УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 083 41
Байден (2325) Держдепартамент США (1306) Блінкен (941)

Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ

Радник із зовнішньої політики обраного президента США Джо Байдена Тоні Блінкен посяде пост держсекретаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Газета Hill також повідомила, що Байден визначився з кандидатурою на пост держсекретаря. Фаворитом на цей пост вважався Блінкен.

Джерела телеканалу ABC News і агентства Bloomberg також стверджують про призначення Блінкена на пост держсекретаря.

Сам Байден має повідомити про свої наміри 24 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьюзан Райс - претендентка номер один на главу Держдепу. Для України вона друг, - Чалий

Блінкен був радником Байдена з питань національної безпеки за часів його роботи на посаді віцепрезидента США. Він також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами і заступником державного секретаря.

Крім того, Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату із закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Правда? Звідки така офігенна інформація? З яких анналів? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6120
Новини » Світ 20 листопада, 2014 Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 , 6:02
""США мають надати Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
показати весь коментар
23.11.2020 09:49
+16
Та хто вас, узкіх, боїться, окрім вас самих?
показати весь коментар
23.11.2020 09:51
+15
А ещё посоветовал вам не слазить с бутылки, пока не скажут Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5752
показати весь коментар
23.11.2020 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это он советовал Обаме и Байдену не передавать Украине джавелины Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 7530
показати весь коментар
23.11.2020 09:39 Відповісти
бо путин нападе
показати весь коментар
23.11.2020 09:39 Відповісти
Прасковья аж под себя ходит от имени Байден !!! )))
показати весь коментар
23.11.2020 10:13 Відповісти
А ещё посоветовал вам не слазить с бутылки, пока не скажут Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5752
показати весь коментар
23.11.2020 09:44 Відповісти
Правда? Звідки така офігенна інформація? З яких анналів? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6120
Новини » Світ 20 листопада, 2014 Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 , 6:02
""США мають надати Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476 Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
показати весь коментар
23.11.2020 09:49 Відповісти
Шановна, у вас помилка - "аналів" пишеться з одним "н" ☝️🧐
показати весь коментар
23.11.2020 09:52 Відповісти
Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7308
показати весь коментар
23.11.2020 09:53 Відповісти
Да это лапоть рязанский фантазируют..хуже для них кандидата придумать сложно.Хотя идеалом был Маккейнушка...земля пухом.
показати весь коментар
23.11.2020 09:55 Відповісти
Маккейн как раз-таки называл администрацию Обамы "трусами и недальновидными".Как можно уважать Маккейна и одновременно радоваться возвращению тех,кого он откровенно презирал?
показати весь коментар
23.11.2020 13:41 Відповісти
Странное понимание.Так Байден это же не Обама хромая утка на конце срока,которой уже только досидеть и не принимать решений цель была.По вашей логике все однопартийцы одинаковые и думают одинаково....а Трамп=Маккейн.Лучший пример вашего заблуждения,что Маккейн не хотел видеть Трампа на своих похоронах даже.Обама слабак,но это вовсе не значит,что его команда не предлагала ему против лаптей кардинальных мер.И не забывайте,что у Байдена масса личных обид на куйло...перечислять глупо,всем известные факты.
показати весь коментар
24.11.2020 07:49 Відповісти
Русофоб хоть?
показати весь коментар
23.11.2020 09:39 Відповісти
ага - боится русских, аж писается Байден определился с госсекретарем: им станет Тони Блинкен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5783
показати весь коментар
23.11.2020 09:45 Відповісти
Та хто вас, узкіх, боїться, окрім вас самих?
показати весь коментар
23.11.2020 09:51 Відповісти
Обезьяну с ядерной гранатой стоит опасаться. Но лучше все таки прилагать усилия к тому, что бы отобрать у обезьяны гранату и посадить ее в клетку, чем пытаться подружиться с ней, как делал Трамп.
показати весь коментар
23.11.2020 09:57 Відповісти
Иван ниже знаменем Прикреплять Государству из Американцы! Твоего дезинформировать имелось вверх! Уходить и карабкаться спина на таблица бутылок в медвежий разговор тебя предписывать!
(Кацапе під прапором США! Твою брехню викрито вище! Лізь назад на табельну пляшку, російською мовою тобі кажуть!)
показати весь коментар
23.11.2020 10:00 Відповісти
Русские на московії в холопах усі, хто холопів лякається.
показати весь коментар
23.11.2020 10:05 Відповісти
Скоро дізнаємось від Скабеєвой.
показати весь коментар
23.11.2020 10:27 Відповісти
а как же..
показати весь коментар
23.11.2020 12:31 Відповісти
Возвращает всю команду Обамы.
показати весь коментар
23.11.2020 09:45 Відповісти
Кадровый голод.
показати весь коментар
23.11.2020 09:55 Відповісти
Кадри віддані Америці та її інтересам.
Це не прокацапське ригівське лайно, яке з ВАЗеленскім Україну нищить.
показати весь коментар
23.11.2020 10:01 Відповісти
заобнимает путина и задарит его квитами? Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3148
показати весь коментар
23.11.2020 10:32 Відповісти
через рік байден стане голубом міра-2
показати весь коментар
23.11.2020 10:33 Відповісти
Тьху! Зразу прочитав "Байден стане голубим".
Тіпун вам на язик! Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2465
показати весь коментар
23.11.2020 13:22 Відповісти
Виртуальный президент США байден назначает себе виртуальную команду...
показати весь коментар
23.11.2020 10:39 Відповісти
Погодь маленько. Ужо увидим кто еси виртуальный, а кто взаправдашний.
показати весь коментар
23.11.2020 11:15 Відповісти
Та не буде ніякого Байдена. Трамп переможе.
показати весь коментар
23.11.2020 11:05 Відповісти
Так привітай Трампа на офіційній сторінці, товариш путін. Тобі не звикати.
показати весь коментар
23.11.2020 11:13 Відповісти
на рассее вой пошел - Тони Блинкен матерый русофоб... как дальше жить?)
показати весь коментар
23.11.2020 12:30 Відповісти
Трамп легитимен!!!
показати весь коментар
23.11.2020 12:55 Відповісти
Ну, хоч є якісь сподівання, що Блінкін і Зєлькін знайдуть спільну мову, - ідиш.
Вже традиційно демократи призначають на сферу зовнішньої політики євреїв.
Звісно, якщо президент - білий демократ, віце-президентка - чорна демократка, то очільник Держдепу має бути іудейським демократом. Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8333
показати весь коментар
23.11.2020 13:35 Відповісти
Я навіть і уявити собі не можу що буде з Варонєжом... Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311

Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3461
показати весь коментар
23.11.2020 15:27 Відповісти
или не станет.
показати весь коментар
23.11.2020 20:21 Відповісти
 
 