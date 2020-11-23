У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха
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Переможцем виборів мера міста Слов'янськ став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях.
Про це свідчать офіційні результати Слов'янської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".
"Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного мера Вадима Ляха з результатом 60,87%.
Повні результати виборів:
- Вадим Лях ("Опозиційний блок") – 16 811 голосів.
- Павло Придворов (ОПЗЖ) – 10 415 голосів", - йдеться в повідомленні.
Взяли участь у голосуванні - 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, - 85 272. Недійсні бюлетені - 391.
Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар23.11.2020 11:50
+16 oleg1966
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+12 Виктор Ли a3db1a1b
показати весь коментар23.11.2020 11:57
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целыми днями ноет,что тут ему мало платят,но категорически отказывается от несложных подработок на пол его зп,говоря,что "не всё можно купить за деньги"..
Починаємо все с початку - як в 2013 наволоч риговська здавала московитам Славянськ, спробувала віддати Харків у лиці кернеса і привела на Донбас війну, так і зараз сєпарські тєми продовжуються.
Мабуть це найбільший промах і вина Пороха - ВІН НЕ ПОСАДИВ РИГІВ У ТЮРМУ.
А коли проходить риговський реванш, чи не при Зе владі?