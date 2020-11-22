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Новости Политика Украины
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Дипломат Николенко назначен спикером МИД Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дипломат Николенко назначен спикером МИД Украины

На должность спикера Министерства иностранных дел Украины назначен дипломат Олег Николенко, ранее работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Об этом говорится в сообщении МИД на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Николенко получил филологическое образование, стал переводчиком с английского и арабского языков, затем – юристом-международником. В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД

Напоминаем, с ноября 2018 года спикером МИД была Екатерина Зеленко. В ноябре текущего года президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.

Автор: Володимир Янченко
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-- А почему он спикер?
-- Потому, что с пикой ходит... (с)
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22.11.2020 14:25 Ответить
МАРКАРОВА посол у США - чиста фінансистка послом у найголовнішу для України країну світу . Далі вже нікуди - МЗС бордель Єрмака!А кого він кладе у свої кроваті значення ніякого ув епоху зламу НЕлохом
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22.11.2020 14:35 Ответить
«Хто такий Зеленський? Зеленський - ставленик олігархів. Той, хто розважав за готівку тих, хто потім розстрілював Майдан, розважав проросійських діячів, самого Путіна, Медвєдєва, Януковича і всю цю кліку. «95 квартал» ходив до них на корпоративи, розважав. Він ненавидітиме всіх тих, хто залишив його без тих заробітків.
Вся ця крадівницька кліка готівкою давала «95 кварталу» величезні гроші. І Зеленський, як керівник всього того, жив з того, і подивіться на те, що він понакупляв собі.
Ці люди не хотітимуть жити в країні гідності, тому що вони всіх вважають бидлом. Вони всіх годують низькосортним продуктом і паразитують на всьому цьому.
Олігархи, які мають загальнонаціональні канали, дуже зацікавлені, щоб усі скандали щодо Зеленського не доносилися до українців.
Раніше вони так чи інакше підтримували інформаційні приводи, а зараз вони роблять вигляд, що цього не існує. Що Ахметов, що Коломойський, Пінчук, всі інші - вони роблять чіткі меседжі: «Нас ця влада влаштовує, тому що при ній ми можемо красти, ми можемо отримувати від уряду все, що ми хочемо», - АР"ЄВ
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22.11.2020 14:42 Ответить
Після того, як на антикорупційній хвилі Гватемалу очолив комік Моралес, він повернув владу олігархам і видворив антикорупціонерів з країни, - експосол Канади Ващук чытаэмо на Еспресо ТБ .
ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ - Застереження для світу - що таке "ПРИДВОРНЫЙ ШУТ" у владі олигархів .
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22.11.2020 15:03 Ответить
 
 