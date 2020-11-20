РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10867 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 717 12
Беларусь (7523) права человека (965) санкции (10615) Боррель (578)

Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина и еще шесть стран-партнеров ЕС ввели санкции против Беларуси

Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Таким образом, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни евро правительству Александра Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.

Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Ничего странного... В Албании сейчас половина бизнеса - украинцы. А в летний сезон все забито украинцами... рашиков слышно очень редко и ОЧЕНЬ ТИХО... При мне росиянам в Саранде наваляли так, что мало не покажеться...
показать весь комментарий
20.11.2020 15:14
+4
Всі міста України придбали за бюджетні кошти автобуси і тролейбуси виробництва Білорусі, хоча такі самі є в Україні. А Білорусь голосує проти України разом з засрашкою в ООН. То перекривайте цю лавочку, хай вони продають свої автобуси і тролейбуси в парашію.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:34
+2
Правильньій шаг Украиньі , против шерсти и Минску и Москве. И никто на форуме не кричит про "агента Кремля" Зеленского , почему ?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, от Албании неожиданно!
показать весь комментарий
20.11.2020 15:06 Ответить
В 2000 году Албания была официально признана в качестве «потенциальной страны-кандидата» на вступление в Европейский союз, в 2003 году стороны начали переговоры по подписанию Соглашения о стабилизации и ассоциации. ... Страна получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз 24 июня 2014 года.

Відповідь пояснювати?
показать весь комментарий
20.11.2020 15:12 Ответить
Ничего странного... В Албании сейчас половина бизнеса - украинцы. А в летний сезон все забито украинцами... рашиков слышно очень редко и ОЧЕНЬ ТИХО... При мне росиянам в Саранде наваляли так, что мало не покажеться...
показать весь комментарий
20.11.2020 15:14 Ответить
гуд)
показать весь комментарий
20.11.2020 15:58 Ответить
Блокируйте счета Лукашенко и передавайте простым литвинам.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:27 Ответить
Всі міста України придбали за бюджетні кошти автобуси і тролейбуси виробництва Білорусі, хоча такі самі є в Україні. А Білорусь голосує проти України разом з засрашкою в ООН. То перекривайте цю лавочку, хай вони продають свої автобуси і тролейбуси в парашію.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:34 Ответить
Не понимаю логики этих санкций. Если коррупционеры не смогут выводить деньги в Европу, это уменьшит урон. Надо стимулировать воровство в этих странах, а не наоборот.
показать весь комментарий
20.11.2020 15:53 Ответить
Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория... да им Беларусь до фени, а вот Украина куда лезет, в экономике и так задница, а белорусы оч важный торговый партнер.Источник: https://censor.net/ru/n3232315
показать весь комментарий
20.11.2020 15:54 Ответить
ви помилились Пьотр... ніхто нікуди вже не лізе...."лутше ужасний конєц, чєм ужас без конца..."(с) тим більше, що "мєсто сідєнія опєдєляєт..." умови ж змінюються... і на "зелену милю" бажаючих обмаль... (шютка...(с))
показать весь комментарий
20.11.2020 16:08 Ответить
Правильньій шаг Украиньі , против шерсти и Минску и Москве. И никто на форуме не кричит про "агента Кремля" Зеленского , почему ?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:09 Ответить
Вопрос для шестерок одаренных при власти-а что нам плохого сделали беларусы? Україна і ще шість країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7259
показать весь комментарий
20.11.2020 18:52 Ответить
 
 