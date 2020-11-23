МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
МОЗ планує найближчим часом запровадити електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Приблизно 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.
Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок щодо забезпечення громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. У тому числі, лікарськими засобами, які застосовуються для лікування COVID-19. Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. І на цей момент, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, МОЗ ведеться робота щодо... ключових напрямків... Це запровадження електронного рецепту на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу приблизнл 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Майже 1054 найменування торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості", - сказав Іващенко.
Він зазначив, що це дозволить Міністерству охорони здоров’я забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.
"Водночас ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на цей момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів за електронним рецептом. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм. Тобто паперових рецептів. У той же час, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ, який на цей момент перебуває в Мін’юсті - щодо обов’язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. У цілому такі дії направлені на раціональне використання антибіотиків та їхнє раціональне призначення", - додав Іващенко.
Нагадаємо, в Україні впродовж 2021-2023 років буде впроваджуватися план із запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, що продаються за рецептом.
Будь ласка, зачекайте...
Наши врачи, выписывают антибиотики просто так, для подстраховки (обычно выписывают три препарата антибиотик+противовирусное+противогрибковое, так чтобы не разбираться в причинах - что нибудь, да сработает), выписывают зачастую те антибиотики, за выписку которых ему платит соседняя аптека (а то и вообще производитель).
К ним могу прибегнуть один раз за 2-3 года. При условии что есть необходимость! (Если бы принимал по указанию врача, то принимал бы 2-3 раза в год!!!)
Сначала, всегда идет вирусная инфекция, от которой антибиотик не помогает! В ослабленный организм, уже следом за вирусной инфекцией, МОЖЕТ проникнуть бактериальная. Если температура держится свыше 5 дней и не превышает 39 градусов с огромной долей вероятности можно утверждать, что инфекция бактериальная. Можно конечно переждать еще дня 3 и если не легчает нужно прибегнуть к антибиотику. Антибиотик первого выбора - пенициллин, если не помогает значит столкнулись с устойчивой бактерией, переходим на антибиотик второго выбора - это защищенные пенициллины (полусинтетические), если не помогло значит суперустойчивая бактерия и переходим к синтетике
Смертность начнется такая - ковидная эпидемия отдыхает.
Що падлюки, не вмирають люди такими темпами як хотілося б?!