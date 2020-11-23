Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ
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Советник по внешней политике избранного президента США Джо Байдена Тони Блинкен займет пост госсекретаря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Газета Hill также сообщила, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Фаворитом на этот пост считался Блинкен.
Источники телеканала ABC News и агентства Bloomberg также утверждают о назначении Блинкена на пост госсекретаря.
Сам Байден должен сообщить о своих намерениях 24 ноября.
Блинкен был советником Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на должности вице-президента США. Он также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря.
Кроме того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.
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Новини » Світ 20 листопада, 2014 , 6:02
""США мають надати Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
(Кацапе під прапором США! Твою брехню викрито вище! Лізь назад на табельну пляшку, російською мовою тобі кажуть!)
Це не прокацапське ригівське лайно, яке з ВАЗеленскім Україну нищить.
Тіпун вам на язик!
Вже традиційно демократи призначають на сферу зовнішньої політики євреїв.
Звісно, якщо президент - білий демократ, віце-президентка - чорна демократка, то очільник Держдепу має бути іудейським демократом.