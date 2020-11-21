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Милованов Тимофій (281) Єрмак Андрій (1229)

Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час

Ексміністр економіки та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу, коментуючи інформацію про його ймовірне призначення.

"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака", - зазначив він.

Він додав, що перед країною стоять виклики: COVID-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями.

"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними найвищому керівництву України", - підкреслив ексміністр.

Він також повідомив, що залишається президентом Київської школи економіки. "Це справа мого життя... Мій внесок - розбудова школи та допомога запуску найкращого в Україні бакалаврату. Я продовжую відповідати за стратегію розвитку школи та фандрейзинг", - написав Милованов.

Читайте також: Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака, - ЗМІ

Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час 01
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Топ коментарі
+15
офигеть!.. цит: "Работаю советником у Ермака", звучит сейчас с каким-то сакральным оттенком высшей власти..
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
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21.11.2020 10:43
+14
Які обов"язки у совєтніка завхоза канцелярії.
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21.11.2020 10:41
+8
Віталій Портніков. ДЛЯ МІЛОВАНОВА
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
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21.11.2020 11:08
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С денисом в принципе ладим.
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21.11.2020 10:40 Відповісти
Мілованом не є економістом в принципі, що він може порадити! Мілованом займався вивченням теорії ігор і до економіки не має взагалі жодного відношення і не має профільної освіти! Забудьте про Мілованова, це пустий актив.
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21.11.2020 11:41 Відповісти
Ну, и кто говорил, что Милованов тупой??
Ах, это он сам и говорил? Врал, наверное...
А он, оказывается, гигант мысли, у Самого Ермака --- отца украинской демократии служит!
" --- Господа, же не манж па сис жур...!© Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1547
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21.11.2020 11:59 Відповісти
Єрмак боїться справді розуміних радників, тому що Єрмак сам по собі слабкий політик. Тому радниками Єрмака працюють абсолютно посередні фахівці, які не можуть порадити жодної цікавої ідеї. Є в Україні Олександр Савченко, в міжнародному інституці бізнесу якого працював Мілованов, поки його не вигнали. Олександр Савченко один з засновників НБУ, відкривав перші рахунки НБУ за кордоном, є найбільш фаховим банкіром, економістом та фінансистом України. Але Єрмак не кличе його в радники, а кличе якогось махінатора Мілованова. А потім ми дивуємось, чому немає ніякого результату від справді цікавих ініціатив Президента та кабміну? А тому що немає у владі фахівців які можуть вибудувати економічну стратегію держави і провести справді ефективні реформи! Бо Єрмак любить радників не розумніших за себе.
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21.11.2020 12:05 Відповісти
Які обов"язки у совєтніка завхоза канцелярії.
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21.11.2020 10:41 Відповісти
От тіпа він європейського типу молодий економіст реформатор , дальок від політики, не чув шо Єрмак шпигун Кремля ... НУ І ШО? Пішов його математиці вчити? Це він Маркарову засватав у посла США ?
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21.11.2020 11:04 Відповісти
Віталій Портніков. ДЛЯ МІЛОВАНОВА
Решение назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову новым украинским послом в Соединённых Штатах, вне всякого сомнения, далеко от соображений политической целесообразности и дипломатической логики
Это никакая не ротация, чтобы об этом не рассказывал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ротаций не бывает через несколько месяцев после назначения нового посла в Соединённых Штатах. На самом деле, такая ротация должна была бы произойти после смены власти в Белом доме. Но тогда, если руководствоваться соображениями политической целесообразности и дипломатической логики, Владимир Ельченко вообще не должен был бы становиться послом в Соединенных Штатах. А на этой должности должен был бы до президентских выборов в США оставаться работавший с администрации Дональда Трампа Валерий Чалый. И уже после того как стало бы ясно, что в Соединенных Штатах новый президент, можно было бы задуматься о кандидате, который сможет установить диалог с его администрацией.
Но у Зеленского с его представлениями о личной преданности - вернее, о личной непреданности - совершенно другая логика. Если Валерий Чалый был назначен Петром Порошенко, то его нужно незамедлительно изгнать, не задумываясь о последствиях. А так как своего кандидата на должность посла в в США у Зеленского не было, то пришлось в спешном порядке переводить на должность посла постоянного представителя Украины при ООН. А теперь, спустя несколько месяцев, отправлять его в отставку вовсе не потому, что пришло время ротации. И не потому, что появилась идея о необходимости назначения в Вашингтон дипломата, который сможет установить контакт с новой администрацией - потому что в этом случае можно было бы хотя бы дождаться инаугурации Джозефа Байдена. Просто из уважения к новому президенту и новому государственному секретарю. Хотя о чем это я? Слово «уважение» явно не то слово, о существовании которого подозревают президент Украины и те, кто подсказывает ему кадровые решения.
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21.11.2020 11:08 Відповісти
Воно ж було мін.економіки, знає де можно гроші красти, тому і "радник" мокшанського шпигуна!!! Все просто!!!
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21.11.2020 11:07 Відповісти
Та якомусь сенсі як не приший до одного місця рукав.
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21.11.2020 12:35 Відповісти
Дуже великі-дивитись щоб туалетний папір не закінчувався у відхожих місцях. Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3697
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21.11.2020 13:24 Відповісти
"Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины" - слова советника Дерьмака.
Об бубочку открыто ноги вытирают
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21.11.2020 10:43 Відповісти
У Буратіни вжопі рука Бєні. Він його створив, він його і знищить.
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21.11.2020 10:46 Відповісти
офигеть!.. цит: "Работаю советником у Ермака", звучит сейчас с каким-то сакральным оттенком высшей власти..
а ведь Ермак до 2019 года был занюханным клоуном в потёртом костюме и носками с дырами..
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21.11.2020 10:43 Відповісти
Подоляк давно потребував типу інтелектуальної підмоги - одним пропогандонством у Єрмака не виходить... там тіпа Вова лідєр савремєнності... Усьо - купили інтелектальних тітушок- Арестовича, Мілованова...
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21.11.2020 11:01 Відповісти
Разрабатывает схемы РАСПИЛА ?. . . .. .

