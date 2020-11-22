Дипломата Ніколенка призначено спікером МЗС України
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На посаду спікера Міністерства закордонних справ України призначено дипломата Олега Ніколенка, який раніше працював у посольстві в Лівії і в Постійному представництві України при ООН.
Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Ніколенко здобув філологічну освіту, став перекладачем з англійської та арабської мов, потім - юристом-міжнародником. У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.
Ніколенко працював в ООН, в складі делегації під час дворічного членства України в Раді безпеки ООН. Також обіймав посаду віцеголови комітету ООН із питань інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики Організації Об’єднаних Націй в контексті протидії пандемії COVID-19.
Нагадуємо, з листопада 2018 року спікеркою МЗС була Катерина Зеленко. У листопаді поточного року президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сінгапурі.
Будь ласка, зачекайте...
-- Потому, что с пикой ходит... (с)
Вся ця крадівницька кліка готівкою давала «95 кварталу» величезні гроші. І Зеленський, як керівник всього того, жив з того, і подивіться на те, що він понакупляв собі.
Ці люди не хотітимуть жити в країні гідності, тому що вони всіх вважають бидлом. Вони всіх годують низькосортним продуктом і паразитують на всьому цьому.
Олігархи, які мають загальнонаціональні канали, дуже зацікавлені, щоб усі скандали щодо Зеленського не доносилися до українців.
Раніше вони так чи інакше підтримували інформаційні приводи, а зараз вони роблять вигляд, що цього не існує. Що Ахметов, що Коломойський, Пінчук, всі інші - вони роблять чіткі меседжі: «Нас ця влада влаштовує, тому що при ній ми можемо красти, ми можемо отримувати від уряду все, що ми хочемо», - АР"ЄВ
ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ - Застереження для світу - що таке "ПРИДВОРНЫЙ ШУТ" у владі олигархів .