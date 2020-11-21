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Новини Політика України
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Коломойський (1420) Гончаренко (461) Зелений тариф (91) сонячна енергетика (46)

Коломойський блокує роботу "зелених" інвесторів в Україні, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський блокує роботу

Олігарх Ігор Коломойський не дає іноземним інвесторам у "зелену" енергетику працювати в Україні.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Іноземним інвесторам не дають працювати в Україні місцеві бандити. Це я про олігарха Ігоря Коломойського, який фактично вручну відрізав дроти сонячної електростанції, побудованої коштом канадців", - повідомив Гончаренко.

За його словами, в березні цього року Нікопольський завод феросплавів, який належить Ігорю Коломойському, відключив від мережі розташовану поряд невелику сонячну станцію компанії TIU Canada без жодних законних на те підстав.

"Плювати олігархові на закони, де чітко вказано заборону відключати "зелені" електростанції від мережі без згоди власника", - зазначив Гончаренко.

Як повідомив депутат, зараз канадці намагаються у судовому порядку захистити свої інтереси й отримати відшкодування за завдані збитки. І запевнив, що депутати парламентського міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище", до якого належить і він, нададуть інвесторам підтримку в боротьбі з олігархом.

"Адже саме для захисту іноземних інвестицій від вітчизняних бандитів і рейдерів, а також для успішного розвитку "зеленої" енергетики в Україні ми і об'єдналися з депутатами. Тому кожен інвестор цього сектора енергетики може розраховувати на максимальну підтримку з нашого боку", - сказав Гончаренко .

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Як повідомлялося, в липні профільні асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв стовідсоткову виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року борг (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми "Гарпок" має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої "зеленої" електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви раніше розкритикували Україну за фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.
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Топ коментарі
+20
Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 283
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21.11.2020 15:10
+18
Коломойский блокирует работу "зеленых" инвесторов в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2429
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21.11.2020 15:21
+13
И зачем та зеленая енергетика? Купим електричество у расеюшки - поможем братушкам с санкциями...
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21.11.2020 15:09
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за "сынка" извиняюсь, рассуждения не зрелого мужа, а прищавого юноши, сбивают с толку... ориетироваться и от чего то отталкиваться все равно нужно... китайцам в радость, чтоб им платили по 4 цента за киловатт(данные на вчера.... при динамике на снижение), готовы весь шарик зосновать своими зелеными э\станциями... я не хочу и я не согласен платить по 5 гр. = 17 ценов за киловатт этой зеленой э\э, и те инвесторы не есть что то ценное за которых можно рвать рубаху, они откровенные грабители... имиджу, раздевшись до трусов, все равно ничем не поможешь... экономика должна быть экономной, так еще коммуняки говорили, не понимая смысл этого словосочетания...(еще один штрих - почти все те инвесторы наши доморощенные барыги и воры смимикрировавшие под закордонных инвесторов и под них делали закон с грабительскими тарифами)
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22.11.2020 00:01 Відповісти
Да, часть инвесторов -доморощенные воры,хорошо вложившие деньги,большая часть -зарубежные компании. Но платить прийдется все равно! Есть международное ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. И то,что 7% вырабатывают панели и ветряки-это тоже факт. Скажете мы -лохи,наверное . Не можем даже выбрать президента не вора и не дурака. И,совет,не повторяйте слова брежнева ,,экономика должна быть экономной,, -это глупость,тарабарщина,набор слов не имеющих смысла. Пока. Всех благ.
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22.11.2020 01:20 Відповісти
для таких ситуаций есть выражение "гордиев узел". Решить так чтобы все были довольны - нельзя. Или инвесторы доят небогатую казну Украины, или Украина показывает им дулю, компенсирует потерянные инвестиции и дальше нормально живет, без всяких "зеленых" афер.
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22.11.2020 21:40 Відповісти
В нас зараз сонця вже місяць днем немає.Все похмуре.Яка ефективність сонячних батарей? Не рівняйте австалійські пустелі,там завжди сонячно.
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21.11.2020 19:36 Відповісти
Эффективность солнечной энергии в пасмурную погоду - 5% от мощности станции. Этого при мощности 30 квт. хватит для самообеспечения частного дома.
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22.11.2020 09:22 Відповісти
Після ядерної енергетики,має бути термоядерна.Це буде світовий прорив.
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21.11.2020 20:28 Відповісти
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