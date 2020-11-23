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Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно

Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 000 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 350 тестів на 100 тис. мешканців. Так, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА - на виявлення антитіл - зробили майже 80 тис. тестів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тис. зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Щодо проведення масового тестування, що активно обговорюють останнім часом, то Віталій Кличко зауважив, що здійснити це складно з технічної точки зору.

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"Почнімо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів, - сказав мер. - Безкоштовні ж тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 - за рекомендацією лікаря. І до сімейного лікаря потрібно зателефонувати, а не йти на прийом. Бо сьогодні головне – не створювати масового скупчення людей, серед яких можуть бути й інфіковані", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Для Кличко не слишком сложно только воровать.
Поставить автоматы продажи масок на остановках - слишком сложно.
Оборудовать метро ик-излучатели - слишком сложно.
Снизить цены на проезд не во время пик - слишком сложно.
Запустить движение городской электрички - слишком сложно.
Заниматься городским хозяйством - слишком сложно.
Веталя, что б у тебя член на лбу вырос!
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23.11.2020 13:24
+5
Но ни в одной стране нет такого маленького количества тестирования из-за которого не видно динамики роста и количества заболевших. 40000 тестов на 39 млн это смешно, как и смешно то что обещают 75 тыс на 39 млн.

Деньги в асфальт легко распределять, а организовать тесты это ж другое дело совсем, тут намутить сложнее.
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23.11.2020 13:27
+4
А даунам однаково який буде даун !!!))
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23.11.2020 13:26
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Виталий тогда будет локдаун, да и это намного хуже нокдауна, на всякий случай сравнил.
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23.11.2020 13:20 Відповісти
А даунам однаково який буде даун !!!))
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23.11.2020 13:26 Відповісти
Це не важко, а дорого для вас. А якщо не зупинити хворобу, то втратите ви і бюджет міський.
Думайте
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23.11.2020 13:21 Відповісти
Працювати завжди складніше ,ніж звідоболити чи імітувати бурхливу діяльність !!)))
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23.11.2020 13:23 Відповісти
Для Кличко не слишком сложно только воровать.
Поставить автоматы продажи масок на остановках - слишком сложно.
Оборудовать метро ик-излучатели - слишком сложно.
Снизить цены на проезд не во время пик - слишком сложно.
Запустить движение городской электрички - слишком сложно.
Заниматься городским хозяйством - слишком сложно.
Веталя, что б у тебя член на лбу вырос!
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23.11.2020 13:24 Відповісти
Что значит "продажи"?
по конст.(ну да, смешно, но там так написано) - должны обеспечить. т.е. автоматы + карточка жиделя столицы = ну пусть 30 масок вна неделю берешь бесплатно. хотя.... так ведь надо и по всей стране тогда. но лучше же шоб мусора гавкали - Чо без маски, иди сюда, раб Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 5295
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23.11.2020 14:08 Відповісти
Долбозвон, где ты берешь маски бесплатно?
Тебе в психбольнице выдают?
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23.11.2020 14:14 Відповісти
это ты к себе?
я написал - "должны"(по конст.)
А то шо ты терпила, так мне то шо? я тоже терпила, раз терплю это все. ты юрист? так спроси кореша юриста - шо должно и чем и кого обесп. гос-во.
жду извинений, если ты не политик или не православный Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 7146
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23.11.2020 14:31 Відповісти
правильно, гораздо проще рисовать цифры с потолка, скоро мы увидим улучшение ситуации с новыми заражениями...
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23.11.2020 13:24 Відповісти
...або погіршення ,залежно від ситуаціі і необхідного результата !!1 На стелі богато вселякої інфи !!))
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23.11.2020 13:30 Відповісти
київ - не туреччина...
та був би у владі турчинов, хто зна, як би стало в україні
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23.11.2020 13:25 Відповісти
скажем так, Украина не Турция, если уж на то пошло.
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23.11.2020 13:26 Відповісти
не...на то не пошло...
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23.11.2020 13:34 Відповісти
А вот защита обуви при массовом тестировании в Словакии
И это даже не реанимация в ковидном отделении

