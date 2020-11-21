Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час

Ексміністр економіки та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу, коментуючи інформацію про його ймовірне призначення.

"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака", - зазначив він.

Він додав, що перед країною стоять виклики: COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.

"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними найвищому керівництву України", - підкреслив ексміністр.

Він також повідомив, що залишається президентом Київської школи економіки. "Це справа мого життя... Мій внесок - розбудова школи та допомога запуску найкращого в Україні бакалаврату. Я продовжую відповідати за стратегію розвитку школи та фандрейзинг", - написав Милованов.

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