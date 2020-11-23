В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Победителем выборов мэра города Славянск стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.
Об этом свидетельствуют официальные результаты Славянской ТИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО".
"Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.
Полные результаты выборов:
- Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.
- Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов", - говорится в сообщении.
Приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272. Недействительные бюллетени - 391.
Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.
Топ комментарии
+18 Старый зольдат
показать весь комментарий23.11.2020 11:50
+16 oleg1966
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+12 Виктор Ли a3db1a1b
показать весь комментарий23.11.2020 11:57
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целыми днями ноет,что тут ему мало платят,но категорически отказывается от несложных подработок на пол его зп,говоря,что "не всё можно купить за деньги"..
Починаємо все с початку - як в 2013 наволоч риговська здавала московитам Славянськ, спробувала віддати Харків у лиці кернеса і привела на Донбас війну, так і зараз сєпарські тєми продовжуються.
Мабуть це найбільший промах і вина Пороха - ВІН НЕ ПОСАДИВ РИГІВ У ТЮРМУ.
А коли проходить риговський реванш, чи не при Зе владі?