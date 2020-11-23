Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан впевнений, що Мінські угоди нездійсненні.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.
"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - Ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.
"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає ексглава ОП.
Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають".
Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення цього майданчика на інструмент піару: "Ця група має закритися, зробити крок назад".
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Сразу после кенгурации так и заявил: "Не я подписывал эти соглашения!". Мол, все претензии о последствиях к прошлому президенту.
Любят у нас озвучивать чужие мысли!
Экстрасексы?
Увольняйте всех, кто был назначен при его содействии!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Послушали интервью Богдана Собчак. Це мерзость. Чувак вообще не в теме. Как он мог руководить офисом Президента, если у него уровень банального решалы. Я уж не говорю о способности выражать свои мысли. Бе, бе, ме,ме. Вобщем, поздравляем Андрея, как его там. Стали очередным образом "тупого украинца" для российских шоу. Заплатили то хоть за этот позор хорошо?