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Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море

Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Donald Cook отправился к Черному морю для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщает Шестой флот США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.
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Топ комментарии
+12
Тролінг Раші триває!! Очікуємо черговий розрив москальських пуканів !!))
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23.11.2020 10:30
+12
Пердаки лаптеногих безхвостых макак рвуться среди березок средней полосы.
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23.11.2020 11:11
+9
Игорек!.. ты опять с таблеток утро начал?!
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23.11.2020 10:45
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Тролінг Раші триває!! Очікуємо черговий розрив москальських пуканів !!))
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23.11.2020 10:30 Ответить
1,5 року нової влади пройшло, добудова українських корветів так і не почалась! Потрібно повертатти в склад ВМСУ крейсер Україна!
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23.11.2020 10:38 Ответить
В плани зеленої плісняви ,зажопінців та іншої колорадсько-сепарської гидоти нарощування боєздатності ЗСУ та ВМСУ не входить !!!
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23.11.2020 10:41 Ответить
Ми не можемо сказати напевно через що саме не рухається проект добудови українських корветів. Але скорше за все через слабкість української влади, яка не може напрацювати потрібні рішення, просто немає кому працювати над рішеннями, бо навколо Зеленського самі решали а не експерти! Але ця інтелектуальна слабкість влади Зеленського була прогнозована ще 1,5 роки тому і тому експерти підказували Зеленському що потрібно робити - повертати в склад ВМСУ крейсер Україна. Це просте рішення не вимагає від влади складних рухів та дій, але дозволяє реально посилити обороноздатність України та ефективність ВМСУ. Для добудови корветів українській владі потрібно здійснити цілий комплекс дій та рішень і це проблема для людей з інтелектом Єрмака.
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23.11.2020 10:48 Ответить
Игорек!.. ты опять с таблеток утро начал?!
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23.11.2020 10:45 Ответить
И охота вам пачкаться общением с этим дурно пахнущим?
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23.11.2020 11:13 Ответить
Навпаки! Йому забули їх дать!...
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23.11.2020 11:37 Ответить
и что характерно.. Игорька лайкает "молчаливая русня" на форуме: они не пишут, просто читают..
Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3923
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23.11.2020 17:42 Ответить
А він гордо "надимає щоки"...
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23.11.2020 17:47 Ответить
..чудик, ты там пару авианосцев захованих не надибав ще..???- шукай глибше..)
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23.11.2020 21:19 Ответить
Лапті напружились. Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море - Цензор.НЕТ 6878
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23.11.2020 10:31 Ответить
«Черное море является важнейшим водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе, - говорится в сообщении. - ВМС США регулярно появляются в Черном море для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря и сдерживать агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды.»
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23.11.2020 15:07 Ответить
Пердаки лаптеногих безхвостых макак рвуться среди березок средней полосы.
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23.11.2020 11:11 Ответить
Ступай болезный к фершалу...
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23.11.2020 11:27 Ответить
Wellcome,American friends!
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23.11.2020 11:43 Ответить
Одним залпом он может уничтожить весь южный федеральный округ оккупантов из любой точки черного моря.
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23.11.2020 11:46 Ответить
все вірно...газові родовища своїх країн теж треба від москалів захищати...
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23.11.2020 12:04 Ответить
А говорят аборигены съели Кука, а он ожил и Тамагавком всех пужает ****.
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23.11.2020 14:11 Ответить
cock на всю кацабскую морду Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7309
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23.11.2020 15:20 Ответить
 
 