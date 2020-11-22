Дипломат Николенко назначен спикером МИД Украины

На должность спикера Министерства иностранных дел Украины назначен дипломат Олег Николенко, ранее работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Об этом говорится в сообщении МИД на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Николенко получил филологическое образование, стал переводчиком с английского и арабского языков, затем – юристом-международником. В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.

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Напоминаем, с ноября 2018 года спикером МИД была Екатерина Зеленко. В ноябре текущего года президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.