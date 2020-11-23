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Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

Кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил с победой своего соперника, действующего мэра города Андрея Садового.

Об этом Синютка написал утром 23 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ", - написал Синютка.

Он также поблагодарил за поддержку жителей города, отдавших за него свои голоса. "Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотичных застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садов, искоренение коррупции", - отметил Синютка.

Как сообщалось, по результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове, за Садового проголосовало 61,5% избирателей, за Синютку - 36,1%.

В первом туре выборов мэра, который состоялся 25 октября, Садового поддержали 40,09% проголосовавших львовян, Синютку 31,1%.

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова 01

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Топ комментарии
+32
Я удивляюсь львовянам. Скоро этот жук с, кликухой "Последний шанс", зарабатввающий на выборах президента оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов в пользу разных опжопистов переплюнет по срокам мудака Лукашенко.
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23.11.2020 10:43
+24
А головне, що Садовий- людина "слова".
Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.
21 мар. 2019 г.
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23.11.2020 10:48
+20
" оттягиванием голосов у проукраинских партий и кандидатов"

Удивляетесь по причине того, что у вас мозги промыты пропагандой одной партии, которая пытается вбить всем в головы, что только они одни являются проукраинскими, а все остальные - нет.
А львовяне прекрасно знают, что Садовой - тоже абсолютно проукраинский и потому рассчитанная на идиотов риторика ЕС про "проукраинских" не проходит.
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23.11.2020 11:27
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Не зря "Псины" гасили в своё время мусором Самопомочь и Садового... Вот и результатик есть...
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23.11.2020 22:03 Ответить
Вот это нормальный человек.Берите пример,упоротые шлколадники.Не начал ни ныть,ни проклинать избирателей,не называть "садодебилами",а с честью,уважением и достоинством принял их выбор.
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23.11.2020 13:03 Ответить
Да , Синютка нормальный человек.
Культурно поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
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23.11.2020 17:19 Ответить
Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова - Цензор.НЕТ 8129Наступна зустріч пана Садового з виборцями відбудеться 17 жовтня 2024 року. Тоді львів'яни матимуть змогу дізнатись чому не введено електронний квиток і маршрутчики напихають кишені готівкою, чому продовжувалась забудова територій парків, скверів, дитячих майданчиків, автостоянок житловими будинками, чому корки на вулицях, чому не вводяться нові маршрути електротранспорту, чому нема паркінгів і автостоянок, чому сміття не сортується, не переробляється і вивозиться за сотні кілометрів, чому не будуються нові садки і школи, чому... На все знайдеться обгрунтована відповідь.
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23.11.2020 13:10 Ответить
Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова и подумал - ну и трахайся
теперь тут дальше со своими проблемами пока окончательно всем не недоешь
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23.11.2020 15:53 Ответить
або нарешті не проснеться львівська прокуратура(сумнівно,бо Садік вже домовився з ВЄнєдіктовою і "Командою ЗЕ"...)
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24.11.2020 11:36 Ответить
Та ви що люди! Львів почне процвітати тоді коли містер Садовий
почне експортувати сміття до Нідерландів! А поки до цього дійде
то засере всю Україну львівським сміттям! Про їнши проблеми вже
сказано вище. Сам житель Львову. Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова - Цензор.НЕТ 8398
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23.11.2020 16:21 Ответить
ідіотське питання..

Групу людей неможливо оцінювати категоріями,застосовними до індивідуумів...
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24.11.2020 11:31 Ответить
Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова - Цензор.НЕТ 9336
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24.11.2020 11:30 Ответить
Обидва - п*здуни. Один казав, що не балотуватиметься, а інший - що більше не балотуватиметься.
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23.11.2020 15:14 Ответить
Жах. Львів безнадійний.
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23.11.2020 17:15 Ответить
Если и не безнадийный, то какбы это мягко сказать - сильно удивляет.
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23.11.2020 17:29 Ответить
У порохоботов зрив шаблонів сьогодні стався. Ще вчерась Львів був горном українського нескореного духу, ще вчора волали про центр відродження порохоботізма.
Але ніч пройшла і тепер і львів'яни повний відстій ... правда тільки в хворій уяві всього одного сорту виборців. Що не може не радувати.
Нехай і трохи з гіркотою в порівнянні з тим задоволенням, коли спостерігаєш як смачно пролетів на південному сході ЖОПА-лехайм - поки йще , жодного мера в жодному областному центры !
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23.11.2020 19:24 Ответить
у мене дуже двояке відношення до виборів у Львові..
при КАТЕГОРИЧНОМУ несприйнятті БАРИГИ -проголосував за Синютку,вважаючи його меншим злом для Львова і львів"ян від Андрія "Доля"...
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24.11.2020 11:33 Ответить
Всім тролям-трутням і їх хазяям назло - Садовий наш мер!
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23.11.2020 19:34 Ответить
Львів"янам льВІвці підкинули "подаруночок"... Ще на 4 роки ..((
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24.11.2020 09:48 Ответить
Большинство львовян-теперь "вівці"?Так надо понимать?
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24.11.2020 23:36 Ответить
прийдеться вам українці ще 5 років наше сміття терпіти ! Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова - Цензор.НЕТ 7763
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23.11.2020 20:24 Ответить
Это по-мужски. Респект Синютке, Не все умеют проигрывать достойно
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23.11.2020 20:30 Ответить
Новообраним депутатам Львівської міськради доводиться голосувати у незручних позах (ФОТО)
у сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування(***була ,але демонтовано "для ремонту"), відсутні крісла, картки для голосування та система "Віче". Тож новообраним депутатам доводиться голосували стоячи і рукамиСинютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова - Цензор.НЕТ 9143
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24.11.2020 11:25 Ответить
34 депутати. КВОРУМ Є.
ЄС,+Варта+ Свобода...

"ШЕПІТ" І САМОНЕМІЧ НЕ ПРИЙШЛИ
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24.11.2020 11:27 Ответить
А он вчера говорил об этом... что планировалось назначить церемонию начала новой каденции на 2/12 , а почему-то назначили на понедельник...
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24.11.2020 12:03 Ответить
А Садовий досить підленько,як він вміє ,прибрав стільці з міськради і демонтував систему електронного голосування..
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24.11.2020 11:34 Ответить
Єлвіс, тобі б зайнятись справою, а ти воздух ганяєш......
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23.11.2020 20:41 Ответить
Тошнютка пролетел мимо, это не может не радовать.
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24.11.2020 08:01 Ответить
так.декого . радує те,що сміттям будуть далі закидувати всю Україну, -нехай всім смердить,але не льВІВЦЯМ !!
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24.11.2020 11:28 Ответить
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