.
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21.11.2020 10:46 Відповісти
Присосался к корыту в верхнем левом углу!
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21.11.2020 10:48 Відповісти
Ну Шо сказать: все понятно и просто- кругооборот гавна в природе
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21.11.2020 10:52 Відповісти
РАБотать на РАБссию срань почетный регионМилованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9440 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 378Шариковы блин
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21.11.2020 10:52 Відповісти
Как говориться ,Два дебила это Сила .... Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9480
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21.11.2020 10:52 Відповісти
Ведмедчук и Зелемойский это чЛенин Сралин КАМСАМОЛ Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 4586 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9641
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21.11.2020 10:54 Відповісти
Думав ми не помітили , чому почав вилизувати разом з Лещенками й Шабуніними усі трещінкі усіх рехворм відОПи
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21.11.2020 10:55 Відповісти
Ну з міловановим все зрозуміло. Та коли фсб-шний дерьмак став президентом країни?
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21.11.2020 10:56 Відповісти
де факто сразу як його призначив...навіть не ризикну припустити... хто ! ))
а де-юре... ото хрипуче непорозуміння
та шо я Вам кажу! ))) Ви це й без мене добре знаєте...
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21.11.2020 11:11 Відповісти
Чому з зеленими ЬІканамістами економіка летить у прірву і в бюджеті діра? У продавця труселєй, з якого реготали зебіли, економіка була на підйомі і в казні накопичувалось бабло.
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21.11.2020 10:57 Відповісти
Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 5189мы рождены чтоб быдло сделать сказкой Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 5495 Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время - Цензор.НЕТ 9958
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21.11.2020 10:58 Відповісти
Цей хоч не алкоголік?

Хоча він же сам зізнавався в дебілізмі...

