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В Ужгороде переизбрали мэром Богдана Андриива

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ужгороде переизбрали мэром Богдана Андриива

В Ужгороде во втором туре выборов мэра победил действующий городской глава Богдан Андриив.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" со ссылкой на итоговый протокол Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным протокола, за Андриива проголосовали 12 869 избирателей (51,1%). Кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей набрал 11 452 голосов (45,4%).

Копия протокола, полученная представителем "Опоры", подписана 23 ноября 3:26. По данным протокола ТИК, всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выборах мэра Ужгорода во второй тур вышли действующий градоначальник Андриив и кандидат от "Слуги народа" Щадей , - ОПОРА
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23.11.2020 12:24 Ответить
Был. Теперь они с братом бютовцы
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23.11.2020 12:42 Ответить
Ясна річ,БЮТ ,це сміттєзвалище вселякого непотріба !!))
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23.11.2020 12:54 Ответить
БЮТ не команда шоколадного, туда рыги не лезли
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23.11.2020 13:35 Ответить
Ще й як залізли. Причому деякі такі покидьки, що не має де клеймо класти. У Мукачеві бандит Блюк собі місце в БЮТ придбав.
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23.11.2020 13:48 Ответить
Зебилы не стали мэрами ни одного областного центра Украины.
Нарiд начал что-то осознавать... В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва - Цензор.НЕТ 9690
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23.11.2020 13:34 Ответить
Маємо те що маємо. Ужгородці проголосували за ворюгу, аби не за Зелину нікчему.
Радіти не має чому, що той покидьок, що той.
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23.11.2020 13:49 Ответить
 
 