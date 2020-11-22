РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16787 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 567 51
Милованов Тимофей (285) Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1692)

Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил экс-министр.

Справка.

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999. В 2004 г. получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

7 июля 2016 г. Верховная Рада Украины назначила Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 г. года он был заместителем председателя Совета.  Также Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4050
показать весь комментарий
22.11.2020 12:30
+12
Как ты "девушек" не переставляй -- лучше не стает, только все хуже. Может уже пришло время саму "мадам" в консерватории поменять?
показать весь комментарий
22.11.2020 12:23
+11
«Я цього не скриваю, шо я дебіл», - міністр розвитку економіки Милованов. Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 777
показать весь комментарий
22.11.2020 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как ты "девушек" не переставляй -- лучше не стает, только все хуже. Может уже пришло время саму "мадам" в консерватории поменять?
показать весь комментарий
22.11.2020 12:23 Ответить
какашка советник какашки Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5445
показать весь комментарий
22.11.2020 14:14 Ответить
Гавно, оно и в Африке - гавно.
показать весь комментарий
22.11.2020 23:10 Ответить
«Я цього не скриваю, шо я дебіл», - міністр розвитку економіки Милованов. Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 777
показать весь комментарий
22.11.2020 12:25 Ответить
тусуют туда сюда.. ну что он сделал за год? вернее что он мог сделать за год, только в курс дела входил.. теперь новая должность.. пипец конечно.. так никогда не выбраться с кризиса... улучшений от его предыдущей деятельности 0, пошел на другую и так по кругу и везде одни нули "работы" для страны и + для личного обогащения...
показать весь комментарий
22.11.2020 12:26 Ответить
Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4050
показать весь комментарий
22.11.2020 12:30 Ответить
Ещё верховна зрада , где дупутатов -ворюг , как пионеров в совке « берут на поруки «
показать весь комментарий
22.11.2020 13:40 Ответить
Сидять два опариші на купі лайна, бплакають:
- От глянь, як навкруги гарно - квіти, трава. Піду я з від и геть, набридло те лайно, каже опариш Милованов.
За деякий час співрозмовника знову зустрічає Милованов у купі лайна:
- Ти ж пішов геть, ина чисту траву, на троянди?
- Розумієш, друже, опариші можуть жити лише в лайні! 😔
показать весь комментарий
22.11.2020 12:36 Ответить
Это тот, который согласился с тем,что он дебил?
показать весь комментарий
22.11.2020 12:40 Ответить
Ще один совіт. Завхоз теж пустоголовий?
показать весь комментарий
22.11.2020 12:38 Ответить
Ну що тут скажеш , подобне вибирає собі подобне , який ********* - такі і всі остальні ***********.Ну просто якась бездонна чорна діра , а 1.5 року миж думали , що дно вже пробили і починаємо потихеньку підніматись.Ан ні , опускаємось ...
показать весь комментарий
22.11.2020 12:38 Ответить
Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7665
показать весь комментарий
22.11.2020 12:38 Ответить
Ну все, теперь заживьом!
Экономика, торговля и сельское хозяйство расцветет заново.

