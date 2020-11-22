Ексміністра економіки Милованова призначено позаштатним радником Єрмака, - Офіс президента

Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 2019-2020 роках Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака поза штатом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Сподіваюся, що мої знання будуть корисними керівництву України", - зазначив ексміністр.

Довідка.

Тимофій Милованов народився в 1975 році. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році і Києво-Могилянську академію за спеціальністю "економічна теорія" в 1999 р. У 2004 р. здобув ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вузах.

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7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016 року він був заступником голови Ради. Також Милованов - президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету.