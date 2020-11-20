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Новини За кордоном
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Білорусь (5967) права людини (580) санкції (6841) Боррель (783)

Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає пресслужба Європарламенту.

Таким чином, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.

Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Разом з тим, раніше повідомлялося, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка.

Також читайте: Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список у білоруському відомстві вирішили не публікувати.

Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ничего странного... В Албании сейчас половина бизнеса - украинцы. А в летний сезон все забито украинцами... рашиков слышно очень редко и ОЧЕНЬ ТИХО... При мне росиянам в Саранде наваляли так, что мало не покажеться...
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20.11.2020 15:14
+4
Всі міста України придбали за бюджетні кошти автобуси і тролейбуси виробництва Білорусі, хоча такі самі є в Україні. А Білорусь голосує проти України разом з засрашкою в ООН. То перекривайте цю лавочку, хай вони продають свої автобуси і тролейбуси в парашію.
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20.11.2020 15:34
+2
Правильньій шаг Украиньі , против шерсти и Минску и Москве. И никто на форуме не кричит про "агента Кремля" Зеленского , почему ?
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20.11.2020 17:09
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Странно, от Албании неожиданно!
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20.11.2020 15:06 Відповісти
В 2000 году Албания была официально признана в качестве «потенциальной страны-кандидата» на вступление в Европейский союз, в 2003 году стороны начали переговоры по подписанию Соглашения о стабилизации и ассоциации. ... Страна получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз 24 июня 2014 года.

Відповідь пояснювати?
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20.11.2020 15:12 Відповісти
Ничего странного... В Албании сейчас половина бизнеса - украинцы. А в летний сезон все забито украинцами... рашиков слышно очень редко и ОЧЕНЬ ТИХО... При мне росиянам в Саранде наваляли так, что мало не покажеться...
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20.11.2020 15:14 Відповісти
гуд)
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20.11.2020 15:58 Відповісти
Блокируйте счета Лукашенко и передавайте простым литвинам.
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20.11.2020 15:27 Відповісти
Всі міста України придбали за бюджетні кошти автобуси і тролейбуси виробництва Білорусі, хоча такі самі є в Україні. А Білорусь голосує проти України разом з засрашкою в ООН. То перекривайте цю лавочку, хай вони продають свої автобуси і тролейбуси в парашію.
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20.11.2020 15:34 Відповісти
Не понимаю логики этих санкций. Если коррупционеры не смогут выводить деньги в Европу, это уменьшит урон. Надо стимулировать воровство в этих странах, а не наоборот.
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20.11.2020 15:53 Відповісти
Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория... да им Беларусь до фени, а вот Украина куда лезет, в экономике и так задница, а белорусы оч важный торговый партнер.Источник: https://censor.net/ru/n3232315
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20.11.2020 15:54 Відповісти
ви помилились Пьотр... ніхто нікуди вже не лізе...."лутше ужасний конєц, чєм ужас без конца..."(с) тим більше, що "мєсто сідєнія опєдєляєт..." умови ж змінюються... і на "зелену милю" бажаючих обмаль... (шютка...(с))
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20.11.2020 16:08 Відповісти
Правильньій шаг Украиньі , против шерсти и Минску и Москве. И никто на форуме не кричит про "агента Кремля" Зеленского , почему ?
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20.11.2020 17:09 Відповісти
Вопрос для шестерок одаренных при власти-а что нам плохого сделали беларусы? Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7259
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20.11.2020 18:52 Відповісти
 
 