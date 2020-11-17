Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД
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Украина категорически опровергает озвученные официальным представителем Министерства иностранных дел РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности".
Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"17 ноября МИД РФ обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе... Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности, решений, достигнутых на уровне глав государств в "Нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в комментарии МИД Украины.
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Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.
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"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности". Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", - заявили в МИД.
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Кроме того, Украина констатирует, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения, а также есть ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Украина, при активной роли Германии и Франции в Нормандском формате, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ, - подытожили в ведомстве.
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І як саме стали?
вырастет
из сына
cвин,
если сын -свиненок
(к тому же папа - наглый кабан, а мама глупая свинья, то в потомстве "единорога" не будет, как не пытайтесь "воспитывать", а натура обязательно проявится и выпячится па первый (непригоядный) план, хоть "квадротно-гнездовым" способом выращивайте, генетику не обманешь, что бы не говорили или не писали псеадоученые "гуманисты"-хнытики и безхребетные соплежуи-утописты)!
можете их рассматривать как некую военную хитрость
"виконуєм как можем - он та сторона еще хуже идете к ним разговаривайте" - как-то так
То де відповіді?
по первому вопросу - то Вам придется его задать в более внятной форме (если хотите ответа).
по второму - конечно москали (что тут не понятного ?)
У бюро розраховують на початок дослідно-конструкторських робіт по цьому напрямку.
"Блискавка" є надзвуковою авіаційною керованою ракетою класу "повітря-поверхня". Ракета призначена для знищення широкого спектра наземних, морських, а також радіоконтрастних цілей на відстані до 110 кілометрів. Управління ракетою на середній ділянці польоту здійснюється інерціальною навігаційною системою у поєднанні з системою GPS.
На кінцевій ділянці польоту для виходу на ціль і її поразки можуть використовуватися три типи головок самонаведення. По радіоконтрастних цілях планується використовувати пасивну голову самонаведення; по морських цілях - активно-пасивну. По наземних цілях буде застосовуватися головка самонаведення з комплексацією оптичного і радіолокаційного каналу. "Блискавка" може оснащуватися як фугасно-проникаючою, так і осколково-фугасною бойовою частиною в залежності від типу цілей.ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne-predstavylo-konczept-novoyi-nadzvukovoyi-rakety-dlya-povitryanyh-syl-********-video/
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!