Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ

Тимофія Милованова, колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, буде призначено радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на своє джерело в оточенні Єрмака і члена команди президента.

Відповідну інформацію виданню підтвердили два джерела: одне з оточення глави Офісу президента, друге з команди президента Володимира Зеленського.

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом із його Кабміном у березні цього року його було відправлено у відставку.

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