Дипломат Николенко назначен спикером МИД Украины
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На должность спикера Министерства иностранных дел Украины назначен дипломат Олег Николенко, ранее работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН.
Об этом говорится в сообщении МИД на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Николенко получил филологическое образование, стал переводчиком с английского и арабского языков, затем – юристом-международником. В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.
Напоминаем, с ноября 2018 года спикером МИД была Екатерина Зеленко. В ноябре текущего года президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.
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-- Потому, что с пикой ходит... (с)
Вся ця крадівницька кліка готівкою давала «95 кварталу» величезні гроші. І Зеленський, як керівник всього того, жив з того, і подивіться на те, що він понакупляв собі.
Ці люди не хотітимуть жити в країні гідності, тому що вони всіх вважають бидлом. Вони всіх годують низькосортним продуктом і паразитують на всьому цьому.
Олігархи, які мають загальнонаціональні канали, дуже зацікавлені, щоб усі скандали щодо Зеленського не доносилися до українців.
Раніше вони так чи інакше підтримували інформаційні приводи, а зараз вони роблять вигляд, що цього не існує. Що Ахметов, що Коломойський, Пінчук, всі інші - вони роблять чіткі меседжі: «Нас ця влада влаштовує, тому що при ній ми можемо красти, ми можемо отримувати від уряду все, що ми хочемо», - АР"ЄВ
ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ - Застереження для світу - що таке "ПРИДВОРНЫЙ ШУТ" у владі олигархів .