Богдан: Мінські угоди виконати неможливо, у нас почнеться громадянська війна

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан впевнений, що Мінські угоди нездійсненні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - Ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.

"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає ексглава ОП.

Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають".

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Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення цього майданчика на інструмент піару: "Ця група має закритися, зробити крок назад".