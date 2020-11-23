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МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики

МОЗ планує найближчим часом запровадити електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Приблизно 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.

Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я, є напрямок щодо забезпечення громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. У тому числі, лікарськими засобами, які застосовуються для лікування COVID-19. Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. І на цей момент, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, МОЗ ведеться робота щодо... ключових напрямків... Це запровадження електронного рецепту на протимікробні лікарські засоби, тобто антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу приблизнл 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Майже 1054 найменування торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості", - сказав Іващенко.

Він зазначив, що це дозволить Міністерству охорони здоров’я забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

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"Водночас ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на цей момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів за електронним рецептом. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм. Тобто паперових рецептів. У той же час, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ, який на цей момент перебуває в Мін’юсті - щодо обов’язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. У цілому такі дії направлені на раціональне використання антибіотиків та їхнє раціональне призначення", - додав Іващенко.

Нагадаємо, в Україні впродовж 2021-2023 років буде впроваджуватися план із запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, що продаються за рецептом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Как бы и правильно, но в наших реалиях - дурость!
Наши врачи, выписывают антибиотики просто так, для подстраховки (обычно выписывают три препарата антибиотик+противовирусное+противогрибковое, так чтобы не разбираться в причинах - что нибудь, да сработает), выписывают зачастую те антибиотики, за выписку которых ему платит соседняя аптека (а то и вообще производитель).
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23.11.2020 12:30
+5
Я зачастую лучше врача знаю, какой антибиотик нужно пить, когда и в какой последоватальности замещать если один не подошел (пенициллины, полусинтетические, синтетические..)
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23.11.2020 12:35
+4
ублюдочные падали
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23.11.2020 12:33
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Как бы и правильно, но в наших реалиях - дурость!
Наши врачи, выписывают антибиотики просто так, для подстраховки (обычно выписывают три препарата антибиотик+противовирусное+противогрибковое, так чтобы не разбираться в причинах - что нибудь, да сработает), выписывают зачастую те антибиотики, за выписку которых ему платит соседняя аптека (а то и вообще производитель).
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23.11.2020 12:30 Відповісти
Я зачастую лучше врача знаю, какой антибиотик нужно пить, когда и в какой последоватальности замещать если один не подошел (пенициллины, полусинтетические, синтетические..)
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23.11.2020 12:35 Відповісти
Саме із-за таких які вживають антибіотики як звичайні ліки і запроваджують електронний рецепт. А причина не в тому що переживають за здоров'я тих хто вживає ці антибіотики, причина в неправильному вживанні і виникненні супербактерій які загрожують усьому людству, тобто одна людина загрожує всім. Якщо не читали про супербактерії і антибіотики останнього шансу то раджу почитати.
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23.11.2020 14:59 Відповісти
Я как раз и не пью антибиотики!
К ним могу прибегнуть один раз за 2-3 года. При условии что есть необходимость! (Если бы принимал по указанию врача, то принимал бы 2-3 раза в год!!!)
Сначала, всегда идет вирусная инфекция, от которой антибиотик не помогает! В ослабленный организм, уже следом за вирусной инфекцией, МОЖЕТ проникнуть бактериальная. Если температура держится свыше 5 дней и не превышает 39 градусов с огромной долей вероятности можно утверждать, что инфекция бактериальная. Можно конечно переждать еще дня 3 и если не легчает нужно прибегнуть к антибиотику. Антибиотик первого выбора - пенициллин, если не помогает значит столкнулись с устойчивой бактерией, переходим на антибиотик второго выбора - это защищенные пенициллины (полусинтетические), если не помогло значит суперустойчивая бактерия и переходим к синтетике
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23.11.2020 20:09 Відповісти
Практически все врачи в Украине сидят "на пособиях" от фармацевтического бизнеса. ТО же самое, что и с антибиотиками, творится с лекарствами от гипертонии (и не только). Практически все гипотензивные лекарства так или иначе убивают почки (и сердце), за отказом функции почек медленно наступают артриты, артрозы, подагра. Никто не занимается лечением, за 15-20 минут приема врач успевает только выписать очередные "волшебные пилюльки" (зачастую несколько препаратов), не особо задумываясь, как устранить причину болезни. Шарлатаны в белых халатах в лучшем случае временно помогут убрать симптомы, но не вылечить больного. А сколько подделок продается в наших аптеках! Никто с ними не борется, потому что все повязаны на этих прибылях от "бизнеса на убийстве украинцев".
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23.11.2020 13:12 Відповісти
Целый замминистра, оказывается, не в курсе, что аптеки рецепты НЕ ВЫПИСЫВАЮТ. Они только отпускают по рецепту лекарства!
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23.11.2020 13:58 Відповісти
Очевидно как раз в этом и фокус - сделать, чтобы рецепты выписывала аптека. Но это называется, профанация медицинской реформы. Когда аптека выписывает лекарства это все равно, как сейчас, когда человек спрашивает у аптекаря "а что вы мне порекомендуете от почек"....- это тоже самое + бюрократия
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23.11.2020 20:13 Відповісти
ублюдочные падали
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23.11.2020 12:33 Відповісти
в условиях невозможности вовремя получить помощь врача, как в нашей стране. ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!
Смертность начнется такая - ковидная эпидемия отдыхает.
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23.11.2020 14:00 Відповісти
"Аптечные учреждения будут выписывать электронный рецепт"? А что, аптеки сами себе выписывают рецепт? Тот кто текст писал-хоть раз аптеку посещал?
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23.11.2020 13:26 Відповісти
меня это тоже порадовало. Вот такие у нас замминистры. не знают, что врачи выписывают рецепты, а не аптеки.
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23.11.2020 14:00 Відповісти
Негідники не дають людям можливості нормально обстежитись на коронавірус і ще хочуть позбавити людей самостійно лікуватись!
Що падлюки, не вмирають люди такими темпами як хотілося б?!
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23.11.2020 14:23 Відповісти
Для поднятия рождаемости - отпускать презервативы и противозачаточные, только по рецептам с круглой печатью.
МОЗ найближчим часом планує запровадити електронний рецепт на антибіотики - Цензор.НЕТ 294
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23.11.2020 14:25 Відповісти
 
 