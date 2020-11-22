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Милованов Тимофій (281) Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1750)

Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента

Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019-2020 роках Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака поза штатом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними керівництву України", - зазначив ексміністр.

Довідка.

Тимофій Милованов народився в 1975 році. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році і Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економічна теорія" в 1999 р. У 2004 р. здобув ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вузах.

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7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016 року він був заступником голови Ради. Також Милованов - президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.
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Топ коментарі
+19
Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4050
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22.11.2020 12:30
+12
Как ты "девушек" не переставляй -- лучше не стает, только все хуже. Может уже пришло время саму "мадам" в консерватории поменять?
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22.11.2020 12:23
+11
«Я цього не скриваю, шо я дебіл», - міністр розвитку економіки Милованов. Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 777
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22.11.2020 12:25
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Как ты "девушек" не переставляй -- лучше не стает, только все хуже. Может уже пришло время саму "мадам" в консерватории поменять?
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22.11.2020 12:23 Відповісти
какашка советник какашки Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5445
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22.11.2020 14:14 Відповісти
Гавно, оно и в Африке - гавно.
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22.11.2020 23:10 Відповісти
«Я цього не скриваю, шо я дебіл», - міністр розвитку економіки Милованов. Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 777
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22.11.2020 12:25 Відповісти
тусуют туда сюда.. ну что он сделал за год? вернее что он мог сделать за год, только в курс дела входил.. теперь новая должность.. пипец конечно.. так никогда не выбраться с кризиса... улучшений от его предыдущей деятельности 0, пошел на другую и так по кругу и везде одни нули "работы" для страны и + для личного обогащения...
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22.11.2020 12:26 Відповісти
Экс-министр экономики Милованов назначен внештатным советником Ермака, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4050
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22.11.2020 12:30 Відповісти
Ещё верховна зрада , где дупутатов -ворюг , как пионеров в совке « берут на поруки «
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22.11.2020 13:40 Відповісти
Сидять два опариші на купі лайна, бплакають:
- От глянь, як навкруги гарно - квіти, трава. Піду я з від и геть, набридло те лайно, каже опариш Милованов.
За деякий час співрозмовника знову зустрічає Милованов у купі лайна:
- Ти ж пішов геть, ина чисту траву, на троянди?
- Розумієш, друже, опариші можуть жити лише в лайні! 😔
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22.11.2020 12:36 Відповісти
Это тот, который согласился с тем,что он дебил?
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22.11.2020 12:40 Відповісти
Ще один совіт. Завхоз теж пустоголовий?
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22.11.2020 12:38 Відповісти
Ну що тут скажеш , подобне вибирає собі подобне , який ********* - такі і всі остальні ***********.Ну просто якась бездонна чорна діра , а 1.5 року миж думали , що дно вже пробили і починаємо потихеньку підніматись.Ан ні , опускаємось ...
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22.11.2020 12:38 Відповісти
Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7665
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22.11.2020 12:38 Відповісти
Ну все, теперь заживьом!
Экономика, торговля и сельское хозяйство расцветет заново.

