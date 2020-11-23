РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14044 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
569 5
больница (1387) карантин (16730) Минздрав (4828) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Минздрав контролирует ситуацию с койками для пациентов с COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав контролирует ситуацию с койками для пациентов с COVID-19, - Степанов
Фото: tsn.ua

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) заверили, что ситуация с числом коек для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. В Минздраве есть понимание относительно увеличения числа коек для больных COVID-19.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Он уверяет, что власть понимает, как действовать дальше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать"

"Ситуация полностью контролируемая, от начала и до конца. У нас есть четкое понимание относительно увеличения числа коек, это понимание воплощено в нормативные акты, выделяются необходимые средства, как на сам процесс лечения, так и на обеспеченность коек и оборудования", - заявил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав контролирует ситуацию с койками для пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1043
показать весь комментарий
23.11.2020 09:26 Ответить
Это и страшно
показать весь комментарий
23.11.2020 09:32 Ответить
Было бы хорошо что б он ещё контролировал и распространение болезни
показать весь комментарий
23.11.2020 09:34 Ответить
Приходишь домой, а дома бардак, посуда не мыта и жрать никуя нет. Спрашиваешь жену: Шо за нах? А она такая: "Ситуация контролируемая ..."
показать весь комментарий
23.11.2020 11:01 Ответить
Оно и видно что "контролируемая": куда ни глянь - везде жопа.😞
показать весь комментарий
23.11.2020 12:06 Ответить
 
 