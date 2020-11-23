Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
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Кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил с победой своего соперника, действующего мэра города Андрея Садового.
Об этом Синютка написал утром 23 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ", - написал Синютка.
Он также поблагодарил за поддержку жителей города, отдавших за него свои голоса. "Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотичных застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садов, искоренение коррупции", - отметил Синютка.
Как сообщалось, по результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове, за Садового проголосовало 61,5% избирателей, за Синютку - 36,1%.
В первом туре выборов мэра, который состоялся 25 октября, Садового поддержали 40,09% проголосовавших львовян, Синютку 31,1%.
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Культурно поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
теперь тут дальше со своими проблемами пока окончательно всем не недоешь
почне експортувати сміття до Нідерландів! А поки до цього дійде
то засере всю Україну львівським сміттям! Про їнши проблеми вже
сказано вище. Сам житель Львову.
Групу людей неможливо оцінювати категоріями,застосовними до індивідуумів...
Але ніч пройшла і тепер і львів'яни повний відстій ... правда тільки в хворій уяві всього одного сорту виборців. Що не може не радувати.
Нехай і трохи з гіркотою в порівнянні з тим задоволенням, коли спостерігаєш як смачно пролетів на південному сході ЖОПА-лехайм - поки йще , жодного мера в жодному областному центры !
при КАТЕГОРИЧНОМУ несприйнятті БАРИГИ -проголосував за Синютку,вважаючи його меншим злом для Львова і львів"ян від Андрія "Доля"...
у сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування(***була ,але демонтовано "для ремонту"), відсутні крісла, картки для голосування та система "Віче". Тож новообраним депутатам доводиться голосували стоячи і руками
ЄС,+Варта+ Свобода...
"ШЕПІТ" І САМОНЕМІЧ НЕ ПРИЙШЛИ