
Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
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21.11.2020 02:18 Ответить
Ермак красиво макнул в дерьмо Зе наняв уволенного им министра к себе в свиту. Что-то явно назревает.
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21.11.2020 02:49 Ответить
Мілованова, скоріш за все, звільнили консенсусом рижа мразь і баба беня.
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21.11.2020 06:05 Ответить
Віталій Портников: Маркарова не врятує Зеленського

Це ніяка не ротація, щоб про це не розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ротацій не буває через кілька місяців після призначення нового посла у Сполучених Штатах. Насправді, така ротація мала б відбутися після зміни влади у Білому домі. Але тоді, якщо керуватися міркуваннями політичної доцільності і дипломатичної логіки, Володимир Єльченко взагалі не мав би ставати послом у Сполучених Штатах. А на цій посаді мав би до президентських виборів у США залишатися Валерій Чалий, який працював з адміністрацією Дональда Трампа. І вже після того як стало б зрозумілим, що у Сполучених Штатах новий президент, можна було б задуматися про кандидата, який зможе встановити діалог з його адміністрацією.
Але у Зеленського з його уявленнями про особисту відданість - тобто про особисту невідданість - зовсім інша логіка. Якщо Валерій Чалий був призначений Петром Порошенком, так його потрібно негайно вигнати, не замислюючись про наслідки. А так як свого кандидата на посаду посла у США у Зеленського не було, довелося у терміновому порядку переводити на посаду посла постійного представника України при ООН. А тепер, за кілька місяців, відправляти його у відставку зовсім не тому, що прийшов час ротації. І не тому, що з'явилася ідея про необхідність призначення в Вашингтон дипломата, який зможе встановити контакт з новою адміністрацією - тому що у цьому випадку можна було б хоча б дочекатися інавгурації Джозефа Байдена. Просто з поваги до нового президента і нового державного секретаря. Хоча про що це я? Слово «повага» явно не те слово, про існування якого підозрюють президент України і ті, хто підказує йому кадрові рішення.

Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4043 Оксану Маркарову відправляють до Вашингтону з однієї причини: МВФ не дає Україні грошей.
Але проблема в тому, що система так не працює. Зв'язки Маркарової у Вашингтоні і її навички парламентера не допоможуть Зеленському. Якщо у МВФ є вимоги, пов'язані з незалежністю Національного банку, судів та антикорупційних інституцій, то ці вимоги потрібно виконувати. І все. Ніякий посол не зможе пояснити керівництву фонду, що біле це чорне, а чорне це біле. Це можна тільки українським виборцям пояснити у відеозверненнях, але біда в тому що українські виборці долари не друкують. Вони на них живуть.............
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21.11.2020 04:05 Ответить
Бубачка вообще уже не хочет думать и работать, будет работать команда Ермака с ними на международной арене и будут иметь дело, а вофка почетный празидент лиги смеха.
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21.11.2020 04:08 Ответить
врубися в комент вище, в логіку Портникова. І зрозумій: Маркарову в Вашингтон відпраляє не Зе, а д'Єрмак. І лемма тут проста: д'Єрмак з ненабагато вищим ІQ, ніж Бубочка. Якщо Бубочка - клоун-дебіл; то д'Єрмак грає вумного, але все-одно клоун. І обидва вони з одної ліги.
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21.11.2020 06:03 Ответить
Этого еще козла не хватало.
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21.11.2020 06:56 Ответить
Лайно не тоне.
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21.11.2020 07:46 Ответить
Стать советником у кремлёвского резидента? Быть подельником у путенской шестёрки? Милованову нужен пожизненный срок без права свиданий, посылок и переписки? Или он надеется успеть удрать за Урал вместе со слугами Сатаны? Никто никуда не сбежит - и тюрем хватит, и пуль, и верёвок с мылом.....
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21.11.2020 07:58 Ответить
Дебіли неосудні... закон такий... Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 7542
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21.11.2020 08:06 Ответить
Наша песня хороша начинай сначала.
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21.11.2020 08:14 Ответить
це повний п№здець - директор приймальні має цілий штат радників.
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21.11.2020 08:56 Ответить
"Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ" - чтобы обеспечить работников ОП канцелярскими принадлежностями и оргтехникой, ещё и дебильный советник нужен? Милованов: «Я не скрываю, что я дебил». Ермак не лучше если дебилов себе в советники берёт. Можно представить, кто Ермака руководить ОП поставил.
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21.11.2020 09:00 Ответить








Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Все більше відчуваю себе емігрантом... Влада не українська, мова окупантська, зарплата рабська, тарифи європейські, ціни вищі ніж у Польщі... Коли ж "запануємо ми браття у своїй сторонці"...???
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21.11.2020 09:02 Ответить
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 5792
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21.11.2020 09:05 Ответить
дЕрЬмаку только ещё дебила-Миклована (со слов ихнего же Карабаса-Барабаса) не хватало. А может это у дЕрЬмака на почве токсикоза секретами предстательной железы - шутка сказать - любимейшая Фокинская внученька-губошлёпина наглухо забанила перманентную инсталляцию в собственный глубоко тюнингованный организм набубнявленного тилипка, произрастающего из персоны вышеупомянутого дЕрЬмака. Ну ничё-ничё, ща дебил-Миклован насоветует - дела наладятся.
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21.11.2020 09:15 Ответить
...Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4489...
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21.11.2020 09:28 Ответить
это какой-то позор....)
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21.11.2020 09:33 Ответить
Мілованов, це не просто радник, це експертіще в знищенні економіки. Йому для цього й коронавірус не потрібен був, мілованов сам впорався.
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21.11.2020 09:57 Ответить
Министр ЭКОНОМИКИ и вдруг советник СТУКАЧА? Странный переход для человека-НЕ карьериста!
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21.11.2020 10:02 Ответить
Це тот бувший міністр, який казав, що він дебіл і гордиться цим? Ну, ну - збирайтеся суки всі в одному місці, щоб вас легше було ловити.
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21.11.2020 10:03 Ответить
"нефтегаз" не торгует газом (Милованов" этим все сказано
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21.11.2020 10:05 Ответить
Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5131
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21.11.2020 10:24 Ответить
МиКлован хоть и дебил (со слов ихнего же Карабаса-Барабаса), но гордыней не шибко отягощённый - понимает гадёныш, что в слякоть осеннюю на 7-ми ветрах промозглых, на дождях колючих, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную свою Дупу разнеженную лучше пристроить на благостное прогревание в кресле, хоть и не министерском - менее тёплом, но всё-таки казённом. На казённый же ж счёт оно-то ж повернее же ж будет, понадёжнее-то.
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21.11.2020 10:25 Ответить
Радник завгоспу???
Хто керує країною???
Дятли обирали йєрмака???
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21.11.2020 10:38 Ответить
Возникает вопрос, зачем шут создал еще одну команду 95 балагана, чтобы потом брать за хорошие деньги советриков, посмотрите на рожу ермака, ну какой советник ему поможет и сколько их надо, чтобы из этого быка сделать человека?
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21.11.2020 11:40 Ответить
 
 