Кличко о массовом тестировании на COVID-19: Это слишком сложно - Цензор.НЕТ 6595
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23.11.2020 13:29 Відповісти
А в отделениях с Ковид на врачах должны быть резиновые сапоги
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23.11.2020 13:35 Відповісти
Новости из психушки.
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23.11.2020 14:18 Відповісти
Кацап, рули в Сибирь Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 3385
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23.11.2020 14:29 Відповісти
Буду знать, что в словацких психушках есть интернет.
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23.11.2020 14:38 Відповісти
Пожалуйста, не называйте этих долбанутых мразей болезнью солнечных людей.
Они на миллион порядков выше этой ЗЕ-леной своры, и притом беззащитнее... Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 4467
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23.11.2020 13:40 Відповісти
Случайное фото обьясняет бардак в медицине лучше всего
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 477
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23.11.2020 14:26 Відповісти
Е , пригальмуй про "даунів" , не знаю жодної поганої людини із такою хворобою , хочеш сказати , що люди із цією хворобою гірше за тебе ?
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23.11.2020 13:51 Відповісти
Случайное фото обьясняет бардак в медицине лучше всего
Пляжные шлепки на носки и противочумный костюм
О КАКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦАХ МОЖНО ГОВОРИТЬ ? Тут никакие локдауны не помогут , пока в Минздраве и санэпидстанции рулят ИДИОТЫ
Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 4208
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23.11.2020 14:28 Відповісти
Технически сложно - это одно. Есть ещё человеческий фактор, то есть менталитет. К примеру, в Германии это было бы возможно, у нас - нет.
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23.11.2020 13:25 Відповісти
Но ни в одной стране нет такого маленького количества тестирования из-за которого не видно динамики роста и количества заболевших. 40000 тестов на 39 млн это смешно, как и смешно то что обещают 75 тыс на 39 млн.

Деньги в асфальт легко распределять, а организовать тесты это ж другое дело совсем, тут намутить сложнее.
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23.11.2020 13:27 Відповісти
Пиляти бюджетні кошти ,це не мішки тягати !!))
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23.11.2020 13:28 Відповісти
Это, как проводить тесты на наличие бактерий в организме. Пока не знали, что бактерии существуют - жили, не тужили. И тут придумали, как их обнаружить. И выяснилось. что всем уже почти ******. Ои ж то, ****, у каждого!
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23.11.2020 13:33 Відповісти
А потом придумали страшилку про дисбактериоз.
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23.11.2020 13:40 Відповісти
и не только это!)))
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23.11.2020 13:34 Відповісти
Лікування зєйоньіша в ФФ злочин. Вєталік мінімум повинен стягнути в міськбюджет гроші з оп зє.
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23.11.2020 13:37 Відповісти
Это НЕ трудно само по себе...
Просто на это ТРУДНО РАСПИЛИТЬ!
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23.11.2020 13:46 Відповісти
Ну расскажи нам. Как просто это сделать.
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23.11.2020 13:54 Відповісти
халявы захотелось?
должность советника министра МОЗ и все доходчиво расскажу.
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23.11.2020 14:15 Відповісти
Какое массовое тестирование. В половине населенных пунктов пропадает электричество нет интернета и дорог.
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23.11.2020 13:53 Відповісти
"Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня более 350 тестов на 100 тыс. жителей. Источник: https://censor.net/ru/n3232651\\\\\\\\\\\

"Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно технически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов, - сказал мэр. - Источник: https://censor.net/ru/n3232651\\\\\\\\\\\\\

Ну да, Словакия не крупная, но смогли всем сделать, чет 5млн. всего то.
А вот шоб 350 тестов на 100000, то наверное ни одна африканская страна с тобой на одном гектаре даже банан отведать не захочет.
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23.11.2020 14:04 Відповісти
Твою мать.
Кацапы делают 500 тысяч в день!
Словения сделала всем за три дня.
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23.11.2020 14:16 Відповісти
та его мать я х.з. не умерла ли, но то шо у нас в пропорции заболевших - как и у "братьев", а тестов, насколько вы сказал, вроде меньше, то.... у нас уже давно было бы за 10-20-30к. степановских(то шо он и Зеля высрали типо - медицине уже - упс...)

у нас же недавно писали шо чет 70к. тестов делают(ну, минус 40к. на мусоров, ермаков, аваковцев, тупицыных и прочих)
позорно. весной даже Габон(не в обиду им) в разы больше тестов делал. так шо стебанова высеры = даже не шлак, а подплинтусное вяканье
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23.11.2020 14:28 Відповісти
Массовое тестирование это не слишком сложно, а слишком разворовано...
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23.11.2020 14:22 Відповісти
Это слишком сложно

----------------------------------------------
Сложно что-то украсть?
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23.11.2020 14:23 Відповісти
Кашпировский и то умнее выглядел, чем тесты на "ничто"
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23.11.2020 15:53 Відповісти
Виталя мэр зеленых застройщиков, а не киевлян. сказали закрыть метро - "Будет сделано", сказали нет денег на тестирование - "Все очень сложно". засунул язык в попу и подмахивает зеленым.
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23.11.2020 16:05 Відповісти
Массовое тестирование на COVID-19 проведут в Польше
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23.11.2020 17:33 Відповісти
Виталя не бойся на тебя такую задачу не повесят Кличко про масове тестування на COVID-19: Це занадто складно - Цензор.НЕТ 2346
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23.11.2020 17:59 Відповісти
 
 