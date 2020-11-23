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Минздрав в ближайшее время планирует ввести электронный рецепт на антибиотики

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав в ближайшее время планирует ввести электронный рецепт на антибиотики

Минздрав планирует в ближайшее время ввести электронный рецепт на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на УНН.

"Важным направлением работы, которую осуществляет Министерство здравоохранения, является направление по обеспечению граждан Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами. В том числе, лекарственными средствами, которые применяются для лечения COVID-19. В течение двух последних месяцев Министерство здарохранения фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов. И сейчас, с целью обеспечения всех лекарственных средств, Минздравом ведется работа по... ключевым направлениям... Это введение электронного рецепта на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Предполагается, что в ближайшее время около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Около 1054 наименований торговых антибиотиков будут добавлены к такой возможности", - сказал Иващенко.

Он отметил, что это позволит Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

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"В то же время, мы понимаем, что значительная часть аптек на данный момент не имеют возможности присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому таким заведениям будет предложена и предоставлена возможность использования бумажных отчетных форм. То есть бумажных рецептов. В то же время Министерство здравоохранения подготовило приказ, который на данный момент находится в Минюсте - об обязанности аптечных учреждений в течение следующего года, то есть до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов. В целом такие действия направлены на рациональное использование антибиотиков и их рациональное назначение", - добавил Иващенко.

Напомним, в Украине в течение 2021-2023 годов будет внедряться план по внедрению электронных рецептов на лекарственные средства, которые продаются по рецепту.
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Топ комментарии
+5
Как бы и правильно, но в наших реалиях - дурость!
Наши врачи, выписывают антибиотики просто так, для подстраховки (обычно выписывают три препарата антибиотик+противовирусное+противогрибковое, так чтобы не разбираться в причинах - что нибудь, да сработает), выписывают зачастую те антибиотики, за выписку которых ему платит соседняя аптека (а то и вообще производитель).
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23.11.2020 12:30
+5
Я зачастую лучше врача знаю, какой антибиотик нужно пить, когда и в какой последоватальности замещать если один не подошел (пенициллины, полусинтетические, синтетические..)
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23.11.2020 12:35
+4
ублюдочные падали
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23.11.2020 12:33
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Правила форума Совет форумчан
Как бы и правильно, но в наших реалиях - дурость!
Наши врачи, выписывают антибиотики просто так, для подстраховки (обычно выписывают три препарата антибиотик+противовирусное+противогрибковое, так чтобы не разбираться в причинах - что нибудь, да сработает), выписывают зачастую те антибиотики, за выписку которых ему платит соседняя аптека (а то и вообще производитель).
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23.11.2020 12:30 Ответить
Я зачастую лучше врача знаю, какой антибиотик нужно пить, когда и в какой последоватальности замещать если один не подошел (пенициллины, полусинтетические, синтетические..)
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23.11.2020 12:35 Ответить
Саме із-за таких які вживають антибіотики як звичайні ліки і запроваджують електронний рецепт. А причина не в тому що переживають за здоров'я тих хто вживає ці антибіотики, причина в неправильному вживанні і виникненні супербактерій які загрожують усьому людству, тобто одна людина загрожує всім. Якщо не читали про супербактерії і антибіотики останнього шансу то раджу почитати.
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23.11.2020 14:59 Ответить
Я как раз и не пью антибиотики!
К ним могу прибегнуть один раз за 2-3 года. При условии что есть необходимость! (Если бы принимал по указанию врача, то принимал бы 2-3 раза в год!!!)
Сначала, всегда идет вирусная инфекция, от которой антибиотик не помогает! В ослабленный организм, уже следом за вирусной инфекцией, МОЖЕТ проникнуть бактериальная. Если температура держится свыше 5 дней и не превышает 39 градусов с огромной долей вероятности можно утверждать, что инфекция бактериальная. Можно конечно переждать еще дня 3 и если не легчает нужно прибегнуть к антибиотику. Антибиотик первого выбора - пенициллин, если не помогает значит столкнулись с устойчивой бактерией, переходим на антибиотик второго выбора - это защищенные пенициллины (полусинтетические), если не помогло значит суперустойчивая бактерия и переходим к синтетике
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23.11.2020 20:09 Ответить
Практически все врачи в Украине сидят "на пособиях" от фармацевтического бизнеса. ТО же самое, что и с антибиотиками, творится с лекарствами от гипертонии (и не только). Практически все гипотензивные лекарства так или иначе убивают почки (и сердце), за отказом функции почек медленно наступают артриты, артрозы, подагра. Никто не занимается лечением, за 15-20 минут приема врач успевает только выписать очередные "волшебные пилюльки" (зачастую несколько препаратов), не особо задумываясь, как устранить причину болезни. Шарлатаны в белых халатах в лучшем случае временно помогут убрать симптомы, но не вылечить больного. А сколько подделок продается в наших аптеках! Никто с ними не борется, потому что все повязаны на этих прибылях от "бизнеса на убийстве украинцев".
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23.11.2020 13:12 Ответить
Целый замминистра, оказывается, не в курсе, что аптеки рецепты НЕ ВЫПИСЫВАЮТ. Они только отпускают по рецепту лекарства!
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23.11.2020 13:58 Ответить
Очевидно как раз в этом и фокус - сделать, чтобы рецепты выписывала аптека. Но это называется, профанация медицинской реформы. Когда аптека выписывает лекарства это все равно, как сейчас, когда человек спрашивает у аптекаря "а что вы мне порекомендуете от почек"....- это тоже самое + бюрократия
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23.11.2020 20:13 Ответить
ублюдочные падали
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23.11.2020 12:33 Ответить
в условиях невозможности вовремя получить помощь врача, как в нашей стране. ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!
Смертность начнется такая - ковидная эпидемия отдыхает.
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23.11.2020 14:00 Ответить
"Аптечные учреждения будут выписывать электронный рецепт"? А что, аптеки сами себе выписывают рецепт? Тот кто текст писал-хоть раз аптеку посещал?
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23.11.2020 13:26 Ответить
меня это тоже порадовало. Вот такие у нас замминистры. не знают, что врачи выписывают рецепты, а не аптеки.
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23.11.2020 14:00 Ответить
Негідники не дають людям можливості нормально обстежитись на коронавірус і ще хочуть позбавити людей самостійно лікуватись!
Що падлюки, не вмирають люди такими темпами як хотілося б?!
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23.11.2020 14:23 Ответить
Для поднятия рождаемости - отпускать презервативы и противозачаточные, только по рецептам с круглой печатью.
МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики - Цензор.НЕТ 294
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23.11.2020 14:25 Ответить
 
 