МОЗ контролює ситуацію з ліжками для пацієнтів із COVID-19, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) запевнили, що ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом у країні контрольована. У МОЗ є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Він запевняє, що влада розуміє, як діяти далі.

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"Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", - заявив він.