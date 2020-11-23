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МОЗ контролює ситуацію з ліжками для пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ контролює ситуацію з ліжками для пацієнтів із COVID-19, - Степанов
Фото: tsn.ua

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) запевнили, що ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом у країні контрольована. У МОЗ є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Він запевняє, що влада розуміє, як діяти далі.

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"Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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Минздрав контролирует ситуацию с койками для пациентов с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1043
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23.11.2020 09:26 Відповісти
Это и страшно
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23.11.2020 09:32 Відповісти
Было бы хорошо что б он ещё контролировал и распространение болезни
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23.11.2020 09:34 Відповісти
Приходишь домой, а дома бардак, посуда не мыта и жрать никуя нет. Спрашиваешь жену: Шо за нах? А она такая: "Ситуация контролируемая ..."
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23.11.2020 11:01 Відповісти
Оно и видно что "контролируемая": куда ни глянь - везде жопа.😞
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23.11.2020 12:06 Відповісти
 
 