Путін продовжив на рік санкції у відповідь проти Заходу й України

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго на поставку продукції із країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії.

Це випливає з указу "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів із метою гарантування безпеки РФ", розміщеного на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Документ набуває чинності з дня його підписання.

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Продовольче ембарго було запроваджене указом президента від 6 серпня 2014 року щодо країн, які оголосили або підтримали санкції проти РФ. Спочатку воно діяло щодо продуктів США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року до списку було включено Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, із 1 січня 2016 року - Україну.

Спочатку заборона була запроваджена на один рік, але потім неодноразово продовжувалася. Спочатку під заборону потрапили м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі і фрукти. З жовтня 2017 року було заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.