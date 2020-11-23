МОЗ контролює ситуацію з ліжками для пацієнтів із COVID-19, - Степанов
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У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) запевнили, що ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом у країні контрольована. У МОЗ є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19.
Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Він запевняє, що влада розуміє, як діяти далі.
"Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", - заявив він.
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