Состояние здоровья незаконно удерживаемого в РФ политзаключенного Приходько критически ухудшилось, - Денисова

Состояние здоровья украинского активиста из оккупированого Крыма Олега Приходько, незаконно удерживаемого в российском СИЗО, критически ухудшилось.

Об этом проинформировала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, который незаконно содержится в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону, критически ухудшилось", - отметила Денисова.

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По ее словам, Приходько, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медпомощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Из-за резкого снижения слуха, отметила Денисова, активист лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медобследования и лечения остались без внимания.

Кроме того, по информации украинского омбудсмена, крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - в камере есть крысы, тараканы и насекомые.

Денисова отметила, что в соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Приходько.

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Поэтому она призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления прав Приходько, в частности срочно провести квалифицированный медосмотр, обеспечить надлежащие условия содержания, в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными.

"Уверена, что совместные действия международного сообщества, дипломатического корпуса Украины и других дипломатических представительств иностранных государств, направленные на защиту прав всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-агрессором, смогут приблизить день их освобождения", - уточнила Денисова.



