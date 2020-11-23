Кличко о массовом тестировании на COVID-19: Это слишком сложно
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 000 жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.
"Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня более 350 тестов на 100 тыс. жителей. Так, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали почти 80 тыс. тестов", - сообщил Кличко.
Он отметил, что продолжают работать и мобильные бригады медиков, которые берут образцы материала для исследования у пациентов дома. С начала работы они отобрали почти 139 тыс. образцов биоматериала для ПЦР-тестов.
О проведении массового тестирования, активно обсуждаемого в последнее время, Виталий Кличко отметил, что осуществить это сложно с технической точки зрения.
"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов, - сказал мэр. - Бесплатные же тесты на коронавирус в государственных медучреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 - по рекомендации врача. К семейному врачу нужно позвонить, а не идти на прием. Потому что сегодня главное - не создавать массового скопления людей, среди которых могут быть и инфицированные ", - отметил Виталий Кличко.
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Думайте
Поставить автоматы продажи масок на остановках - слишком сложно.
Оборудовать метро ик-излучатели - слишком сложно.
Снизить цены на проезд не во время пик - слишком сложно.
Запустить движение городской электрички - слишком сложно.
Заниматься городским хозяйством - слишком сложно.
Веталя, что б у тебя член на лбу вырос!
по конст.(ну да, смешно, но там так написано) - должны обеспечить. т.е. автоматы + карточка жиделя столицы = ну пусть 30 масок вна неделю берешь бесплатно. хотя.... так ведь надо и по всей стране тогда. но лучше же шоб мусора гавкали - Чо без маски, иди сюда, раб
Тебе в психбольнице выдают?
я написал - "должны"(по конст.)
А то шо ты терпила, так мне то шо? я тоже терпила, раз терплю это все. ты юрист? так спроси кореша юриста - шо должно и чем и кого обесп. гос-во.
жду извинений, если ты не политик или не православный
та був би у владі турчинов, хто зна, як би стало в україні
И это даже не реанимация в ковидном отделении
Они на миллион порядков выше этой ЗЕ-леной своры, и притом беззащитнее...
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ
Деньги в асфальт легко распределять, а организовать тесты это ж другое дело совсем, тут намутить сложнее.
Просто на это ТРУДНО РАСПИЛИТЬ!
должность советника министра МОЗ и все доходчиво расскажу.
"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов, - сказал мэр. - Источник: https://censor.net/ru/n3232651\\\\\\\\\\\\\
Ну да, Словакия не крупная, но смогли всем сделать, чет 5млн. всего то.
А вот шоб 350 тестов на 100000, то наверное ни одна африканская страна с тобой на одном гектаре даже банан отведать не захочет.
Кацапы делают 500 тысяч в день!
Словения сделала всем за три дня.
у нас же недавно писали шо чет 70к. тестов делают(ну, минус 40к. на мусоров, ермаков, аваковцев, тупицыных и прочих)
позорно. весной даже Габон(не в обиду им) в разы больше тестов делал. так шо стебанова высеры = даже не шлак, а подплинтусное вяканье
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Сложно что-то украсть?