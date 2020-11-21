РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12013 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 391 45
Милованов Тимофей (285) Ермак Андрей (1186)

Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время

Экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке в субботу, комментируя информацию о его возможном назначении.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - отметил он.

Он добавил, что перед страной стоят вызовы: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.

"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.

Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.

Читайте также: Экс-министр экономики Милованов станет советником Ермака, - СМИ

Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
офигеть!.. цит: "Работаю советником у Ермака", звучит сейчас с каким-то сакральным оттенком высшей власти..
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
показать весь комментарий
21.11.2020 10:43
+14
Які обов"язки у совєтніка завхоза канцелярії.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:41
+8
Віталій Портніков. ДЛЯ МІЛОВАНОВА
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С денисом в принципе ладим.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:40 Ответить
Мілованом не є економістом в принципі, що він може порадити! Мілованом займався вивченням теорії ігор і до економіки не має взагалі жодного відношення і не має профільної освіти! Забудьте про Мілованова, це пустий актив.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:41 Ответить
Ну, и кто говорил, что Милованов тупой??
Ах, это он сам и говорил? Врал, наверное...
А он, оказывается, гигант мысли, у Самого Ермака --- отца украинской демократии служит!
" --- Господа, же не манж па сис жур...!© Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1547
показать весь комментарий
21.11.2020 11:59 Ответить
Єрмак боїться справді розуміних радників, тому що Єрмак сам по собі слабкий політик. Тому радниками Єрмака працюють абсолютно посередні фахівці, які не можуть порадити жодної цікавої ідеї. Є в Україні Олександр Савченко, в міжнародному інституці бізнесу якого працював Мілованов, поки його не вигнали. Олександр Савченко один з засновників НБУ, відкривав перші рахунки НБУ за кордоном, є найбільш фаховим банкіром, економістом та фінансистом України. Але Єрмак не кличе його в радники, а кличе якогось махінатора Мілованова. А потім ми дивуємось, чому немає ніякого результату від справді цікавих ініціатив Президента та кабміну? А тому що немає у владі фахівців які можуть вибудувати економічну стратегію держави і провести справді ефективні реформи! Бо Єрмак любить радників не розумніших за себе.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:05 Ответить
Які обов"язки у совєтніка завхоза канцелярії.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:41 Ответить
От тіпа він європейського типу молодий економіст реформатор , дальок від політики, не чув шо Єрмак шпигун Кремля ... НУ І ШО? Пішов його математиці вчити? Це він Маркарову засватав у посла США ?
показать весь комментарий
21.11.2020 11:04 Ответить
Віталій Портніков. ДЛЯ МІЛОВАНОВА
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:08 Ответить
Воно ж було мін.економіки, знає де можно гроші красти, тому і "радник" мокшанського шпигуна!!! Все просто!!!
показать весь комментарий
21.11.2020 11:07 Ответить
Та якомусь сенсі як не приший до одного місця рукав.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:35 Ответить
Дуже великі-дивитись щоб туалетний папір не закінчувався у відхожих місцях. Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3697
показать весь комментарий
21.11.2020 13:24 Ответить
"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины" - слова советника Дерьмака.
Об бубочку открыто ноги вытирают
показать весь комментарий
21.11.2020 10:43 Ответить
У Буратіни вжопі рука Бєні. Він його створив, він його і знищить.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:46 Ответить
офигеть!.. цит: "Работаю советником у Ермака", звучит сейчас с каким-то сакральным оттенком высшей власти..
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
показать весь комментарий
21.11.2020 10:43 Ответить
Подоляк давно потребував типу інтелектуальної підмоги - одним пропогандонством у Єрмака не виходить... там тіпа Вова лідєр савремєнності... Усьо - купили інтелектальних тітушок- Арестовича, Мілованова...
показать весь комментарий
21.11.2020 11:01 Ответить
Разрабатывает схемы РАСПИЛА ?. . . .. .

.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:46 Ответить
Присосался к корыту в верхнем левом углу!
показать весь комментарий
21.11.2020 10:48 Ответить
Ну Шо сказать: все понятно и просто- кругооборот гавна в природе
показать весь комментарий
21.11.2020 10:52 Ответить
РАБотать на РАБссию срань почетный регионМилованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9440 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 378Шариковы блин
показать весь комментарий
21.11.2020 10:52 Ответить
Как говориться ,Два дебила это Сила .... Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9480
показать весь комментарий
21.11.2020 10:52 Ответить
Ведмедчук и Зелемойский это чЛенин Сралин КАМСАМОЛ Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 4586 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9641
показать весь комментарий
21.11.2020 10:54 Ответить
Думав ми не помітили , чому почав вилизувати разом з Лещенками й Шабуніними усі трещінкі усіх рехворм відОПи
показать весь комментарий
21.11.2020 10:55 Ответить
Ну з міловановим все зрозуміло. Та коли фсб-шний дерьмак став президентом країни?
показать весь комментарий
21.11.2020 10:56 Ответить
де факто сразу як його призначив...навіть не ризикну припустити... хто ! ))
а де-юре... ото хрипуче непорозуміння
та шо я Вам кажу! ))) Ви це й без мене добре знаєте...
показать весь комментарий
21.11.2020 11:11 Ответить
Чому з зеленими ЬІканамістами економіка летить у прірву і в бюджеті діра? У продавця труселєй, з якого реготали зебіли, економіка була на підйомі і в казні накопичувалось бабло.
показать весь комментарий
21.11.2020 10:57 Ответить
Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 5189мы рождены чтоб быдло сделать сказкой Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 5495 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
21.11.2020 10:58 Ответить
Цей хоч не алкоголік?

