Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил экс-министр.
Справка.
Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999. В 2004 г. получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.
7 июля 2016 г. Верховная Рада Украины назначила Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 г. года он был заместителем председателя Совета. Также Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.
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- От глянь, як навкруги гарно - квіти, трава. Піду я з від и геть, набридло те лайно, каже опариш Милованов.
За деякий час співрозмовника знову зустрічає Милованов у купі лайна:
- Ти ж пішов геть, ина чисту траву, на троянди?
- Розумієш, друже, опариші можуть жити лише в лайні! 😔
Экономика, торговля и сельское хозяйство расцветет заново.
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Які повноваження ВАЗеленський надав дерьмку, що він фактично являється президентом країни, а сам Янелох у нього на підтанцьовках?
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Так а нафига и кому его советы надо?
P.S. Щось схоже на те, що Завгосп збирається в країні владу захопити. Паралельні структури влади вибудовує. Так що не здивуюся, якщо Завгосп скоро про ДКНС (рос. ГКЧП) оголосить.
Доречі, а президент у
ФоросіФеофанії