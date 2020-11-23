Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно
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Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 000 жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.
"Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 350 тестів на 100 тис. мешканців. Так, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили майже 80 тис. тестів", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тис. зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.
Щодо проведення масового тестування, що активно обговорюють останнім часом, то Віталій Кличко зауважив, що здійснити це складно з технічної точки зору.
"Почнімо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів, - сказав мер. - Безкоштовні ж тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 - за рекомендацією лікаря. І до сімейного лікаря потрібно зателефонувати, а не йти на прийом. Бо сьогодні головне – не створювати масового скупчення людей, серед яких можуть бути й інфіковані", - наголосив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Думайте
Поставить автоматы продажи масок на остановках - слишком сложно.
Оборудовать метро ик-излучатели - слишком сложно.
Снизить цены на проезд не во время пик - слишком сложно.
Запустить движение городской электрички - слишком сложно.
Заниматься городским хозяйством - слишком сложно.
Веталя, что б у тебя член на лбу вырос!
по конст.(ну да, смешно, но там так написано) - должны обеспечить. т.е. автоматы + карточка жиделя столицы = ну пусть 30 масок вна неделю берешь бесплатно. хотя.... так ведь надо и по всей стране тогда. но лучше же шоб мусора гавкали - Чо без маски, иди сюда, раб
Тебе в психбольнице выдают?
я написал - "должны"(по конст.)
А то шо ты терпила, так мне то шо? я тоже терпила, раз терплю это все. ты юрист? так спроси кореша юриста - шо должно и чем и кого обесп. гос-во.
жду извинений, если ты не политик или не православный
та був би у владі турчинов, хто зна, як би стало в україні
И это даже не реанимация в ковидном отделении
Они на миллион порядков выше этой ЗЕ-леной своры, и притом беззащитнее...
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ
Деньги в асфальт легко распределять, а организовать тесты это ж другое дело совсем, тут намутить сложнее.
Просто на это ТРУДНО РАСПИЛИТЬ!
должность советника министра МОЗ и все доходчиво расскажу.
"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов, - сказал мэр. - Источник: https://censor.net/ru/n3232651\\\\\\\\\\\\\
Ну да, Словакия не крупная, но смогли всем сделать, чет 5млн. всего то.
А вот шоб 350 тестов на 100000, то наверное ни одна африканская страна с тобой на одном гектаре даже банан отведать не захочет.
Кацапы делают 500 тысяч в день!
Словения сделала всем за три дня.
у нас же недавно писали шо чет 70к. тестов делают(ну, минус 40к. на мусоров, ермаков, аваковцев, тупицыных и прочих)
позорно. весной даже Габон(не в обиду им) в разы больше тестов делал. так шо стебанова высеры = даже не шлак, а подплинтусное вяканье
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Сложно что-то украсть?