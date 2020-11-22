Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019-2020 роках Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака поза штатом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними керівництву України", - зазначив ексміністр.
Довідка.
Тимофій Милованов народився в 1975 році. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році і Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економічна теорія" в 1999 р. У 2004 р. здобув ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вузах.
7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016 року він був заступником голови Ради. Також Милованов - президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.
Будь ласка, зачекайте...
- От глянь, як навкруги гарно - квіти, трава. Піду я з від и геть, набридло те лайно, каже опариш Милованов.
За деякий час співрозмовника знову зустрічає Милованов у купі лайна:
- Ти ж пішов геть, ина чисту траву, на троянди?
- Розумієш, друже, опариші можуть жити лише в лайні! 😔
Экономика, торговля и сельское хозяйство расцветет заново.
Выпускники трускавецкой акамедии полны решимости сломать все, что еще не успели
Кризис в госфинансах наступил, и уже давно не до смеха, но шоу не остановить
Які повноваження ВАЗеленський надав дерьмку, що він фактично являється президентом країни, а сам Янелох у нього на підтанцьовках?
...
Так а нафига и кому его советы надо?
P.S. Щось схоже на те, що Завгосп збирається в країні владу захопити. Паралельні структури влади вибудовує. Так що не здивуюся, якщо Завгосп скоро про ДКНС (рос. ГКЧП) оголосить.
Доречі, а президент у
ФоросіФеофанії