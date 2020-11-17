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Київ спростовує звинувачення Москви у спробах скасувати мінські угоди, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ спростовує звинувачення Москви у спробах скасувати мінські угоди, - МЗС

Україна категорично спростовує озвучені офіційним представником Міністерства закордонних справ РФ звинувачення щодо спроб української сторони "дезавуювати мінські домовленості".

Про це йдеться в коментарі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"17 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар свого офіційного представника у зв'язку з нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі... Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини та Франції тих зусиль, які докладає Україна на шляху до послідовного виконання мінських домовленостей, зокрема, рішень, досягнутих на рівні глав держав у "Нормандському форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики і маніпулятивних звинувачень", - сказано в коментарі МЗС України.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що заяви РФ не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації стосовно України і небажання російської сторони зробити кроки для полегшення гуманітарної ситуації і сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування.

Читайте також: Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

"МЗС України також категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони" дезавуювати Мінські домовленості". Проєкт Плану спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання мінських угод, який був підготовлений за ініціативою глави української делегації для участі в ТКГ Леоніда Кравчука, містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей і створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає "Комплексу заходів із виконання мінських угод" 2015 року", - заявили в МЗС.

Крім того, Україна констатує, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування, а також є обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Україна, за активної ролі Німеччини і Франції у Нормандському форматі, і надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих у рамках "Нормандського формату" і ТКГ", - підсумували у відомстві.
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Топ коментарі
+3
а Вы в курсе что по минским - сначала москали должны отдать Дебальцево, а потом уже разговор дальше.
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17.11.2020 21:00
+2
А "рік Зеленського" скоро закінчується...
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17.11.2020 20:37
+2
Вот кто кравчука вечно тянет за язык - валяй ваньку и сопи в две дырки. Нет - с него постоянно прет, что в нынешнем виде оне не могут быть выполнены. Такое впечатление, что с москалями сговорился.
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17.11.2020 20:46
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А "рік Зеленського" скоро закінчується...
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17.11.2020 20:37 Відповісти
Ну, по сути они правы, МИНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИИ (в том виде, что была сосряпана соевым и его подельниками) Украину устраивать не должна (ни о каких "выборах" среди рабов москальской ымперии и речи быть не должно)!
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17.11.2020 20:39 Відповісти
То-то сейчас победа у земразей - беркута на свободе, убийцы украинских детей тамтам же... вместо медицины закапывают деньги в асфальт. А тупорылых зебилов беспокоят «договора» с русней.
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17.11.2020 20:47 Відповісти
мое отношение крайне критическое ко всем властям Украины (начиная с 1918 года, раньше нет уже смысла сейчас вспоминать), я никого не оправдываю, но просто по факту прежние некудышные бездарности ни как не лучше нынешних профанов и дилетантов!
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18.11.2020 04:05 Відповісти
А рабами вони стали ДО чи ПІСЛЯ підписання Мінських угод?
І як саме стали?
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17.11.2020 20:48 Відповісти
рабство - это наследственное состояние сознания и генетика (они ими всегда были, с рождения)!
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18.11.2020 03:55 Відповісти
p.s.
вырастет
из сына
cвин,
если сын -свиненок

(к тому же папа - наглый кабан, а мама глупая свинья, то в потомстве "единорога" не будет, как не пытайтесь "воспитывать", а натура обязательно проявится и выпячится па первый (непригоядный) план, хоть "квадротно-гнездовым" способом выращивайте, генетику не обманешь, что бы не говорили или не писали псеадоученые "гуманисты"-хнытики и безхребетные соплежуи-утописты)!
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18.11.2020 04:25 Відповісти
надо сначала ум иметь, а потом уже пытаться оценить минские - на оборот не получится
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17.11.2020 21:04 Відповісти
за мои умственные способности не переживайте (я "отличник" по жизни), о своих задумайтесь!
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18.11.2020 03:58 Відповісти
вот "отличники" как раз почему-то и не понимают, что минские Украина подписала не для того чтоб исполнять, а для того чтоб остановить москалей

можете их рассматривать как некую военную хитрость
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18.11.2020 07:49 Відповісти
А вы их читали?)
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18.11.2020 03:07 Відповісти
да, еще при подписании
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18.11.2020 04:08 Відповісти
А чего же не помешали капитуляции, раз читали прям при подписании?
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18.11.2020 12:27 Відповісти
Вот кто кравчука вечно тянет за язык - валяй ваньку и сопи в две дырки. Нет - с него постоянно прет, что в нынешнем виде оне не могут быть выполнены. Такое впечатление, что с москалями сговорился.
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17.11.2020 20:46 Відповісти
А що- можуть? То хто тоді не виконує?
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17.11.2020 20:49 Відповісти
почему сразу "не виконує" ?
"виконуєм как можем - он та сторона еще хуже идете к ним разговаривайте" - как-то так
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17.11.2020 20:58 Відповісти
Не кажи, що мені робити- і я не скажу, куди тобі йти.
То де відповіді?
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17.11.2020 21:05 Відповісти
послушайте, Вы можете говорить все, что вам по душе - не ожидайте только, что для меня это будет иметь значение.

по первому вопросу - то Вам придется его задать в более внятной форме (если хотите ответа).

по второму - конечно москали (что тут не понятного ?)
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17.11.2020 21:10 Відповісти
а Вы в курсе что по минским - сначала москали должны отдать Дебальцево, а потом уже разговор дальше.
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17.11.2020 21:00 Відповісти
та пошлите их на уже, достали. пилите дроны и валите их
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17.11.2020 20:53 Відповісти
О боже, что ж масква подумает про нас? Опять скажут "хахлыпредали"?
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17.11.2020 21:30 Відповісти
КБ "Південне" провело захист авансового проєкту нової надзвукової авіаційної ракети "Блискавка" перед комісією Міністерства оборони України.
У бюро розраховують на початок дослідно-конструкторських робіт по цьому напрямку.

"Блискавка" є надзвуковою авіаційною керованою ракетою класу "повітря-поверхня". Ракета призначена для знищення широкого спектра наземних, морських, а також радіоконтрастних цілей на відстані до 110 кілометрів. Управління ракетою на середній ділянці польоту здійснюється інерціальною навігаційною системою у поєднанні з системою GPS.

На кінцевій ділянці польоту для виходу на ціль і її поразки можуть використовуватися три типи головок самонаведення. По радіоконтрастних цілях планується використовувати пасивну голову самонаведення; по морських цілях - активно-пасивну. По наземних цілях буде застосовуватися головка самонаведення з комплексацією оптичного і радіолокаційного каналу. "Блискавка" може оснащуватися як фугасно-проникаючою, так і осколково-фугасною бойовою частиною в залежності від типу цілей.ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne-predstavylo-konczept-novoyi-nadzvukovoyi-rakety-dlya-povitryanyh-syl-********-video/
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17.11.2020 21:35 Відповісти
Вообще-то это госизмена подписана в Минске.
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17.11.2020 23:02 Відповісти
Вы были в то время на фронте?
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18.11.2020 03:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2020 23:07 Відповісти
 
 