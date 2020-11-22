Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил экс-министр.

Справка.

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999. В 2004 г. получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

7 июля 2016 г. Верховная Рада Украины назначила Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 г. года он был заместителем председателя Совета. Также Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.