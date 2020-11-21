Алексиевич отказалась возвращаться в Беларусь: Пока не уйдет "бешеный убийца" Лукашенко

Белоруская оппозиционерка и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич не вернется в Беларусь до ухода захватившего власть "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас лауреат Нобелевской премии по литературе живет в Берлине, куда приехала для лечения. Алексиевич отметила в интервью, что в западных странах "не понимают, что происходит в Беларуси".

По ее мнению, в Беларуси продолжается гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко воюют против другой половины населения. Алексиевич добавила, что мир молчит, пока "маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей".

Алексиевич считает, что введенных ЕС санкций недостаточно, потому что Лукашенко и так запретил чиновникам выезжать из Беларуси. Она считает, что Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности.

"Это имело бы тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые произошли бы потом, Лукашенко был бы бессилен", - отметила писательница.

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Светлана Алексиевич входит в президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, она покинула страну в конце сентября. При этом если окружение Алексиевич уверяло агентство Reuters, что ее выезд не связан с политикой и что она планирует вернуться в Беларусь. В то же время агентство новостей dpa информировала, что писательница оставила Беларусь из соображений безопасности.