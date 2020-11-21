Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время
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Экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке в субботу, комментируя информацию о его возможном назначении.
"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - отметил он.
Он добавил, что перед страной стоят вызовы: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.
"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.
Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.
Пожалуйста, подождите...
Ах, это он сам и говорил? Врал, наверное...
А он, оказывается, гигант мысли, у Самого Ермака --- отца украинской демократии служит!
" --- Господа, же не манж па сис жур...!©
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
Об бубочку открыто ноги вытирают
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
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а де-юре... ото хрипуче непорозуміння
та шо я Вам кажу! ))) Ви це й без мене добре знаєте...
Хоча він же сам зізнавався в дебілізмі...
Не знаю, навіть, що гірше
при Милованове созданная на деньги Пинчука Киевская школа экономики стала очень авторитетной площадкой и приобрела статус кузницы кадров для среднего бизнеса. Сам Милованов отвел себе роль эксперта экспертов, закрепив ее в многочисленных постах в соцсетях.
2016-м превратился в члена набсовета Нацбанка. Тогда Милованов наговорил немало вещей, которые вряд ли простит ему электорат Зеленского - например, назвал Порошенко лучшим президентом в истории Украины. В том числе поэтому Тимофея долго и не рассматривали всерьез как претендента на значимые должности после недавней смены власти.
Пропуском в команду стала организация в Трускавце летом 2019 семинара для новоизбранных нардепов девятого созыва от «Слуги народа».
Но в верхах готовность Милованова работать на кого угодно без личных претензий оценили, сделав министром в правительстве Гончарука. По квоте Пинчука.
ПІНЧУК ЙОГО ОЛІГАХІЧНИЙ ПАПА . Якщо у Дерьмака немає у біографії ні слова про особисте життя , то у цього "о семье- разведен"
Кто-то их собирал по своему образу и подобию.