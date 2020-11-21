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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Гончаренко (516) Зеленый тариф (77) солнечная энергетика (37)

Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский блокирует работу

Олигарх Игорь Коломойский не дает иностранным инвесторам в "зеленую" энергетику работать в Украине.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Иностранным инвесторам не дают работать в Украине местные бандиты. Это я об олигархе Игоре Коломойском, который фактически вручную отрезал провода солнечной электростанции, построенной на средства канадцев", - сообщил Гончаренко.

По его словам, в марте этого года Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит Игорю Коломойскому, отключил от сети расположенную рядом небольшую солнечную станцию ​​компании TIU Canada без законных на то оснований.

"Плевать олигарху на законы, где четко указан запрет отключать "зеленые" электростанции от сети без согласия собственника", - отметил Гончаренко.

Как сообщил депутат, сейчас канадцы пытаются в судебном порядке защитить свои интересы и получить возмещение за нанесенный ущерб. И заверил, что депутаты парламентского межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", в которое он входит, предоставят инвесторам поддержку в борьбе с олигархом.

"Ведь именно для защиты иностранных инвестиций от отечественных бандитов и рейдеров, а также для успешного развития "зеленой" энергетики в Украине, мы и объединились с депутатами. Поэтому каждый инвестор этого сектора энергетики может рассчитывать на максимальную поддержку с нашей стороны", - сказал Гончаренко.

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Как сообщалось, в июле профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября - всего 7%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Топ комментарии
+20
Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 283
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21.11.2020 15:10
+18
Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2429
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21.11.2020 15:21
+13
И зачем та зеленая енергетика? Купим електричество у расеюшки - поможем братушкам с санкциями...
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21.11.2020 15:09
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за "сынка" извиняюсь, рассуждения не зрелого мужа, а прищавого юноши, сбивают с толку... ориетироваться и от чего то отталкиваться все равно нужно... китайцам в радость, чтоб им платили по 4 цента за киловатт(данные на вчера.... при динамике на снижение), готовы весь шарик зосновать своими зелеными э\станциями... я не хочу и я не согласен платить по 5 гр. = 17 ценов за киловатт этой зеленой э\э, и те инвесторы не есть что то ценное за которых можно рвать рубаху, они откровенные грабители... имиджу, раздевшись до трусов, все равно ничем не поможешь... экономика должна быть экономной, так еще коммуняки говорили, не понимая смысл этого словосочетания...(еще один штрих - почти все те инвесторы наши доморощенные барыги и воры смимикрировавшие под закордонных инвесторов и под них делали закон с грабительскими тарифами)
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22.11.2020 00:01 Ответить
Да, часть инвесторов -доморощенные воры,хорошо вложившие деньги,большая часть -зарубежные компании. Но платить прийдется все равно! Есть международное ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. И то,что 7% вырабатывают панели и ветряки-это тоже факт. Скажете мы -лохи,наверное . Не можем даже выбрать президента не вора и не дурака. И,совет,не повторяйте слова брежнева ,,экономика должна быть экономной,, -это глупость,тарабарщина,набор слов не имеющих смысла. Пока. Всех благ.
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22.11.2020 01:20 Ответить
для таких ситуаций есть выражение "гордиев узел". Решить так чтобы все были довольны - нельзя. Или инвесторы доят небогатую казну Украины, или Украина показывает им дулю, компенсирует потерянные инвестиции и дальше нормально живет, без всяких "зеленых" афер.
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22.11.2020 21:40 Ответить
В нас зараз сонця вже місяць днем немає.Все похмуре.Яка ефективність сонячних батарей? Не рівняйте австалійські пустелі,там завжди сонячно.
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21.11.2020 19:36 Ответить
Эффективность солнечной энергии в пасмурную погоду - 5% от мощности станции. Этого при мощности 30 квт. хватит для самообеспечения частного дома.
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22.11.2020 09:22 Ответить
Після ядерної енергетики,має бути термоядерна.Це буде світовий прорив.
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21.11.2020 20:28 Ответить
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