Хоча він же сам зізнавався в дебілізмі...

Не знаю, навіть, що гірше
показать весь комментарий
21.11.2020 10:58 Ответить
Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 8235Блохи профессор это пролетайрят Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1783 Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1996
показать весь комментарий
21.11.2020 11:02 Ответить
Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время/ Теперь понятно почему "В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса" / Милованов рассказал, как курил марихуану.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:04 Ответить
Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. (соросовскоко- пинчуковский внебрачный выкидыш) которого пристроили в Украине для ее грабежа и уничтожения
показать весь комментарий
21.11.2020 11:04 Ответить
Оно и видно, судя по тому, что творится вокруг.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:06 Ответить
на підвищення після міністра економіки пішов... буде жопу дєрьмаку гарно лизати, тот може й штатним радником взяти
показать весь комментарий
21.11.2020 11:19 Ответить
цитати про Мілованова "Украине создан прецедент - министром экономики стал фейсбучный блогер и эксперт-теоретик."

при Милованове созданная на деньги Пинчука Киевская школа экономики стала очень авторитетной площадкой и приобрела статус кузницы кадров для среднего бизнеса. Сам Милованов отвел себе роль эксперта экспертов, закрепив ее в многочисленных постах в соцсетях.

2016-м превратился в члена набсовета Нацбанка. Тогда Милованов наговорил немало вещей, которые вряд ли простит ему электорат Зеленского - например, назвал Порошенко лучшим президентом в истории Украины. В том числе поэтому Тимофея долго и не рассматривали всерьез как претендента на значимые должности после недавней смены власти.
Пропуском в команду стала организация в Трускавце летом 2019 семинара для новоизбранных нардепов девятого созыва от «Слуги народа».
Но в верхах готовность Милованова работать на кого угодно без личных претензий оценили, сделав министром в правительстве Гончарука. По квоте Пинчука.

ПІНЧУК ЙОГО ОЛІГАХІЧНИЙ ПАПА . Якщо у Дерьмака немає у біографії ні слова про особисте життя , то у цього "о семье- разведен"
показать весь комментарий
21.11.2020 11:22 Ответить
дермак уже стал высшим руководством?
показать весь комментарий
21.11.2020 11:23 Ответить
Взяли бы меня! Уже бы к вечеру так вам там нарулил бы, что сам остался там. Что и было бы мне нужно! Котяхи копчёные прошлогодние!
показать весь комментарий
21.11.2020 11:29 Ответить
"Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3526

Кто-то их собирал по своему образу и подобию.
показать весь комментарий
21.11.2020 11:34 Ответить
А після перенесеного КОВІДу - ще і із "сумєрєчним сознанієм".
показать весь комментарий
21.11.2020 12:40 Ответить
мучат меня смутные сомнения - не ты ли это милый советник насоветовал дебилам запустить ковидные деньги на ямковый ремонт дорог???
показать весь комментарий
21.11.2020 12:49 Ответить
І якщо що, і до відповідальності "радника" не притягнеш, дебіли непідсудні, по закону...
показать весь комментарий
21.11.2020 13:02 Ответить
Коли Мілованов був міністром економіки ніхто не помітив вилокого поштовху розвитку,а ось дикий занепад міг не побачити хіба що сліпий.Козир взяв до себе людину від якої толку можна не сподіватись,а от шкоди....
показать весь комментарий
21.11.2020 13:32 Ответить
Коли вони всі ці ЗЕлені під@раси вже повиздихають?
показать весь комментарий
21.11.2020 14:05 Ответить
Nothing personal, just business...
показать весь комментарий
21.11.2020 14:16 Ответить
Джяст нарко-бизнессс... Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3525
показать весь комментарий
21.11.2020 17:51 Ответить
Не, ну вы чьо, поцан знает , как употреБлять коноплю! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 4181 Это ж лучше, чем бубочкин кокс! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 8347 Дешевле ж для страны! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 7001
показать весь комментарий
21.11.2020 17:50 Ответить
кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.... судя по всему его знания не оцениваются - бездарь
показать весь комментарий
21.11.2020 20:08 Ответить
 
 