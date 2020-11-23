Богдан: Минские соглашения выполнить невозможно, у нас начнется гражданская война
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что Минские соглашения невыполнимы.
Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, передает Цензор.НЕТ.
"Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. - Ред.), вот это требование реально невыполнимое", - сказал Богдан, напомнив, что попытка внести такие изменения при призиденте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.
"Это невозможно, у нас начнется гражданская война", - добавляет экс-глава ОП.
Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: "Наверное, он думал о тех парнях, которых там убивают".
Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: "Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад".
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Сразу после кенгурации так и заявил: "Не я подписывал эти соглашения!". Мол, все претензии о последствиях к прошлому президенту.
Любят у нас озвучивать чужие мысли!
Экстрасексы?
Увольняйте всех, кто был назначен при его содействии!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Послушали интервью Богдана Собчак. Це мерзость. Чувак вообще не в теме. Как он мог руководить офисом Президента, если у него уровень банального решалы. Я уж не говорю о способности выражать свои мысли. Бе, бе, ме,ме. Вобщем, поздравляем Андрея, как его там. Стали очередным образом "тупого украинца" для российских шоу. Заплатили то хоть за этот позор хорошо?