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Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан впевнений, що Мінські угоди нездійсненні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - Ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.

"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає ексглава ОП.

Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях

Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення цього майданчика на інструмент піару: "Ця група має закритися, зробити крок назад".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
До вашого приходу їх ніхто і не збирався виконувати.
Мінські були портібні, щоб зупинити фуйло, відродити армію та економіку, створити "антипутінську коаліцію", та добити мордор корисними санкціями.
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23.11.2020 12:45
+23
А ви настільки нерозумний, що вам треба все "до рота покласти"
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23.11.2020 13:08
+22
Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна - Цензор.НЕТ 3553 Це колись було таємницею?
Порошенко, нагнув "многоходовщики" і змушував до миру на УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ, на відміну від бубочки ВАЗеленского.
Навіть кацапи про це знали, а для ВАЗеленського та ватників, це залишилось таємницею.
Буковок багато, та як є.

"С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией, достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[6]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[7], а 24 февраля он вступил в силу.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке[8]. В России заявляют, что это решение принято в связи с полным отсутствием перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта, социально-экономической блокадой Донбасса и систематическим ущемлением украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей региона[9]. По мнению международных правозащитных организаций, а также представителей Евросоюза, данное решение противоречит Минским соглашениям и является инструментом дестабилизации Украины[10][11].
Приход к власти на Украине Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса. Тем не менее, как отмечают СМИ, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в неподконтрольный украинскому руководству центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику государства со стороны России[12][13][14][15]. Отсюда вытекает желание пересмотреть соглашения, «отредактировать» или «адаптировать» их, изменить последовательность шагов. Россия выступает категорически против каких-либо изменений. Её устраивает либо полное и последовательное выполнение соглашений, либо сохранение статус-кво[16][17].
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23.11.2020 13:12
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А зелёный недоумок нацелился таки выполнить все пункты этих соглашений.
Сразу после кенгурации так и заявил: "Не я подписывал эти соглашения!". Мол, все претензии о последствиях к прошлому президенту.
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23.11.2020 13:41 Відповісти
Зелені дурні, "мінські угоди" підписані не для їх виконання, а для зупинки московії і введення проти нею санкцій. Як вам не соромно 73% недоумків, які привели до влади ще більших недоумків. Що можна чекати від їх дій?
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23.11.2020 13:50 Відповісти
Только западные политики все время попрекали Украину невыполнением этих самых соглашений. И Порошенко крутился как блоха на сковородке. Когда-нибудь и его кручению пришел бы конец. Так что Зеля стал спасением для Порошенко в этой ситуации, есть на кого свалить.
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23.11.2020 18:46 Відповісти
Дорогенькый "рок" мне тоже не хочется, хотелось бы чтобы кто-то.
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23.11.2020 13:51 Відповісти
Наверное, он думал ...
Любят у нас озвучивать чужие мысли!
Экстрасексы?
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23.11.2020 14:13 Відповісти
Какая редкая проницательность развилась у Богдана с времен, когда его поперли из ОП! "Уникальный" человек, честный и принципиальный. А где же он раньше был, в одних на двоих труселях с ЗЕ купался?
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23.11.2020 14:22 Відповісти
Богдан всех "Зе" продал ещё до занятия кабинета в администрации президента.
Увольняйте всех, кто был назначен при его содействии!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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23.11.2020 14:26 Відповісти
какая гражданская война? Очумел. Просто снесут этих ублюдков , что у власти.
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23.11.2020 15:04 Відповісти
Очки Баканова
Послушали интервью Богдана Собчак. Це мерзость. Чувак вообще не в теме. Как он мог руководить офисом Президента, если у него уровень банального решалы. Я уж не говорю о способности выражать свои мысли. Бе, бе, ме,ме. Вобщем, поздравляем Андрея, как его там. Стали очередным образом "тупого украинца" для российских шоу. Заплатили то хоть за этот позор хорошо?
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23.11.2020 15:56 Відповісти
В 1919 році, коли пацифісти Карлуша Лібкнехт та Розочка, яка жила плотські з сином Карлуши, організували в Німеччині червоний путч. Зараза розрослался мало не по цілій Німеччині. Однак тверезо мислячі німецькі офіцери нижчої ланки та солдати об"єднались в Шютцкори і ліквідували цю заразу, одночасно надавали пляцків полякам, чехам,сербам. Адольф про ті події сказав чітко 500-600 негідників хотіли згвалтувати велику Німеччину. і ніякої громадянської в війни не було і близько. В Україні все буде набагато простіше- Ярош крикне на ЗелЯр І все закінчиться
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23.11.2020 20:13 Відповісти
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