Выпускники трускавецкой акамедии полны решимости сломать все, что еще не успели
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22.11.2020 12:39 Відповісти
Два дебила - это сила.
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22.11.2020 12:39 Відповісти
Если бы только два...
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22.11.2020 12:41 Відповісти
"Все плохо настолько, что этих даже заменить некем. Адекватные люди просто не хотят в этом «шапито» участвовать. Поиск каждого нового руководителя - головная боль и выбор без выбора, и не столько потому, что у нас не осталось грамотных специалистов, сколько потому, что никто из них не хочет сотрудничать с настолько токсичной властью." Ю.Самаева
Кризис в госфинансах наступил, и уже давно не до смеха, но шоу не остановить
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22.11.2020 12:40 Відповісти
Ну зачем Беню подставлять, он же сказал , что дебил, значит дебил.
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22.11.2020 12:41 Відповісти
Ето просто феерично. Ексминистр економики, хоть и дебил - исчерпатель инцедента по еоо же словам, становится советником завхоза президентской администрации
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22.11.2020 12:46 Відповісти
от министра до советника секретарши, вот это карьера
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22.11.2020 12:59 Відповісти
Тимофей экономику добьёт....в этом он корифей
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22.11.2020 13:01 Відповісти
Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1487
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22.11.2020 13:05 Відповісти
А не проще и дешевле пригласить на работу адекватного, толкового чкловека, чем обучать завхоза с 95 балагана, да и один советник тупому совку не поможет.
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22.11.2020 13:06 Відповісти
Это тот балбес,который говорил - "экономика не поднимается потому что зима тёплая",такой насоветует,одного вредителя гетьмановича мало,еще одного подтянули.
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22.11.2020 13:06 Відповісти
Ну, будуть тепер один одному різну дурню радити внєштатньо за бюджетні кошти. Настурна логічна подія буде, коли обох остаточно за внєштат викинуть
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22.11.2020 13:06 Відповісти
Просто устроили к корыту
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22.11.2020 13:45 Відповісти
Нещасна країна, де від радника завгоспа залежить її вектор розвитку...
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22.11.2020 13:09 Відповісти
Навіщо завгоспу радники? Підкажє, які скрепкИ кращі купувати?
Які повноваження ВАЗеленський надав дерьмку, що він фактично являється президентом країни, а сам Янелох у нього на підтанцьовках?
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22.11.2020 13:10 Відповісти
Зачем завхозу советник?
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22.11.2020 13:17 Відповісти
Ну это скорей не советник,а собутыльник.Сесть "за жизнь" поговорить. Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9849
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22.11.2020 13:26 Відповісти
студенты-протестуны начали сливать на Миротворец данные организаторов вояжа в Козин в обмен на не размещение их данных на сайте в качестве "проплаченной массовки".
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22.11.2020 13:20 Відповісти
Министр толковый он был, и человек хороший, дотации селянам на утримання ВРХ помог получить! Успехов и удачи ему!
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22.11.2020 13:23 Відповісти
Нагадався армійський жарт: два дебила - это сила!
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22.11.2020 13:48 Відповісти
позаштатний радник в.о. президента
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22.11.2020 14:01 Відповісти
Вундерінд з поглядами західних економістів, з освітою та досвідом Заходу йде працювати в симукляр влади ДЄРЬМАКООПУ , яка не робить реформи, а просто в ручному режимі веде країну до влади ОПОЗАЖОПИ.
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22.11.2020 14:04 Відповісти
Доречі він викормиш ПІНЧУКА
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22.11.2020 14:04 Відповісти
Такі знання можуть згодитися на трускавецких курсах.
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22.11.2020 14:06 Відповісти
Это тот, что, в одном из интервью, признался, что живя в Америке, употреблял лёгкий наркотик - гашиш. Как говорится - деньги к деньгам, наркоманы к наркоманам.
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22.11.2020 14:06 Відповісти
ГЕЙ-ГЕЙ до влади
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22.11.2020 14:44 Відповісти
Большинство политиков до 50 пробовали марихуану, потому что в принципе большинство нормальных мужчин до 50 лет ее как минимум пробовали (а если нет, то стоит задуматься почему: ипохондрик, маменькин сынок, алкаш,психика не выносит и т.д. ) а многие и курят и ходят успешно на работу, в том числе и парламент Мнение пензии на сей счет мало инетересует, потому что оно не имеет ничего общего с реальностью
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22.11.2020 15:33 Відповісти
Радний завгоспа ексміністр економіки? Радить які віники вибирати, чи миючі засоби або туалетний папір?
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22.11.2020 17:32 Відповісти
А поскольку Милованов никакой экономист, и стоял во главе трындеца экономики, то трындец украинской экономики продолжается.
...
Так а нафига и кому его советы надо?
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22.11.2020 18:18 Відповісти
ігор Валерійович сказав коротко. І ця його характеристика є 100 відсотково точною. Він з дебілами кофе не п"є.
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22.11.2020 18:27 Відповісти
Мілованов - радник "Завгоспа", який навіть не є держслужбовцем. Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3448
P.S. Щось схоже на те, що Завгосп збирається в країні владу захопити. Паралельні структури влади вибудовує. Так що не здивуюся, якщо Завгосп скоро про ДКНС (рос. ГКЧП) оголосить.
Доречі, а президент у Форосі Феофанії Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4818
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22.11.2020 19:17 Відповісти
..."корисні неформальні контакти" Мілованова? Єрмака це не врятує...
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22.11.2020 22:00 Відповісти
 
 