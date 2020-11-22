Явка избирателей на выборах мэров на 13:00 составила 12,7%, - ЦИК
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По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября, составляла 12,7%.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЦИК.
Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;
Никопольского городского головы – 12,91%;
Славянского городского головы – 18,14%;
Ужгородского городского головы – 12,19%;
Бердянского городского головы – 12,38%;
Львовского городского головы – 12,89%;
Дрогобычского городского головы – 11,46;
Николаевского городского головы – 12,26%;
Полтавского городского головы – 11,15%;
Ривненского городского головы – 12,35;
Черкасского ородского головы – 11,59%.
В ЦИК отметили что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.
Пожалуйста, подождите...
Я не бачу принципової різниці. Але економія в папері та друкарській фарбі -- так. Бо можуть додати таку графу, а "шуліка" все одно лежатиме на дивані, бо йому не до шмиґи кандидати й він не готовий до жодних компромісів через те, що сам чистий як дитяча сльоза
Явка теж погано,щоб там не прописали, сьогодні їх прийшло на дільниці всього 2000 громадян, а завтра збереться під мерією 2500 і скажуть :" ПАШЕЛ Вон! Ми тебе не вибирали, а ми народ" І шо робить?
Ще раз згадаю, що у 2014 р. у Пороха був классний хід-знятися з виборів, явка ради одного кандидата не було б 50% , як не крути,а немає явки-вибори не дійсні
Не хило вибранці підлаштували під себе закони.
...это не явка, это массовая капитуляция...
По одной простой причине -- в заботе о тех, кто на выборы не ходит -- когда они ломанутся в Европу, как политические беженцы -- чтоб они свои паспорта не ховали, а честно признавались, что они из Украины -- их там притесняют! Тогда им законно дадут убежище и перспективы...
...а щас украинцы, за кого только себя не выдают, шоб годик-два посидеть на Азюле -- то за беларусов, то за азеров -- чисто армяне -- те такие же жулики, но до безвиза и за украинцев себя выдавали...*)
Эх, душа моя -- тельняшка -- 40 полос, 7 прорех... (с)
-- На что жалуетесь, больной?
-- Апатия и телепатия...