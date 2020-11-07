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Новини Економіка
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інвестиції (543) альтернативна енергетика (151) Зелений тариф (91) сонячна енергетика (46)

Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через борги в

Заборгованість держави перед виробниками "зеленої" електроенергії та наміри депутатів скасувати "зелений" тариф спричинили негативне ставлення інвесторів до України.

Про це заявив лідер практики енергетики та природних ресурсів юридичної компанії Arzinger Ярослав Чекер в інтерв’ю GetMarket.

За його словами, проблеми заборгованості на енергоринку та наміри окремих депутатів скасувати "зелений" тариф через Конституційний Суд можуть спричинити зупинку інвестицій в Україну через високі інвестиційні ризики.

"Щодо інвесторів можна передбачити припинення інвестиційної активності, оскільки існує правова невизначеність щодо можливого розвитку подій та відповідно наслідків для інвесторів. Наразі в такому стані інвестиції в Україну з точки зору інвесторів є високо ризиковими", - розповів Чекер.

Він також вважає, що з цієї ж причини фінансові установи припинять видавати кредити для проєктів із розвитку "зеленої" енергетики.

"Кредитори не зможуть видавати кредити, бо так само правова невизначеність безпосередньо впливатиме на здатність повернення отриманих кредитів", - прогнозує Чекер.

Раніше керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Читайте також: Без держгарантій для "Укренерго" криза в енергетиці не вирішиться, - інвестори

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набрав чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв стовідсоткову виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року борг (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми "Гарпок" має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої "зеленої" електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви раніше розкритикували Україну за фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.
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Топ коментарі
+13
Чергова Зеперемога!

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 2108
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07.11.2020 10:58
+10
Перед выборами в 2019 зебилы искренне верили, что Зеленский приведет в Украину международных инвесторов, потому что барыга это типа коррупционер, его инвесторы шарахаются, а честный Голобородько сделает Украину инвестиционно-привлекательной и как следствие богатой с выросшей экономикой на 40%.
Теперь ни инвесторов, ни экономики, ни бюджета.
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07.11.2020 11:05
+10
Если инвесторы пытаются воспользоваться коррупционной схемой, то они очень сильно рискуют. И так не только в Украине.
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07.11.2020 11:08
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Чергова Зеперемога!

Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 2108
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07.11.2020 10:58 Відповісти
Зелена енергетика це фейк! Для роботи сонячних електростанцій без акумулірующих енергію гігантських еконденсаторів, потрібно спалювати більше вугілля нід в щвичайному режимі роботи енергосистеми! Тому така зелена електроенергія, яка обходиться державі в мільярди зелених доларів, нам не потрібна!
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07.11.2020 11:05 Відповісти
Розкажи це шведам: Жить без нефти: энергетика Швеции
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07.11.2020 11:18 Відповісти
Шведи розуміють, що найдорожче що в нас є це час. Тому витрачати його не гриценків не будуть.
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07.11.2020 12:46 Відповісти
гігантські дрони ще потрібні, щоб перевозити гігантькі конденсатори, щоб гігантських втрат не було
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07.11.2020 11:30 Відповісти
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 7505
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07.11.2020 11:50 Відповісти
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 3717
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07.11.2020 12:46 Відповісти
после гиганта мысли пецьо парашонки никакой гігантський дрон не поможет
пецьо с ахметкой ТАК зеленым наследили, шо энергетически, шо политически
только Caterpillar Tractor ом разгребать
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07.11.2020 12:53 Відповісти
як скажеш, для початку по полях із тими панелями
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08.11.2020 08:18 Відповісти
а потім яму із всякими зеленими типа Dob ro 3cf0cbdd засипати
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08.11.2020 08:19 Відповісти
Идиот? А, гуманитарий?
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07.11.2020 16:20 Відповісти
ЭТО не ИНВЕСТОРЫ а МУДАКИ !!! Гудок берет свою зеленную энергетику и пусть затусует себе в ЗАДНИЦУ Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 6419
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07.11.2020 11:47 Відповісти
Шо такое? Вас снова прёт? Вы уже засилье Вальцманов побороли? Или 800 добровольцев из тюрем выпустили? Решили что в экономике разбираетесь?
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07.11.2020 20:26 Відповісти
Інвестиційні няні пішли в загул?
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07.11.2020 11:00 Відповісти
Инвестиционной няней у "Гудка" будет "Беня".
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07.11.2020 12:46 Відповісти
Там где олигархи там Украина и её народ в злыднях.
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07.11.2020 11:00 Відповісти
Так чому ж ЗЕнелох їх не садить?
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 9172
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07.11.2020 11:07 Відповісти
Спроси у зе.
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07.11.2020 12:01 Відповісти
Нехай запитують зебіли. Я його не обирав.
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07.11.2020 12:21 Відповісти
Этой весной уже очередь пришла Зеле садиться.
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07.11.2020 12:47 Відповісти
А чего ты так трусливо неудобные, но справедливые вопросы банишь?
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08.11.2020 11:11 Відповісти
ну так заплатите ахметке из коронавирусного фонда... впервой, что ли...?!
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07.11.2020 11:01 Відповісти
Не надо посказывать янелоху. Ему уже 42 года.
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07.11.2020 12:48 Відповісти
Из-за воровства и ненасытности олигархов она скоро потеряет статус страны.
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07.11.2020 11:01 Відповісти
жадная тупая бесперспективная зебильная власть, имиджевые потери от которой мы будем выхарькивать десятилетиями
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07.11.2020 11:01 Відповісти
Бессоница,то что поиспражнялся и полегчало ?Ой ,а ты не в курсе кто это всунул эту зеленую энергетику в Украину?Да под госгарантии?И кто тогда жадный и тупой,по твоему?За 10 сранных миллиардов инвестиций,сколько надо вернуть ?Кто столько вернет "заробитчанам",которые каждый год"инвестируют по 12 миллиардов евро?Иногда сопоставляй и думай,если есть чем.Или ты на грантах?
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07.11.2020 18:47 Відповісти
У нас судів нема - банда одна, які інвестиції?!
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07.11.2020 11:04 Відповісти
Тому що песо - патріоти наприймали такі тарифи в угоду олігархам і ригам втікачам що країна неспроможна виплачувать. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 5282
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07.11.2020 11:05 Відповісти
russian asshole, is it difficult to use google for searching information about the date of confirm this law? why do you spreading fake?
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07.11.2020 11:25 Відповісти
Бамбарбія кергуду, гітлер капут, ***** окупант.
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07.11.2020 11:36 Відповісти
date of confirm approval of this law? why do you spreading fake?
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07.11.2020 12:52 Відповісти
Перед выборами в 2019 зебилы искренне верили, что Зеленский приведет в Украину международных инвесторов, потому что барыга это типа коррупционер, его инвесторы шарахаются, а честный Голобородько сделает Украину инвестиционно-привлекательной и как следствие богатой с выросшей экономикой на 40%.
Теперь ни инвесторов, ни экономики, ни бюджета.
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07.11.2020 11:05 Відповісти
Ось так- заради прибутку ахметки з його полями сонячних панелів, Україна працює собі в збиток. І це лише один приклад, а потім дивуємось, чому держава така бідна, а автівки та маєтки такі шикарні...
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07.11.2020 11:07 Відповісти
Если инвесторы пытаются воспользоваться коррупционной схемой, то они очень сильно рискуют. И так не только в Украине.
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07.11.2020 11:08 Відповісти
Розумно і без образ , найдоречніший коментар , на мою думку.
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07.11.2020 11:12 Відповісти
А чому це ти перетворився на хрестики? Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 672
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07.11.2020 11:43 Відповісти
"Попутник революції" розхитує , факт !
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07.11.2020 11:10 Відповісти
А де ж оманські інвестори до яких їздив ЗЕ.
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 9563
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07.11.2020 11:12 Відповісти
Зліва має бути Ренат Леонідович .
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07.11.2020 11:13 Відповісти
так скажем же и за это спасибо ЗЕкоманде . шагаем от победы к победе Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 7033
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07.11.2020 11:13 Відповісти
Самое интересное что об этом говорит не иностранный инвестор, а наш "юрыст"))) и у кого оно на зарплате?
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07.11.2020 11:16 Відповісти
Цензор, вы можете назвать хоть один факт что *зеленый инвестор* ушел с Украины? Ато все пугаете, а они наоборот сюда лезут. Потому что для етих кровососов в Украине золотая жила. В Украине нет ни солнца ни ветра для корректной работы етих *зеленых тарифов* а они лезут именно в нашу страну а не в солнечные страны или в страны на океанском побережье где дуют сильные и постоянные ветра.
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07.11.2020 11:16 Відповісти
Хрен с ним с солнечной энергией.Ну не вышло.Надо пробовать получать энергию от лунного света.Экономический эффект тот же,зато мы будем первыми.
Ну и опять же-население научится читать при луне. При полной. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист - Цензор.НЕТ 6779
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07.11.2020 11:19 Відповісти
Не может того быть
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07.11.2020 11:20 Відповісти
Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве этого ветропарка было подписано 23 января 2019 года в Давосе. Сторонами подписания соглашения стали также ****, Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

