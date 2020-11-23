В Ужгороде переизбрали мэром Богдана Андриива

В Ужгороде во втором туре выборов мэра победил действующий городской глава Богдан Андриив.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" со ссылкой на итоговый протокол Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным протокола, за Андриива проголосовали 12 869 избирателей (51,1%). Кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей набрал 11 452 голосов (45,4%).

Копия протокола, полученная представителем "Опоры", подписана 23 ноября 3:26. По данным протокола ТИК, всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей.

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