В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва

В Ужгороді у другому турі виборів мера переміг чинний міський голова Богдан Андріїв.

Про це повідомила громадянська мережа "Опора" з посиланням на підсумковий протокол Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними протоколу, за Андріїва проголосували 12 869 виборців (51,1%). Кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей набрав 11 452 голосів (45,4%).

Копія протоколу, отримана представником "Опори", підписана 23 листопада 3:26. За даними протоколу ТВК, всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха