Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексміністр економіки та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу, коментуючи інформацію про його ймовірне призначення.
"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака", - зазначив він.
Він додав, що перед країною стоять виклики: COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.
"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними найвищому керівництву України", - підкреслив ексміністр.
Він також повідомив, що залишається президентом Київської школи економіки. "Це справа мого життя... Мій внесок - розбудова школи та допомога запуску найкращого в Україні бакалаврату. Я продовжую відповідати за стратегію розвитку школи та фандрейзинг", - написав Милованов.
Будь ласка, зачекайте...
Ах, это он сам и говорил? Врал, наверное...
А он, оказывается, гигант мысли, у Самого Ермака --- отца украинской демократии служит!
" --- Господа, же не манж па сис жур...!©
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
Об бубочку открыто ноги вытирают
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
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а де-юре... ото хрипуче непорозуміння
та шо я Вам кажу! ))) Ви це й без мене добре знаєте...
Хоча він же сам зізнавався в дебілізмі...
Не знаю, навіть, що гірше
при Милованове созданная на деньги Пинчука Киевская школа экономики стала очень авторитетной площадкой и приобрела статус кузницы кадров для среднего бизнеса. Сам Милованов отвел себе роль эксперта экспертов, закрепив ее в многочисленных постах в соцсетях.
2016-м превратился в члена набсовета Нацбанка. Тогда Милованов наговорил немало вещей, которые вряд ли простит ему электорат Зеленского - например, назвал Порошенко лучшим президентом в истории Украины. В том числе поэтому Тимофея долго и не рассматривали всерьез как претендента на значимые должности после недавней смены власти.
Пропуском в команду стала организация в Трускавце летом 2019 семинара для новоизбранных нардепов девятого созыва от «Слуги народа».
Но в верхах готовность Милованова работать на кого угодно без личных претензий оценили, сделав министром в правительстве Гончарука. По квоте Пинчука.
ПІНЧУК ЙОГО ОЛІГАХІЧНИЙ ПАПА . Якщо у Дерьмака немає у біографії ні слова про особисте життя , то у цього "о семье- разведен"
Кто-то их собирал по своему образу и подобию.