РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7932 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 369 107
Путин (29862) Россия (91250) санкции (10615) США (23182) Евросоюз (15873)

Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 действие российского продовольственного эмбарго на поставку продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.

Это следует из указа "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Читайте также: Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продолжался. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины - Цензор.НЕТ 2521
показать весь комментарий
21.11.2020 13:23
+20
Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины - Цензор.НЕТ 1932
показать весь комментарий
21.11.2020 13:18
+16
Путин продлил на год ответные санкции против Запада и Украины - Цензор.НЕТ 3588
показать весь комментарий
21.11.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И правильно, санкции против запада до последнего голодного кацапа.
показать весь комментарий
21.11.2020 14:39 Ответить
Путін продовжив на рік санкції у відповідь проти Заходу й України - Цензор.НЕТ 2952
показать весь комментарий
21.11.2020 14:46 Ответить
Путин не мог бы продлить санкции на ржавые "Газели" с их реактивным выхлопом ?
Ненавижу их унитазный рёв.
показать весь комментарий
21.11.2020 16:02 Ответить
И это правильно! Пускай лаптеногие мохом питаются.
показать весь комментарий
21.11.2020 19:22 Ответить
Путін продовжив на рік санкції у відповідь проти Заходу й України - Цензор.НЕТ 7824
показать весь комментарий
21.11.2020 21:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 