Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Радник із зовнішньої політики обраного президента США Джо Байдена Тоні Блінкен посяде пост держсекретаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.
Газета Hill також повідомила, що Байден визначився з кандидатурою на пост держсекретаря. Фаворитом на цей пост вважався Блінкен.
Джерела телеканалу ABC News і агентства Bloomberg також стверджують про призначення Блінкена на пост держсекретаря.
Сам Байден має повідомити про свої наміри 24 листопада.
Блінкен був радником Байдена з питань національної безпеки за часів його роботи на посаді віцепрезидента США. Він також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами і заступником державного секретаря.
Крім того, Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату із закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.
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Новини » Світ 20 листопада, 2014 , 6:02
""США мають надати Україні зброю. Це може спонукати Москву двічі подумати".Про це на слуханнях у Конгресі США заявив заступник радника президента з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Обама пропонує на посаду заступника держсекретаря."
(Кацапе під прапором США! Твою брехню викрито вище! Лізь назад на табельну пляшку, російською мовою тобі кажуть!)
Це не прокацапське ригівське лайно, яке з ВАЗеленскім Україну нищить.
Тіпун вам на язик!
Вже традиційно демократи призначають на сферу зовнішньої політики євреїв.
Звісно, якщо президент - білий демократ, віце-президентка - чорна демократка, то очільник Держдепу має бути іудейським демократом.