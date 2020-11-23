95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сотрудники полиции предупреждают граждан об ответственности за неношение маски в общественных местах. Пока что ведется разъяснительная работа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"На 95% предприниматели и граждане соблюдают режим карантина выходного дня. Но, как и в любой другой стране есть люди, которые хотят нарушать закон", - отметил замглавы МВД.
По словам Геращенко, министром поставлена задача о предупреждении граждан, которые еще не знают, что введены штрафы за неношение маски.
"Сейчас пока ведется разъяснительная, профилактическая работа", - добавил замминистра.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий23.11.2020 14:25 Ответить Мне нравится 1
Diego Pereira
показать весь комментарий23.11.2020 14:25 Ответить Мне нравится 0
Roman Rjevskiy
показать весь комментарий23.11.2020 14:34 Ответить Мне нравится 1
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...