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Новини Політика України
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Милованов Тимофій (281) Єрмак Андрій (1229)

Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ

Тимофія Милованова, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, буде призначено радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на своє джерело в оточенні Єрмака і члена команди президента.

Відповідну інформацію виданню підтвердили два джерела: одне з оточення глави Офісу президента, друге з команди президента Володимира Зеленського.

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом із його Кабміном у березні цього року його було відправлено у відставку.

Читайте також: "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов
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Топ коментарі
+30
БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
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21.11.2020 01:30
+12
Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
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21.11.2020 02:18
+8
Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
Доведут до ручки страну эти секретарши
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21.11.2020 01:35
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21.11.2020 01:26 Відповісти
Вход гривна, выход две.
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21.11.2020 04:05 Відповісти
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 2707
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21.11.2020 09:01 Відповісти
Мілованов був провальним міністром, в ньому немає ніякої потреби! Він не є економістом в принципі, він на своїх курсах економіки тупо підшукує здібних студентів для іноземних роботодавців і отримує за це гроші від роботодавців.
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21.11.2020 11:47 Відповісти
Фу 😖 💩🤢🤡какие , голубец на голубце , кабан и поросёнок 🐽
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21.11.2020 06:43 Відповісти
экс-советника уманского уже подают, как алкоголика
милованов не такой, марихуана ему помогла написать дисертацию в сша...
и вовин папа его признал
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21.11.2020 08:35 Відповісти
БЛД, ну сколько можно? Поклонники Зе, ну вы когда-то поясните, какие легальные Конституционные полномочия есть у вот этого Ермака? Ну сколько еще вы будете обссыкать свои портки с онучами от имени Ермак?
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21.11.2020 01:30 Відповісти
Зебил, а нахрена тьі тогда вьібрал зеленого клоуна, если он повторяет все то неправильное, что делал порошенко?
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21.11.2020 10:25 Відповісти
ето дерьмак монике отставную выписал - как нелюбимой?
оп - зеленый долбаный клоповник.
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21.11.2020 01:31 Відповісти
один вже спалив своє ім"я, якщо воно було справжнє, не консервне. Арестовича так знатно сьогодні затюкали у фейсбуці з посилу Луганського у стрімі з-під будинку Порошенка
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21.11.2020 04:09 Відповісти
Было такое выражение « два дебила - это сила» 😀😀😀
Доведут до ручки страну эти секретарши
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21.11.2020 01:35 Відповісти
Так он же признал себя дебилом прилюдно. Или уже поумнел?
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21.11.2020 01:37 Відповісти
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 8862

А писарчуку потрібні =совєтнікі= ?
На фіга ? Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 8862
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21.11.2020 01:42 Відповісти
І цей скурвився. Ганьба.
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21.11.2020 01:43 Відповісти
скурвився


хотелось бы посмотреть на его предыдущую стадию до "скурвився" ...
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21.11.2020 01:51 Відповісти
Не був замічений у прислуговуванні москальським прихвостням. Я мав на увазі саме це.
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21.11.2020 02:25 Відповісти
не понимаю.

а я чем хуже, чем этот прихвостень ЗЕ ?

ты меня замечал прислуговуванні москальським прихвостням ?

Вы, зебилы, вообще хоть что-то видите, кроме "не замечал до этого" ?

Если я, которого никто в мире не замечал во врачебных ошибках на операциях головного мозга, начну колупаться именно в твоей черепной коробке и именно по той причине, что я искренне верю, что достигну положительного результата, никогда до этого этим не занимаясь и не имея вообще никакого образования по этому профилю, то ты, падло, дашь мне разрешение колупаться в твоей голове ?
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21.11.2020 02:40 Відповісти
Та я бачу, що не розумієш. Пишеш хірню.
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21.11.2020 03:00 Відповісти
с вєршынычого ти вєщаєш бєз аргументів

акі голубь, насравший на шахову дошку ?
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21.11.2020 03:10 Відповісти
На добраніч. Проспися. Завтра буде кращий день.
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21.11.2020 03:13 Відповісти
Мілованов - т.зв. "соросятник". Так що прислуговувався не касапам.
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21.11.2020 05:57 Відповісти
Завхозу-продюсеру треба багато «совєтников», бо він на віцепрепіздєнта не вчився. Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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21.11.2020 01:45 Відповісти
а я уверен, что он прошёл полный курс обучения в Высшей Школе ФСБ
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21.11.2020 01:52 Відповісти
Так, Дєрьмак - це кремлівський червоний горобець. Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 7747
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21.11.2020 01:57 Відповісти
и попробуй в реальной жизни доказать этот ясный пень любому ближайшему зебилу
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21.11.2020 02:06 Відповісти
Вони упороті, їм не доведеш. Але деякі, з тих кого я знаю, кажуть, що вони вже за Порошенка. Уявіть собі, що вони вже за Порошенка. Шкода, шо я не можу їх повбивати, але маю повне право їх зневажати.
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21.11.2020 02:33 Відповісти
Уявіть собі, що вони вже за Порошенка


для чого мені уявляти ?

