Явка избирателей на выборах мэров на 13:00 составила 12,7%, - ЦИК

По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября, составляла 12,7%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЦИК.

Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;

Никопольского городского головы – 12,91%;

Славянского городского головы – 18,14%;

Ужгородского городского головы – 12,19%;

Бердянского городского головы – 12,38%;

Львовского городского головы – 12,89%;

Дрогобычского городского головы – 11,46;

Николаевского городского головы – 12,26%;

Полтавского городского головы – 11,15%;

Ривненского городского головы – 12,35;

Черкасского ородского головы – 11,59%.

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В ЦИК отметили что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.