Задолженность государства перед производителями "зеленой" электроэнергии и намерения депутатов отменить "зеленый" тариф вызвали негативное отношение инвесторов к Украине.
Об этом заявил лидер практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер в интервью GetMarket.Источник: https://censor.net/ru/n3229658
Норвежская компания NBT в октябре начнет строительство электростанции "Зофия" общей мощностью 792,5 МВт.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро. После завершения строительства появится крупнейшая в Европе береговая ветряная электростанция, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА. (10 июля 2020 )
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07.11.2020 11:21 Відповісти
Гугл выдает NBT только банк Таджикистана. Любое упоминание про NBT только связанос Украиной. Сомнительная контора.
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07.11.2020 11:34 Відповісти
Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро. После завершения строительства появится крупнейшая в Европе береговая ветряная электростанция, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 2716
сумма инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд евро.
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07.11.2020 11:45 Відповісти
Вот-вот. А зачем нужна эта ветровая станция в запорожской области? Запорожская область всегда была профицитной в плане электроэнергии. А сейчас и подавно, когда в стране кризис, отпал Донбасс на который транспортировалась энергия с запорожской области.
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07.11.2020 11:48 Відповісти
Когда страна находится в состоянии экономического выживания зеленая энергетика, вернее тарифы на нее, это гири на ногах утопающего. Играть в спасение мира можно когда не знаешь куда деть деньги.
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07.11.2020 11:24 Відповісти
Якщо так звана "зелена" енергетика банально НЕКОНКУРЕНТНОЗДАТНА (а зараз так і є), то ніякі мантри про "інвесторів" не допоможуть, ніхто в здоровому розумі купувати дорожче не буде, а якщо хтось купує той самий товар дорожче, то це однозначно є корупцією, можна відразу відкривати кримінальну справу, не помилишся. Ну, або гукати психіатра.
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07.11.2020 11:31 Відповісти
які ж це інвестиції, якщо для держави і для людей тільки збитки?
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07.11.2020 11:33 Відповісти
А воры из Украины способны только на такие инвестиции для страны.
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07.11.2020 12:43 Відповісти
А шмыгаль и говнобородько рисуют нам ньювасюки в ближайшем будущем.
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07.11.2020 11:36 Відповісти
Они тоже тупое ворье, но вы, порохосвиньи, совсем шизанулись в своей дебильной пропаганде, ну покупайте сами дороже рынка, дуракам закон не писан.
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07.11.2020 11:47 Відповісти
Из исков, как и из всей "зеленой" энергетики, вышел тихий пук в большую лужу. Я поржал, наконец-то "инвесторы" открыто в морду получили Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 720
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07.11.2020 11:44 Відповісти
Это не иностранные инвесторы, а воры из Украины. Нечего с ними стеснятся.
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07.11.2020 12:41 Відповісти
зедрисня з наполегливістю ідіота штовхає Україну в обійми *****
яке ж воно смердюче лайно!
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07.11.2020 11:48 Відповісти
Инвестиционная няня сдохла ?
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07.11.2020 11:49 Відповісти
Она пошла сосной корабельной работать. Так ей хоть что-то дают. Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 2643
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07.11.2020 12:22 Відповісти
Не ведитесь на КОРРУПЦИЮ с так называемыми "зелеными тарифами"! Все цены должны быть РЫНОЧНЫМИ /конкурентными/!
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07.11.2020 11:56 Відповісти
юрист обслуживающий ДТЭК будет еще чтото вякать. - Надання юридичних консультацій групі іноземних банків з питань реструктуризації заборгованості ДТЕК за Генеральною угодою ISDA у розмірі 431 мільйон доларів США та 189 мільйонів доларів США; https://arzinger.ua/our-team/plotnikov/
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07.11.2020 12:16 Відповісти
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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07.11.2020 12:21 Відповісти
В стране будут сверх-высокие риски для корупционеров и олигархов. И прятаться по иностранными фирмами и флагами у них не получится.
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07.11.2020 12:38 Відповісти
Називається - гєній соврємєнності понаскиглював інвестицій.
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 597
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07.11.2020 12:43 Відповісти
Так схему и закон при Порохе же протянули!
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07.11.2020 16:00 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. / Воры кодлана Коломойского переводят стрелку на зелёную энергетику: Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ . Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20
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07.11.2020 13:42 Відповісти
гнать этих "клюевых" гудковых энергетиков в шею. пусть получают по цене АЭС.
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07.11.2020 14:15 Відповісти
первое зелёная энергетика
для собственного потребления
излишки в сеть
окупаемость 6 лет срок службы 10 лет
дальше бросят и скажут утилизируйте
что будет дороже прибыли в несколько раз
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07.11.2020 14:54 Відповісти
Инвесторы - это по простому барыги(для хохляцкой черни),на ненавести к которым пришел к власти Зеленский.Эпогеем тупости стало сожжение дома Гонтаревой и последующий концерт,где одно быдло под пение быдлячего хора прикалывалось а другое быдло в зале весело ржало.Серьезные денежные тузы поняли что страна стала называться СПБ-страна победившего быдла.Богатые и успешные не любят быдло,им хватило опыта СССР и Венесуэлы.Поэтому, что заслужили то и имеем.
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07.11.2020 15:01 Відповісти
И нах такая зеленая энергетика нужна? Замутили закон под выкачивания бабла, теперь все население должно оплачивать эту аферу со своих карманов
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07.11.2020 15:59 Відповісти
помните как янелох оманский говорил. скоро будут инвестиции, миллиарды придут в Украину. бдем развивать экономику...... все, обосрались, только уши зелененькие торчат
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07.11.2020 18:03 Відповісти
Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист - Цензор.НЕТ 1526
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07.11.2020 18:58 Відповісти
 
 