Выпускники трускавецкой акамедии полны решимости сломать все, что еще не успели
показать весь комментарий
22.11.2020 12:39 Ответить
Два дебила - это сила.
показать весь комментарий
22.11.2020 12:39 Ответить
Если бы только два...
показать весь комментарий
22.11.2020 12:41 Ответить
"Все плохо настолько, что этих даже заменить некем. Адекватные люди просто не хотят в этом «шапито» участвовать. Поиск каждого нового руководителя - головная боль и выбор без выбора, и не столько потому, что у нас не осталось грамотных специалистов, сколько потому, что никто из них не хочет сотрудничать с настолько токсичной властью." Ю.Самаева
Кризис в госфинансах наступил, и уже давно не до смеха, но шоу не остановить
показать весь комментарий
22.11.2020 12:40 Ответить
Ну зачем Беню подставлять, он же сказал , что дебил, значит дебил.
показать весь комментарий
22.11.2020 12:41 Ответить
Ето просто феерично. Ексминистр економики, хоть и дебил - исчерпатель инцедента по еоо же словам, становится советником завхоза президентской администрации
показать весь комментарий
22.11.2020 12:46 Ответить
от министра до советника секретарши, вот это карьера
показать весь комментарий
22.11.2020 12:59 Ответить
Тимофей экономику добьёт....в этом он корифей
показать весь комментарий
22.11.2020 13:01 Ответить
Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1487
показать весь комментарий
22.11.2020 13:05 Ответить
А не проще и дешевле пригласить на работу адекватного, толкового чкловека, чем обучать завхоза с 95 балагана, да и один советник тупому совку не поможет.
показать весь комментарий
22.11.2020 13:06 Ответить
Это тот балбес,который говорил - "экономика не поднимается потому что зима тёплая",такой насоветует,одного вредителя гетьмановича мало,еще одного подтянули.
показать весь комментарий
22.11.2020 13:06 Ответить
Ну, будуть тепер один одному різну дурню радити внєштатньо за бюджетні кошти. Настурна логічна подія буде, коли обох остаточно за внєштат викинуть
показать весь комментарий
22.11.2020 13:06 Ответить
Просто устроили к корыту
показать весь комментарий
22.11.2020 13:45 Ответить
Нещасна країна, де від радника завгоспа залежить її вектор розвитку...
показать весь комментарий
22.11.2020 13:09 Ответить
Навіщо завгоспу радники? Підкажє, які скрепкИ кращі купувати?
Які повноваження ВАЗеленський надав дерьмку, що він фактично являється президентом країни, а сам Янелох у нього на підтанцьовках?
показать весь комментарий
22.11.2020 13:10 Ответить
Зачем завхозу советник?
показать весь комментарий
22.11.2020 13:17 Ответить
Ну это скорей не советник,а собутыльник.Сесть "за жизнь" поговорить. Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9849
показать весь комментарий
22.11.2020 13:26 Ответить
студенты-протестуны начали сливать на Миротворец данные организаторов вояжа в Козин в обмен на не размещение их данных на сайте в качестве "проплаченной массовки".
показать весь комментарий
22.11.2020 13:20 Ответить
Министр толковый он был, и человек хороший, дотации селянам на утримання ВРХ помог получить! Успехов и удачи ему!
показать весь комментарий
22.11.2020 13:23 Ответить
Нагадався армійський жарт: два дебила - это сила!
показать весь комментарий
22.11.2020 13:48 Ответить
позаштатний радник в.о. президента
показать весь комментарий
22.11.2020 14:01 Ответить
Вундерінд з поглядами західних економістів, з освітою та досвідом Заходу йде працювати в симукляр влади ДЄРЬМАКООПУ , яка не робить реформи, а просто в ручному режимі веде країну до влади ОПОЗАЖОПИ.
показать весь комментарий
22.11.2020 14:04 Ответить
Доречі він викормиш ПІНЧУКА
показать весь комментарий
22.11.2020 14:04 Ответить
Такі знання можуть згодитися на трускавецких курсах.
показать весь комментарий
22.11.2020 14:06 Ответить
Это тот, что, в одном из интервью, признался, что живя в Америке, употреблял лёгкий наркотик - гашиш. Как говорится - деньги к деньгам, наркоманы к наркоманам.
показать весь комментарий
22.11.2020 14:06 Ответить
ГЕЙ-ГЕЙ до влади
показать весь комментарий
22.11.2020 14:44 Ответить
Большинство политиков до 50 пробовали марихуану, потому что в принципе большинство нормальных мужчин до 50 лет ее как минимум пробовали (а если нет, то стоит задуматься почему: ипохондрик, маменькин сынок, алкаш,психика не выносит и т.д. ) а многие и курят и ходят успешно на работу, в том числе и парламент Мнение пензии на сей счет мало инетересует, потому что оно не имеет ничего общего с реальностью
показать весь комментарий
22.11.2020 15:33 Ответить
Радний завгоспа ексміністр економіки? Радить які віники вибирати, чи миючі засоби або туалетний папір?
показать весь комментарий
22.11.2020 17:32 Ответить
А поскольку Милованов никакой экономист, и стоял во главе трындеца экономики, то трындец украинской экономики продолжается.
...
Так а нафига и кому его советы надо?
показать весь комментарий
22.11.2020 18:18 Ответить
ігор Валерійович сказав коротко. І ця його характеристика є 100 відсотково точною. Він з дебілами кофе не п"є.
показать весь комментарий
22.11.2020 18:27 Ответить
Мілованов - радник "Завгоспа", який навіть не є держслужбовцем. Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3448
P.S. Щось схоже на те, що Завгосп збирається в країні владу захопити. Паралельні структури влади вибудовує. Так що не здивуюся, якщо Завгосп скоро про ДКНС (рос. ГКЧП) оголосить.
Доречі, а президент у Форосі Феофанії Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4818
показать весь комментарий
22.11.2020 19:17 Ответить
..."корисні неформальні контакти" Мілованова? Єрмака це не врятує...
показать весь комментарий
22.11.2020 22:00 Ответить
 
 