Не знаю, навіть, що гірше
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21.11.2020 10:58 Відповісти
Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 8235Блохи профессор это пролетайрят Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1783 Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 1996
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21.11.2020 11:02 Відповісти
Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время/ Теперь понятно почему "В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса" / Милованов рассказал, как курил марихуану.
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21.11.2020 11:04 Відповісти
Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни… Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. (соросовскоко- пинчуковский внебрачный выкидыш) которого пристроили в Украине для ее грабежа и уничтожения
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21.11.2020 11:04 Відповісти
Оно и видно, судя по тому, что творится вокруг.
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21.11.2020 11:06 Відповісти
на підвищення після міністра економіки пішов... буде жопу дєрьмаку гарно лизати, тот може й штатним радником взяти
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21.11.2020 11:19 Відповісти
цитати про Мілованова "Украине создан прецедент - министром экономики стал фейсбучный блогер и эксперт-теоретик."

при Милованове созданная на деньги Пинчука Киевская школа экономики стала очень авторитетной площадкой и приобрела статус кузницы кадров для среднего бизнеса. Сам Милованов отвел себе роль эксперта экспертов, закрепив ее в многочисленных постах в соцсетях.

2016-м превратился в члена набсовета Нацбанка. Тогда Милованов наговорил немало вещей, которые вряд ли простит ему электорат Зеленского - например, назвал Порошенко лучшим президентом в истории Украины. В том числе поэтому Тимофея долго и не рассматривали всерьез как претендента на значимые должности после недавней смены власти.
Пропуском в команду стала организация в Трускавце летом 2019 семинара для новоизбранных нардепов девятого созыва от «Слуги народа».
Но в верхах готовность Милованова работать на кого угодно без личных претензий оценили, сделав министром в правительстве Гончарука. По квоте Пинчука.

ПІНЧУК ЙОГО ОЛІГАХІЧНИЙ ПАПА . Якщо у Дерьмака немає у біографії ні слова про особисте життя , то у цього "о семье- разведен"
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21.11.2020 11:22 Відповісти
дермак уже стал высшим руководством?
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21.11.2020 11:23 Відповісти
Взяли бы меня! Уже бы к вечеру так вам там нарулил бы, что сам остался там. Что и было бы мне нужно! Котяхи копчёные прошлогодние!
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21.11.2020 11:29 Відповісти
"Милованов: Работаю внештатным советником Ермака уже некоторое время" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3526

Кто-то их собирал по своему образу и подобию.
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21.11.2020 11:34 Відповісти
А після перенесеного КОВІДу - ще і із "сумєрєчним сознанієм".
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21.11.2020 12:40 Відповісти
мучат меня смутные сомнения - не ты ли это милый советник насоветовал дебилам запустить ковидные деньги на ямковый ремонт дорог???
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21.11.2020 12:49 Відповісти
І якщо що, і до відповідальності "радника" не притягнеш, дебіли непідсудні, по закону...
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21.11.2020 13:02 Відповісти
Коли Мілованов був міністром економіки ніхто не помітив вилокого поштовху розвитку,а ось дикий занепад міг не побачити хіба що сліпий.Козир взяв до себе людину від якої толку можна не сподіватись,а от шкоди....
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21.11.2020 13:32 Відповісти
Коли вони всі ці ЗЕлені під@раси вже повиздихають?
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21.11.2020 14:05 Відповісти
Nothing personal, just business...
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21.11.2020 14:16 Відповісти
Джяст нарко-бизнессс... Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 3525
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21.11.2020 17:51 Відповісти
Не, ну вы чьо, поцан знает , как употреБлять коноплю! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 4181 Это ж лучше, чем бубочкин кокс! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 8347 Дешевле ж для страны! Милованов: Працюю позаштатним радником Єрмака вже деякий час - Цензор.НЕТ 7001
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21.11.2020 17:50 Відповісти
кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.... судя по всему его знания не оцениваются - бездарь
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21.11.2020 20:08 Відповісти
 
 