я в них питав.

вони досі проти Порошенка

Буде Порошенко/ Медведчук /Чикатіло/ Гітлер - вони проголосують проти Порошенка
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21.11.2020 02:45 Відповісти
это тот чувак, которого назначил своим ПОЛНЫМ заместитетем тот спензель, за которого ТЫ голосовал и агитировал.

Тебе, зебилу, шо не нравицца ?

Всё так, как ты, падло и хотело - Лишь бы не Порошенко
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21.11.2020 01:54 Відповісти
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 9018
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21.11.2020 01:58 Відповісти
Собрались как-то вместе чукча, Штирлиц, поручик Ржевский, новый русский, дистрофик, колобок, два наркомана, Василий Иванович, тетя Соня, умирающий еврей, гаишник, теща и муж из командировки. А Вовочка им и говорит - почему не вся партия "Слуга народа" в сборе? Где остальные?» (с)
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21.11.2020 01:51 Відповісти
Хоть к йёрмаку сосватали этого зе-полиза, а ведь еще недавно в "дебилах" ходил. Никто не хочет разделять участь "зеленых мух", акромя тех кто уже в этом "зеленом поносе" плавал - этим уже терять нечего.
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21.11.2020 01:52 Відповісти
Я, конечно, "потяну мазу" за Милованова... Толковый мужик, но... Какой, извините, советник нужен начальнику канцелярии?... Другое дело - назначить начальником этой канцелярии самого Милованова вместо Ермака!...
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21.11.2020 02:01 Відповісти
Толковый мужик, но..

Прошу прощения, но назови хоть одного из предыдущих, которых он толковей
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21.11.2020 02:10 Відповісти
Ну, нужно же где-то ЗЕчеловеку столоваться.
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21.11.2020 02:10 Відповісти
Советники по должности могут быть только в президента, но чтоб советник был у секретаря президента это вообще не в какие ворота, маразм крепчает. Спрашивается кто руководит Украиной, Зеленский или его секретарь Ермак, который набирает штат советников
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21.11.2020 02:18 Відповісти
Ермак красиво макнул в дерьмо Зе наняв уволенного им министра к себе в свиту. Что-то явно назревает.
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21.11.2020 02:49 Відповісти
Мілованова, скоріш за все, звільнили консенсусом рижа мразь і баба беня.
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21.11.2020 06:05 Відповісти
Віталій Портников: Маркарова не врятує Зеленського

Це ніяка не ротація, щоб про це не розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ротацій не буває через кілька місяців після призначення нового посла у Сполучених Штатах. Насправді, така ротація мала б відбутися після зміни влади у Білому домі. Але тоді, якщо керуватися міркуваннями політичної доцільності і дипломатичної логіки, Володимир Єльченко взагалі не мав би ставати послом у Сполучених Штатах. А на цій посаді мав би до президентських виборів у США залишатися Валерій Чалий, який працював з адміністрацією Дональда Трампа. І вже після того як стало б зрозумілим, що у Сполучених Штатах новий президент, можна було б задуматися про кандидата, який зможе встановити діалог з його адміністрацією.
Але у Зеленського з його уявленнями про особисту відданість - тобто про особисту невідданість - зовсім інша логіка. Якщо Валерій Чалий був призначений Петром Порошенком, так його потрібно негайно вигнати, не замислюючись про наслідки. А так як свого кандидата на посаду посла у США у Зеленського не було, довелося у терміновому порядку переводити на посаду посла постійного представника України при ООН. А тепер, за кілька місяців, відправляти його у відставку зовсім не тому, що прийшов час ротації. І не тому, що з'явилася ідея про необхідність призначення в Вашингтон дипломата, який зможе встановити контакт з новою адміністрацією - тому що у цьому випадку можна було б хоча б дочекатися інавгурації Джозефа Байдена. Просто з поваги до нового президента і нового державного секретаря. Хоча про що це я? Слово «повага» явно не те слово, про існування якого підозрюють президент України і ті, хто підказує йому кадрові рішення.

Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4043 Оксану Маркарову відправляють до Вашингтону з однієї причини: МВФ не дає Україні грошей.
Але проблема в тому, що система так не працює. Зв'язки Маркарової у Вашингтоні і її навички парламентера не допоможуть Зеленському. Якщо у МВФ є вимоги, пов'язані з незалежністю Національного банку, судів та антикорупційних інституцій, то ці вимоги потрібно виконувати. І все. Ніякий посол не зможе пояснити керівництву фонду, що біле це чорне, а чорне це біле. Це можна тільки українським виборцям пояснити у відеозверненнях, але біда в тому що українські виборці долари не друкують. Вони на них живуть.............
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21.11.2020 04:05 Відповісти
Бубачка вообще уже не хочет думать и работать, будет работать команда Ермака с ними на международной арене и будут иметь дело, а вофка почетный празидент лиги смеха.
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21.11.2020 04:08 Відповісти
врубися в комент вище, в логіку Портникова. І зрозумій: Маркарову в Вашингтон відпраляє не Зе, а д'Єрмак. І лемма тут проста: д'Єрмак з ненабагато вищим ІQ, ніж Бубочка. Якщо Бубочка - клоун-дебіл; то д'Єрмак грає вумного, але все-одно клоун. І обидва вони з одної ліги.
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21.11.2020 06:03 Відповісти
Этого еще козла не хватало.
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21.11.2020 06:56 Відповісти
Лайно не тоне.
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21.11.2020 07:46 Відповісти
Стать советником у кремлёвского резидента? Быть подельником у путенской шестёрки? Милованову нужен пожизненный срок без права свиданий, посылок и переписки? Или он надеется успеть удрать за Урал вместе со слугами Сатаны? Никто никуда не сбежит - и тюрем хватит, и пуль, и верёвок с мылом.....
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21.11.2020 07:58 Відповісти
Дебіли неосудні... закон такий... Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 7542
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21.11.2020 08:06 Відповісти
Наша песня хороша начинай сначала.
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21.11.2020 08:14 Відповісти
це повний п№здець - директор приймальні має цілий штат радників.
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21.11.2020 08:56 Відповісти
"Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ" - чтобы обеспечить работников ОП канцелярскими принадлежностями и оргтехникой, ещё и дебильный советник нужен? Милованов: «Я не скрываю, что я дебил». Ермак не лучше если дебилов себе в советники берёт. Можно представить, кто Ермака руководить ОП поставил.
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21.11.2020 09:00 Відповісти








Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Все більше відчуваю себе емігрантом... Влада не українська, мова окупантська, зарплата рабська, тарифи європейські, ціни вищі ніж у Польщі... Коли ж "запануємо ми браття у своїй сторонці"...???
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21.11.2020 09:02 Відповісти
Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 5792
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21.11.2020 09:05 Відповісти
дЕрЬмаку только ещё дебила-Миклована (со слов ихнего же Карабаса-Барабаса) не хватало. А может это у дЕрЬмака на почве токсикоза секретами предстательной железы - шутка сказать - любимейшая Фокинская внученька-губошлёпина наглухо забанила перманентную инсталляцию в собственный глубоко тюнингованный организм набубнявленного тилипка, произрастающего из персоны вышеупомянутого дЕрЬмака. Ну ничё-ничё, ща дебил-Миклован насоветует - дела наладятся.
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21.11.2020 09:15 Відповісти
...Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ - Цензор.НЕТ 4489...
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21.11.2020 09:28 Відповісти
это какой-то позор....)
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21.11.2020 09:33 Відповісти
Мілованов, це не просто радник, це експертіще в знищенні економіки. Йому для цього й коронавірус не потрібен був, мілованов сам впорався.
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21.11.2020 09:57 Відповісти
Министр ЭКОНОМИКИ и вдруг советник СТУКАЧА? Странный переход для человека-НЕ карьериста!
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21.11.2020 10:02 Відповісти
Це тот бувший міністр, який казав, що він дебіл і гордиться цим? Ну, ну - збирайтеся суки всі в одному місці, щоб вас легше було ловити.
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21.11.2020 10:03 Відповісти
"нефтегаз" не торгует газом (Милованов" этим все сказано
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21.11.2020 10:05 Відповісти
Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5131
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21.11.2020 10:24 Відповісти
МиКлован хоть и дебил (со слов ихнего же Карабаса-Барабаса), но гордыней не шибко отягощённый - понимает гадёныш, что в слякоть осеннюю на 7-ми ветрах промозглых, на дождях колючих, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную свою Дупу разнеженную лучше пристроить на благостное прогревание в кресле, хоть и не министерском - менее тёплом, но всё-таки казённом. На казённый же ж счёт оно-то ж повернее же ж будет, понадёжнее-то.
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21.11.2020 10:25 Відповісти
Радник завгоспу???
Хто керує країною???
Дятли обирали йєрмака???
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21.11.2020 10:38 Відповісти
Возникает вопрос, зачем шут создал еще одну команду 95 балагана, чтобы потом брать за хорошие деньги советриков, посмотрите на рожу ермака, ну какой советник ему поможет и сколько их надо, чтобы из этого быка сделать человека?
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21.11.2020 11:40 Відповісти
 
 