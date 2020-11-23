Минздрав контролирует ситуацию с койками для пациентов с COVID-19, - Степанов
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В Министерстве здравоохранения (Минздрав) заверили, что ситуация с числом коек для зараженных коронавирусом в стране контролируемая. В Минздраве есть понимание относительно увеличения числа коек для больных COVID-19.
Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Он уверяет, что власть понимает, как действовать дальше.
"Ситуация полностью контролируемая, от начала и до конца. У нас есть четкое понимание относительно увеличения числа коек, это понимание воплощено в нормативные акты, выделяются необходимые средства, как на сам процесс лечения, так и на обеспеченность коек и оборудования", - заявил он.
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