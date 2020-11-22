УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16438 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 111 4
МЗС (3559) Ніколенко (154)

Дипломата Ніколенка призначено спікером МЗС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дипломата Ніколенка призначено спікером МЗС України

На посаду спікера Міністерства закордонних справ України призначено дипломата Олега Ніколенка, який раніше працював у посольстві в Лівії і в Постійному представництві України при ООН.

Про це йдеться в повідомленні МЗС на сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Ніколенко здобув філологічну освіту, став перекладачем з англійської та арабської мов, потім - юристом-міжнародником. У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Ніколенко працював в ООН, в складі делегації під час дворічного членства України в Раді безпеки ООН. Також обіймав посаду віцеголови комітету ООН із питань інформації, брав участь у реформуванні інформаційної політики Організації Об’єднаних Націй в контексті протидії пандемії COVID-19.

Читайте також: Київ спростовує звинувачення Москви у спробах скасувати мінські угоди, - МЗС

Нагадуємо, з листопада 2018 року спікеркою МЗС була Катерина Зеленко. У листопаді поточного року президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сінгапурі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
-- А почему он спикер?
-- Потому, что с пикой ходит... (с)
показати весь коментар
22.11.2020 14:25 Відповісти
МАРКАРОВА посол у США - чиста фінансистка послом у найголовнішу для України країну світу . Далі вже нікуди - МЗС бордель Єрмака!А кого він кладе у свої кроваті значення ніякого ув епоху зламу НЕлохом
показати весь коментар
22.11.2020 14:35 Відповісти
«Хто такий Зеленський? Зеленський - ставленик олігархів. Той, хто розважав за готівку тих, хто потім розстрілював Майдан, розважав проросійських діячів, самого Путіна, Медвєдєва, Януковича і всю цю кліку. «95 квартал» ходив до них на корпоративи, розважав. Він ненавидітиме всіх тих, хто залишив його без тих заробітків.
Вся ця крадівницька кліка готівкою давала «95 кварталу» величезні гроші. І Зеленський, як керівник всього того, жив з того, і подивіться на те, що він понакупляв собі.
Ці люди не хотітимуть жити в країні гідності, тому що вони всіх вважають бидлом. Вони всіх годують низькосортним продуктом і паразитують на всьому цьому.
Олігархи, які мають загальнонаціональні канали, дуже зацікавлені, щоб усі скандали щодо Зеленського не доносилися до українців.
Раніше вони так чи інакше підтримували інформаційні приводи, а зараз вони роблять вигляд, що цього не існує. Що Ахметов, що Коломойський, Пінчук, всі інші - вони роблять чіткі меседжі: «Нас ця влада влаштовує, тому що при ній ми можемо красти, ми можемо отримувати від уряду все, що ми хочемо», - АР"ЄВ
показати весь коментар
22.11.2020 14:42 Відповісти
Після того, як на антикорупційній хвилі Гватемалу очолив комік Моралес, він повернув владу олігархам і видворив антикорупціонерів з країни, - експосол Канади Ващук чытаэмо на Еспресо ТБ .
ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ - Застереження для світу - що таке "ПРИДВОРНЫЙ ШУТ" у владі олигархів .
показати весь коментар
22.11.2020 15:03 Відповісти
 
 