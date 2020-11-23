В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха

Победителем выборов мэра города Славянск стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

Об этом свидетельствуют официальные результаты Славянской ТИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО".

"Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.

Полные результаты выборов:

Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.

Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов", - говорится в сообщении.

Приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272. Недействительные бюллетени - 391.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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