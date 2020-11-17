Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД

Украина категорически опровергает озвученные официальным представителем Министерства иностранных дел РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности".

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"17 ноября МИД РФ обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе... Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности, решений, достигнутых на уровне глав государств в "Нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в комментарии МИД Украины.

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Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.

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"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности". Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", - заявили в МИД.

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Кроме того, Украина констатирует, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения, а также есть ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украина, при активной роли Германии и Франции в Нормандском формате, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ, - подытожили в ведомстве.