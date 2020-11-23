Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова
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Кандидат на пост мера Львова від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка привітав з перемогою свого суперника, чинного мера міста Андрія Садового.
Про це Синютка написав вранці 23 листопада на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - написав Синютка.
Він також подякував за підтримку жителям міста, які віддали за нього свої голоси. "Дякую 83 тисячам львів’ян, які повірили у мої бажання і професійні здібності забезпечити припинення хаотичних забудов, розв’язання транспортного колапсу, будівництво нових шкіл та садочків, викорінення корупції", - зазначив Синютка.
Як повідомлялося, за результатами оцифровки 98% протоколів повторного голосування за міського голову у Львові, за Садового проголосувало 61,5% виборців, за Синютку - 36,1%.
У першому турі виборів мера, який відбувся 25 жовтня, Садового підтримали 40,09% львів'ян, які проголосували, Синютку 31,1%.
Будь ласка, зачекайте...
Культурно поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
теперь тут дальше со своими проблемами пока окончательно всем не недоешь
почне експортувати сміття до Нідерландів! А поки до цього дійде
то засере всю Україну львівським сміттям! Про їнши проблеми вже
сказано вище. Сам житель Львову.
Групу людей неможливо оцінювати категоріями,застосовними до індивідуумів...
Але ніч пройшла і тепер і львів'яни повний відстій ... правда тільки в хворій уяві всього одного сорту виборців. Що не може не радувати.
Нехай і трохи з гіркотою в порівнянні з тим задоволенням, коли спостерігаєш як смачно пролетів на південному сході ЖОПА-лехайм - поки йще , жодного мера в жодному областному центры !
при КАТЕГОРИЧНОМУ несприйнятті БАРИГИ -проголосував за Синютку,вважаючи його меншим злом для Львова і львів"ян від Андрія "Доля"...
у сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування(***була ,але демонтовано "для ремонту"), відсутні крісла, картки для голосування та система "Віче". Тож новообраним депутатам доводиться голосували стоячи і руками
ЄС,+Варта+ Свобода...
"ШЕПІТ" І САМОНЕМІЧ НЕ ПРИЙШЛИ