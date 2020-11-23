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Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ

Советник по внешней политике избранного президента США Джо Байдена Тони Блинкен займет пост госсекретаря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Газета Hill также сообщила, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Фаворитом на этот пост считался Блинкен.

Источники телеканала ABC News и агентства Bloomberg также утверждают о назначении Блинкена на пост госсекретаря.

Сам Байден должен сообщить о своих намерениях 24 ноября.

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Блинкен был советником Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на должности вице-президента США. Он также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря.

Кроме того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.
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Топ комментарии
+23
Правда? Звідки така офігенна інформація? З яких анналів? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6120
Новини » Світ 20 листопада, 2014 Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 , 6:02
""США мають надати Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
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23.11.2020 09:49
+16
Та хто вас, узкіх, боїться, окрім вас самих?
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23.11.2020 09:51
+15
А ещё посоветовал вам не слазить с бутылки, пока не скажут Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5752
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23.11.2020 09:44
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Правила форума Совет форумчан
это он советовал Обаме и Байдену не передавать Украине джавелины Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7530
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23.11.2020 09:39 Ответить
бо путин нападе
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23.11.2020 09:39 Ответить
Прасковья аж под себя ходит от имени Байден !!! )))
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23.11.2020 10:13 Ответить
А ещё посоветовал вам не слазить с бутылки, пока не скажут Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5752
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23.11.2020 09:44 Ответить
Правда? Звідки така офігенна інформація? З яких анналів? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6120
Новини » Світ 20 листопада, 2014 Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 , 6:02
""США мають надати Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
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23.11.2020 09:49 Ответить
Шановна, у вас помилка - "аналів" пишеться з одним "н" ☝️🧐
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23.11.2020 09:52 Ответить
Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7308
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23.11.2020 09:53 Ответить
Да это лапоть рязанский фантазируют..хуже для них кандидата придумать сложно.Хотя идеалом был Маккейнушка...земля пухом.
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23.11.2020 09:55 Ответить
Маккейн как раз-таки называл администрацию Обамы "трусами и недальновидными".Как можно уважать Маккейна и одновременно радоваться возвращению тех,кого он откровенно презирал?
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23.11.2020 13:41 Ответить
Странное понимание.Так Байден это же не Обама хромая утка на конце срока,которой уже только досидеть и не принимать решений цель была.По вашей логике все однопартийцы одинаковые и думают одинаково....а Трамп=Маккейн.Лучший пример вашего заблуждения,что Маккейн не хотел видеть Трампа на своих похоронах даже.Обама слабак,но это вовсе не значит,что его команда не предлагала ему против лаптей кардинальных мер.И не забывайте,что у Байдена масса личных обид на куйло...перечислять глупо,всем известные факты.
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24.11.2020 07:49 Ответить
Русофоб хоть?
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23.11.2020 09:39 Ответить
ага - боится русских, аж писается Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5783
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23.11.2020 09:45 Ответить
Та хто вас, узкіх, боїться, окрім вас самих?
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23.11.2020 09:51 Ответить
Обезьяну с ядерной гранатой стоит опасаться. Но лучше все таки прилагать усилия к тому, что бы отобрать у обезьяны гранату и посадить ее в клетку, чем пытаться подружиться с ней, как делал Трамп.
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23.11.2020 09:57 Ответить
Иван ниже знаменем Прикреплять Государству из Американцы! Твоего дезинформировать имелось вверх! Уходить и карабкаться спина на таблица бутылок в медвежий разговор тебя предписывать!
(Кацапе під прапором США! Твою брехню викрито вище! Лізь назад на табельну пляшку, російською мовою тобі кажуть!)
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23.11.2020 10:00 Ответить
Русские на московії в холопах усі, хто холопів лякається.
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23.11.2020 10:05 Ответить
Скоро дізнаємось від Скабеєвой.
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23.11.2020 10:27 Ответить
а как же..
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23.11.2020 12:31 Ответить
Возвращает всю команду Обамы.
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23.11.2020 09:45 Ответить
Кадровый голод.
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23.11.2020 09:55 Ответить
Кадри віддані Америці та її інтересам.
Це не прокацапське ригівське лайно, яке з ВАЗеленскім Україну нищить.
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23.11.2020 10:01 Ответить
заобнимает путина и задарит его квитами? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3148
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23.11.2020 10:32 Ответить
через рік байден стане голубом міра-2
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23.11.2020 10:33 Ответить
Тьху! Зразу прочитав "Байден стане голубим".
Тіпун вам на язик! Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2465
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23.11.2020 13:22 Ответить
Виртуальный президент США байден назначает себе виртуальную команду...
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23.11.2020 10:39 Ответить
Погодь маленько. Ужо увидим кто еси виртуальный, а кто взаправдашний.
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23.11.2020 11:15 Ответить
Та не буде ніякого Байдена. Трамп переможе.
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23.11.2020 11:05 Ответить
Так привітай Трампа на офіційній сторінці, товариш путін. Тобі не звикати.
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23.11.2020 11:13 Ответить
на рассее вой пошел - Тони Блинкен матерый русофоб... как дальше жить?)
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23.11.2020 12:30 Ответить
Трамп легитимен!!!
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23.11.2020 12:55 Ответить
Ну, хоч є якісь сподівання, що Блінкін і Зєлькін знайдуть спільну мову, - ідиш.
Вже традиційно демократи призначають на сферу зовнішньої політики євреїв.
Звісно, якщо президент - білий демократ, віце-президентка - чорна демократка, то очільник Держдепу має бути іудейським демократом. Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8333
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23.11.2020 13:35 Ответить
Я навіть і уявити собі не можу що буде з Варонєжом... Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311

Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3461
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23.11.2020 15:27 Ответить
или не станет.
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23.11.2020 20:21 Ответить
 
 