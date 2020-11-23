УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7105 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
1 883 7
Ужгород (232) ОПОРА (216)

В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва

В Ужгороді у другому турі виборів мера переміг чинний міський голова Богдан Андріїв.

Про це повідомила громадянська мережа "Опора" з посиланням на підсумковий протокол Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними протоколу, за Андріїва проголосували 12 869 виборців (51,1%). Кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей набрав 11 452 голосів (45,4%).

Копія протоколу, отримана представником "Опори", підписана 23 листопада 3:26. За даними протоколу ТВК, всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоже «Оппозиционный блок», как в Славянске?
показати весь коментар
23.11.2020 12:24 Відповісти
Был. Теперь они с братом бютовцы
показати весь коментар
23.11.2020 12:42 Відповісти
Ясна річ,БЮТ ,це сміттєзвалище вселякого непотріба !!))
показати весь коментар
23.11.2020 12:54 Відповісти
БЮТ не команда шоколадного, туда рыги не лезли
показати весь коментар
23.11.2020 13:35 Відповісти
Ще й як залізли. Причому деякі такі покидьки, що не має де клеймо класти. У Мукачеві бандит Блюк собі місце в БЮТ придбав.
показати весь коментар
23.11.2020 13:48 Відповісти
Зебилы не стали мэрами ни одного областного центра Украины.
Нарiд начал что-то осознавать... В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва - Цензор.НЕТ 9690
показати весь коментар
23.11.2020 13:34 Відповісти
Маємо те що маємо. Ужгородці проголосували за ворюгу, аби не за Зелину нікчему.
Радіти не має чому, що той покидьок, що той.
показати весь коментар
23.11.2020 13:49 Відповісти
 
 