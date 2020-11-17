РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5868 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 817 30
МИД (6653) МИД РФ (1629) минские соглашения (3221)

Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД

Украина категорически опровергает озвученные официальным представителем Министерства иностранных дел РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности".

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"17 ноября МИД РФ обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе... Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности, решений, достигнутых на уровне глав государств в "Нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в комментарии МИД Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.

Также на Цензор.НЕТ: Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности". Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", - заявили в МИД.

Читайте также: Писать новые минские договоренности - рискованно, нужно искать решения внутри имеющихся, - Кулеба

Кроме того, Украина констатирует, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения, а также есть ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украина, при активной роли Германии и Франции в Нормандском формате, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ, - подытожили в ведомстве.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
а Вы в курсе что по минским - сначала москали должны отдать Дебальцево, а потом уже разговор дальше.
показать весь комментарий
17.11.2020 21:00
+2
А "рік Зеленського" скоро закінчується...
показать весь комментарий
17.11.2020 20:37
+2
Вот кто кравчука вечно тянет за язык - валяй ваньку и сопи в две дырки. Нет - с него постоянно прет, что в нынешнем виде оне не могут быть выполнены. Такое впечатление, что с москалями сговорился.
показать весь комментарий
17.11.2020 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А "рік Зеленського" скоро закінчується...
показать весь комментарий
17.11.2020 20:37 Ответить
Ну, по сути они правы, МИНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИИ (в том виде, что была сосряпана соевым и его подельниками) Украину устраивать не должна (ни о каких "выборах" среди рабов москальской ымперии и речи быть не должно)!
показать весь комментарий
17.11.2020 20:39 Ответить
То-то сейчас победа у земразей - беркута на свободе, убийцы украинских детей тамтам же... вместо медицины закапывают деньги в асфальт. А тупорылых зебилов беспокоят «договора» с русней.
показать весь комментарий
17.11.2020 20:47 Ответить
мое отношение крайне критическое ко всем властям Украины (начиная с 1918 года, раньше нет уже смысла сейчас вспоминать), я никого не оправдываю, но просто по факту прежние некудышные бездарности ни как не лучше нынешних профанов и дилетантов!
показать весь комментарий
18.11.2020 04:05 Ответить
А рабами вони стали ДО чи ПІСЛЯ підписання Мінських угод?
І як саме стали?
показать весь комментарий
17.11.2020 20:48 Ответить
рабство - это наследственное состояние сознания и генетика (они ими всегда были, с рождения)!
показать весь комментарий
18.11.2020 03:55 Ответить
p.s.
вырастет
из сына
cвин,
если сын -свиненок

(к тому же папа - наглый кабан, а мама глупая свинья, то в потомстве "единорога" не будет, как не пытайтесь "воспитывать", а натура обязательно проявится и выпячится па первый (непригоядный) план, хоть "квадротно-гнездовым" способом выращивайте, генетику не обманешь, что бы не говорили или не писали псеадоученые "гуманисты"-хнытики и безхребетные соплежуи-утописты)!
показать весь комментарий
18.11.2020 04:25 Ответить
надо сначала ум иметь, а потом уже пытаться оценить минские - на оборот не получится
показать весь комментарий
17.11.2020 21:04 Ответить
за мои умственные способности не переживайте (я "отличник" по жизни), о своих задумайтесь!
показать весь комментарий
18.11.2020 03:58 Ответить
вот "отличники" как раз почему-то и не понимают, что минские Украина подписала не для того чтоб исполнять, а для того чтоб остановить москалей

можете их рассматривать как некую военную хитрость
показать весь комментарий
18.11.2020 07:49 Ответить
А вы их читали?)
показать весь комментарий
18.11.2020 03:07 Ответить
да, еще при подписании
показать весь комментарий
18.11.2020 04:08 Ответить
А чего же не помешали капитуляции, раз читали прям при подписании?
показать весь комментарий
18.11.2020 12:27 Ответить
Вот кто кравчука вечно тянет за язык - валяй ваньку и сопи в две дырки. Нет - с него постоянно прет, что в нынешнем виде оне не могут быть выполнены. Такое впечатление, что с москалями сговорился.
показать весь комментарий
17.11.2020 20:46 Ответить
А що- можуть? То хто тоді не виконує?
показать весь комментарий
17.11.2020 20:49 Ответить
почему сразу "не виконує" ?
"виконуєм как можем - он та сторона еще хуже идете к ним разговаривайте" - как-то так
показать весь комментарий
17.11.2020 20:58 Ответить
Не кажи, що мені робити- і я не скажу, куди тобі йти.
То де відповіді?
показать весь комментарий
17.11.2020 21:05 Ответить
послушайте, Вы можете говорить все, что вам по душе - не ожидайте только, что для меня это будет иметь значение.

по первому вопросу - то Вам придется его задать в более внятной форме (если хотите ответа).

по второму - конечно москали (что тут не понятного ?)
показать весь комментарий
17.11.2020 21:10 Ответить
а Вы в курсе что по минским - сначала москали должны отдать Дебальцево, а потом уже разговор дальше.
показать весь комментарий
17.11.2020 21:00 Ответить
та пошлите их на уже, достали. пилите дроны и валите их
показать весь комментарий
17.11.2020 20:53 Ответить
О боже, что ж масква подумает про нас? Опять скажут "хахлыпредали"?
показать весь комментарий
17.11.2020 21:30 Ответить
КБ "Південне" провело захист авансового проєкту нової надзвукової авіаційної ракети "Блискавка" перед комісією Міністерства оборони України.
У бюро розраховують на початок дослідно-конструкторських робіт по цьому напрямку.

"Блискавка" є надзвуковою авіаційною керованою ракетою класу "повітря-поверхня". Ракета призначена для знищення широкого спектра наземних, морських, а також радіоконтрастних цілей на відстані до 110 кілометрів. Управління ракетою на середній ділянці польоту здійснюється інерціальною навігаційною системою у поєднанні з системою GPS.

На кінцевій ділянці польоту для виходу на ціль і її поразки можуть використовуватися три типи головок самонаведення. По радіоконтрастних цілях планується використовувати пасивну голову самонаведення; по морських цілях - активно-пасивну. По наземних цілях буде застосовуватися головка самонаведення з комплексацією оптичного і радіолокаційного каналу. "Блискавка" може оснащуватися як фугасно-проникаючою, так і осколково-фугасною бойовою частиною в залежності від типу цілей.ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne-predstavylo-konczept-novoyi-nadzvukovoyi-rakety-dlya-povitryanyh-syl-********-video/
показать весь комментарий
17.11.2020 21:35 Ответить
Вообще-то это госизмена подписана в Минске.
показать весь комментарий
17.11.2020 23:02 Ответить
Вы были в то время на фронте?
показать весь комментарий
18.11.2020 03:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.11.2020 23:07 Ответить
 
 