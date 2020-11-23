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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Славянске мэром города переизбрали

Победителем выборов мэра города Славянск стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях.

Об этом свидетельствуют официальные результаты Славянской ТИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО".

"Славянская ТИК объявила победителем второго тура выборов действующего мэра Вадима Ляха с результатом 60,87%.

Полные результаты выборов:

  • Вадим Лях ("Оппозиционный блок") - 16811 голосов.
  • Павел Придворов (ОПЗЖ) - 10415 голосов", - говорится в сообщении.

Приняли участие в голосовании - 27 617 избирателей. При этом общее количество избирателей, включенных в реестр - 85272. Недействительные бюллетени - 391.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Топ комментарии
+18
Ни чего удивительного, в тех краях вообще любят жить в жопе, пардок, в опожопе, или как оно там? Да какая впрочем разница.
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23.11.2020 11:50
+16
Ватный скот Славянска не извлек урок. Нахрена этих дебилов нужно было освобождать от русского мира?!
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23.11.2020 11:50
+12
Мавп"ятник нічому життя так і не навчило.Знов тягне до *****. Скільки вовка не годуй,а він у ліс дивиться. Цих бубуїнів треба позбавляти права голосу років на 20.
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23.11.2020 11:57
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Ни чего удивительного, в тех краях вообще любят жить в жопе, пардок, в опожопе, или как оно там? Да какая впрочем разница.
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23.11.2020 11:50 Ответить
Яка хрєн різниця Опа чи ЗаЖопа !!!))
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23.11.2020 12:56 Ответить
Ватный скот Славянска не извлек урок. Нахрена этих дебилов нужно было освобождать от русского мира?!
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23.11.2020 11:50 Ответить
скота в зеркале увидишь В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 5942
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23.11.2020 11:53 Ответить
мне один труженик с тех краёв выдал мне на днях - оказывается,у нас всё так херово,потому что "Германия в войну всех ограбила и теперь жирует на награбленное"..
целыми днями ноет,что тут ему мало платят,но категорически отказывается от несложных подработок на пол его зп,говоря,что "не всё можно купить за деньги"..
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23.11.2020 12:02 Ответить
У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 9395
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23.11.2020 12:13 Ответить
Любишь ты однако Украину и всех украинцев живущих в ней. С такими замашками тебе только с14 работать. Ибо для таких как ты - у кго есть своё мнение и немного мозгов, своих, а не навеянных зомбоящиком - это враги, сепары, ватники, москали, скот, дебилы и тп
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23.11.2020 12:04 Ответить
А Мариуполь по которому кацапы из "Градов" ху..чили, думаете патриотичней. Мер сепар, а в горсовете большинство от партии имени мера 42%, ******** 34%, партия шария 8%!!!
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23.11.2020 12:20 Ответить
И Ужгорода. Мэр №8 из списка Оппозиционного блока
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23.11.2020 12:33 Ответить
сепарам ничего не нужно больше. главное что бы кацапским смердило.
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23.11.2020 11:51 Ответить
Оппоблок против ОПЗЖ В Славянске мэром города переизбрали "оппоблоковца" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 7174
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23.11.2020 11:52 Ответить
Их бы даже разбомбили русаки напалмом и фосфором, так они бы визжали что По, ой, Зе, начал войну и вообще это самое, если бы не Путин, то бомбили бы их негры на Ф-35, а это гораздо обидней.
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23.11.2020 11:54 Ответить
Мавп"ятник нічому життя так і не навчило.Знов тягне до *****. Скільки вовка не годуй,а він у ліс дивиться. Цих бубуїнів треба позбавляти права голосу років на 20.
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23.11.2020 11:57 Ответить
да расстрелять их всех да и всё - ведь они не должны иметь своего мнения, демократия - она такая
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23.11.2020 12:06 Ответить
Возвратись на бутылку, кацап
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23.11.2020 12:08 Ответить
Ты сексуальный страдалец? Думаешь если сам на бутылке сидишь, то и все должны? ))) А в конце твоего высера написано кацап, это тебя мокша зовут так?
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23.11.2020 12:13 Ответить
у них никогда не было своего мнения, кацапские новости вот их мнение. Завезли тупых кацапов в дома украинцев на все готовое, расплодились. А в лес тянет.
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23.11.2020 12:14 Ответить
За їх мнєніє кращі сини зараз голови кладуть а ти бик як хочеш мати мнєніє то ийди повоюй а не ***** сюди зви як той мавп"ятник.
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23.11.2020 12:14 Ответить
это да
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23.11.2020 13:20 Ответить
Победителем выборов мэра города Славянск стал действующий глава города представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях. Источник: https://censor.net/ru/n3232627

Починаємо все с початку - як в 2013 наволоч риговська здавала московитам Славянськ, спробувала віддати Харків у лиці кернеса і привела на Донбас війну, так і зараз сєпарські тєми продовжуються.
Мабуть це найбільший промах і вина Пороха - ВІН НЕ ПОСАДИВ РИГІВ У ТЮРМУ.
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23.11.2020 12:12 Ответить
А він навіть і не збирався їх садити,бо не сів жоден.
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23.11.2020 12:15 Ответить
Чому ж - Єфрємов сів але не всі риги
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23.11.2020 12:17 Ответить
А хто тобі сказав що він сів? Він сидів під слідством і вийшов за не доказом злочину,і що робили потрохові прокурори п"ять років на те дасть відповідь Європейський суд коли призначить йому компенсацію з нашої з тобою кишені.
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23.11.2020 12:21 Ответить
А коли випустили, чи не при Зе ?
А коли проходить риговський реванш, чи не при Зе владі?
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23.11.2020 14:12 Ответить
а он создатель рыговской партии ))
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23.11.2020 13:21 Ответить
Тільки недавно дійшло - як щобу 2014 му впав Харків у сепарські руки, то більщість Східної України була під владою кацапів і сєпарів і була як Донецьк У Слов'янську мером міста переобрали "опоблоківця" Вадима Ляха - Цензор.НЕТ 8529
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23.11.2020 21:38 Ответить
 
 