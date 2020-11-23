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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слов'янськ (508)

У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Слов'янську мером міста переобрали

Переможцем виборів мера міста Слов'янськ став чинний глава міста представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях.

Про це свідчать офіційні результати Слов'янської ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

"Слов'янська ТВК оголосила переможцем другого туру виборів чинного мера Вадима Ляха з результатом 60,87%.

Повні результати виборів:

  • Вадим Лях ("Опозиційний блок") – 16 811 голосів.
  • Павло Придворов (ОПЗЖ) – 10 415 голосів", - йдеться в повідомленні.

Взяли участь у голосуванні - 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, - 85 272. Недійсні бюлетені - 391.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Також читайте: Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Ни чего удивительного, в тех краях вообще любят жить в жопе, пардок, в опожопе, или как оно там? Да какая впрочем разница.
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23.11.2020 11:50
+16
Ватный скот Славянска не извлек урок. Нахрена этих дебилов нужно было освобождать от русского мира?!
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23.11.2020 11:50
+12
Мавп"ятник нічому життя так і не навчило.Знов тягне до *****. Скільки вовка не годуй,а він у ліс дивиться. Цих бубуїнів треба позбавляти права голосу років на 20.
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23.11.2020 11:57
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Ни чего удивительного, в тех краях вообще любят жить в жопе, пардок, в опожопе, или как оно там? Да какая впрочем разница.
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23.11.2020 11:50 Відповісти
Яка хрєн різниця Опа чи ЗаЖопа !!!))
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23.11.2020 12:56 Відповісти
Ватный скот Славянска не извлек урок. Нахрена этих дебилов нужно было освобождать от русского мира?!
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23.11.2020 11:50 Відповісти
скота в зеркале увидишь В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 5942
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23.11.2020 11:53 Відповісти
мне один труженик с тех краёв выдал мне на днях - оказывается,у нас всё так херово,потому что "Германия в войну всех ограбила и теперь жирует на награбленное"..
целыми днями ноет,что тут ему мало платят,но категорически отказывается от несложных подработок на пол его зп,говоря,что "не всё можно купить за деньги"..
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23.11.2020 12:02 Відповісти
У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 9395
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23.11.2020 12:13 Відповісти
Любишь ты однако Украину и всех украинцев живущих в ней. С такими замашками тебе только с14 работать. Ибо для таких как ты - у кго есть своё мнение и немного мозгов, своих, а не навеянных зомбоящиком - это враги, сепары, ватники, москали, скот, дебилы и тп
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23.11.2020 12:04 Відповісти
А Мариуполь по которому кацапы из "Градов" ху..чили, думаете патриотичней. Мер сепар, а в горсовете большинство от партии имени мера 42%, ******** 34%, партия шария 8%!!!
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23.11.2020 12:20 Відповісти
И Ужгорода. Мэр №8 из списка Оппозиционного блока
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23.11.2020 12:33 Відповісти
сепарам ничего не нужно больше. главное что бы кацапским смердило.
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23.11.2020 11:51 Відповісти
Оппоблок против ОПЗЖ В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 7174
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23.11.2020 11:52 Відповісти
Их бы даже разбомбили русаки напалмом и фосфором, так они бы визжали что По, ой, Зе, начал войну и вообще это самое, если бы не Путин, то бомбили бы их негры на Ф-35, а это гораздо обидней.
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23.11.2020 11:54 Відповісти
Мавп"ятник нічому життя так і не навчило.Знов тягне до *****. Скільки вовка не годуй,а він у ліс дивиться. Цих бубуїнів треба позбавляти права голосу років на 20.
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23.11.2020 11:57 Відповісти
да расстрелять их всех да и всё - ведь они не должны иметь своего мнения, демократия - она такая
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23.11.2020 12:06 Відповісти
Возвратись на бутылку, кацап
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23.11.2020 12:08 Відповісти
Ты сексуальный страдалец? Думаешь если сам на бутылке сидишь, то и все должны? ))) А в конце твоего высера написано кацап, это тебя мокша зовут так?
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23.11.2020 12:13 Відповісти
у них никогда не было своего мнения, кацапские новости вот их мнение. Завезли тупых кацапов в дома украинцев на все готовое, расплодились. А в лес тянет.
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23.11.2020 12:14 Відповісти
За їх мнєніє кращі сини зараз голови кладуть а ти бик як хочеш мати мнєніє то ийди повоюй а не ***** сюди зви як той мавп"ятник.
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23.11.2020 12:14 Відповісти
это да
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23.11.2020 13:20 Відповісти
Победителем выборов мэра города Славянск стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях. Источник: https://censor.net/ru/n3232627

Починаємо все с початку - як в 2013 наволоч риговська здавала московитам Славянськ, спробувала віддати Харків у лиці кернеса і привела на Донбас війну, так і зараз сєпарські тєми продовжуються.
Мабуть це найбільший промах і вина Пороха - ВІН НЕ ПОСАДИВ РИГІВ У ТЮРМУ.
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23.11.2020 12:12 Відповісти
А він навіть і не збирався їх садити,бо не сів жоден.
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23.11.2020 12:15 Відповісти
Чому ж - Єфрємов сів але не всі риги
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23.11.2020 12:17 Відповісти
А хто тобі сказав що він сів? Він сидів під слідством і вийшов за не доказом злочину,і що робили потрохові прокурори п"ять років на те дасть відповідь Європейський суд коли призначить йому компенсацію з нашої з тобою кишені.
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23.11.2020 12:21 Відповісти
А коли випустили, чи не при Зе ?
А коли проходить риговський реванш, чи не при Зе владі?
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23.11.2020 14:12 Відповісти
а он создатель рыговской партии ))
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23.11.2020 13:21 Відповісти
Тільки недавно дійшло - як щобу 2014 му впав Харків у сепарські руки, то більщість Східної України була під владою кацапів і сєпарів і була як Донецьк У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 8529
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23.11.2020 21:38 Відповісти
 
 