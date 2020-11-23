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95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко

Сотрудники полиции предупреждают граждан об ответственности за неношение маски в общественных местах. Пока что ведется разъяснительная работа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"На 95% предприниматели и граждане соблюдают режим карантина выходного дня. Но, как и в любой другой стране есть люди, которые хотят нарушать закон", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, министром поставлена задача о предупреждении граждан, которые еще не знают, что введены штрафы за неношение маски.

"Сейчас пока ведется разъяснительная, профилактическая работа", - добавил замминистра. 

Также читайте: 90% украинцев носят маски, с остальными работает полиция, - Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
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95% ,це занадто оптимістично кнур загнув !!)))
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23.11.2020 14:25 Ответить
95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6854
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23.11.2020 14:25 Ответить
95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9257
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23.11.2020 14:34 Ответить
 
 