РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12753 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 798 38
карантин (16730) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) маски (115)

90% украинцев носят маски, с остальными работает полиция, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

90% украинцев носят маски, с остальными работает полиция, - Геращенко

Около 90% украинцев используют защитные маски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, отвечая на вопрос Радио НВ об эффективности штрафов за неношение средств индивидуальной защиты.

"Порядка 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица. Принято решение в первые дни после вступления в силу этого закона (об административной ответственности за отсутствие масок. - Ред.) - он вступил в субботу - заниматься вопросами предупреждения: то есть, если полицейский видит человека без маски, то предупреждает об ответственности", - отметил чиновник.

Читайте также: Вакцина Оксфордского университета показала 70% эффективности против коронавируса

Геращенко объяснил необходимость введения ответственности за неношение масок тем, что это создаст "стимул" для выполнения закона. В то же время он добавил, что не все граждане могут быть осведомлены о введении штрафов, поэтому сейчас полиция проводит "разъяснительную работу".

"Порядка 30 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Украины, сейчас занимаются разъяснительной работой", - сообщил заместитель министра внутренних дел.

Смотрите также: Полиция Киева о штрафах за отсутствие масок: Сотрудники больше нацелены на профилактическую работу, а не наказание. ВИДЕО

Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.

"Хотя закон тоже несовершенен. Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", - поделился мнением он.

Напомним, с 21 ноября в Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие маски.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Когда у власти ковидианты
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9500 случаев коронавируса в день"

20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"

30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"

20.11.2020, Степанов:90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9986

Смотришь на эти метания "проФФесионалов" и сразу понимаешь - эти ребята уверены в себе и знают, что делают.
Nick Vest
показать весь комментарий
23.11.2020 11:08
+5
А в Киеве все в масках и болеют точно также, как и одесские.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:11
+5
Не в Конституции а в законе про эпидемии. И не надо тыкать 7-ю гривнами - если государство требует что-то, оно должно обеспечить условия. Почему для выполнения закона я должен тратить свои деньги? И кстати, до эпидемии маски стоили меньше гривны! Почему я должен кормить упырей?
показать весь комментарий
23.11.2020 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Одесі їздять в транспорті без масок, в магазинах без масок, на базарах без масок. Всім все пох!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:58 Ответить
А в Киеве все в масках и болеют точно также, как и одесские.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:11 Ответить
В Одесі ніхто до лікарів не звертається, щоб не лежати на самоізоляції. Тому реальна ситуація в Одесі нікому невідома, лікарі та влада просто не знають реальних розмахів епідемії. Захворюваність в Одесі на поточний момент просто катастрофічна. Майже всі вдома хворіють без звернення до лікаря.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:12 Ответить
О, начинается, ещё бы написали что евреев больше и море рядом.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:30 Ответить
А где ещё полиция "недорабатывает"?
Подсказать "быдлогорода"?
показать весь комментарий
23.11.2020 10:58 Ответить
Больше всего там, где в 2010 рыги набрали много. Факт.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:44 Ответить
вот гады. у 10% отобрали маски и работают с ними
показать весь комментарий
23.11.2020 10:55 Ответить
нехай безнамордні підписують бумажку про відмову від ліжка та апарату дихання. а то самі розносять вірус, а масчникам потім місця немає.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:56 Ответить
Три мешка сшить пришлось,чтоб на антоху масочка налезла.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:57 Ответить
Не, ну жирной свинке, из своего кабинета в Киеве и салона мерседеса конечно виднее, но ... Мягко говоря, цифры не соответствуют действительности.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:05 Ответить
Когда у власти ковидианты
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9500 случаев коронавируса в день"

20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"

30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"

20.11.2020, Степанов:90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9986

Смотришь на эти метания "проФФесионалов" и сразу понимаешь - эти ребята уверены в себе и знают, что делают.
Nick Vest
показать весь комментарий
23.11.2020 11:08 Ответить
учора на виборчій дільниці мєнтяра з маскою під підборіддям стояв поряд з плакатом: вхід на дільницю тільки у масках!
показать весь комментарий
23.11.2020 11:09 Ответить
Ишо, не помогает? Надаже...
показать весь комментарий
23.11.2020 11:09 Ответить
- Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
- За что?!
- А вы не носите намордник!
- Да, я не люблю намордник
(с) Собачье сердце
показать весь комментарий
23.11.2020 11:09 Ответить
Полиции же больше нечем заниматься.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:11 Ответить
по конституции, Геращенок обязан шо?..... 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6202 обеспечить масками!
а полиция вместо раздавать их - будет штрафовать. а че, лучше построить дороги, на которые без маски не взглянешь так как слезы маска тоже неплохо останавливает 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 984
показать весь комментарий
23.11.2020 11:18 Ответить
Ммм...где в Конституции такое написано, что Геращенко обязан маски раздавать? У вас 7 грн на маску нет? Серьезно?
показать весь комментарий
23.11.2020 11:24 Ответить
Не в Конституции а в законе про эпидемии. И не надо тыкать 7-ю гривнами - если государство требует что-то, оно должно обеспечить условия. Почему для выполнения закона я должен тратить свои деньги? И кстати, до эпидемии маски стоили меньше гривны! Почему я должен кормить упырей?
показать весь комментарий
23.11.2020 11:39 Ответить
Авакови і Коболєви повинні виконувати грабіж УКРАЇНЦІВ! Так США руками МВФ хоче
показать весь комментарий
23.11.2020 13:32 Ответить
обязано гос-во обеспечить на период всяких пандемий и т.д. своих граждан.
ниже тебе ответили то шо я и хотел(если, думал что ты таки не поймешь)
а если ситуация кринжовая = ЧС/ВП вводить. все. иначе это попрание т.н. "прав и свобод"....(грустно хмыкает)
И кстати, Зеля то как раз типо "юрист" то 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1049
показать весь комментарий
23.11.2020 13:30 Ответить
Кто еще верит в дороги? Эти деньги ушли на мусоров.
показать весь комментарий
23.11.2020 13:08 Ответить
90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1337
показать весь комментарий
23.11.2020 11:22 Ответить
Отличная фотка - 2 полицая в респираторах с обратным клапаном, который выпускает все вирусы наружу без фильтрации. В этом вся украинская власть - сплошная профанация!
показать весь комментарий
23.11.2020 11:41 Ответить
90% это где? Вы там зедебилы на луне живете? Если 10-20%,это где то близко.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:41 Ответить
А скільки процентів хворих на цей вірус добираються громадським транспортом до лабораторій щоб здати ПЛР-тест?!
А потім ще очікують по 7-10 днів на результати!
показать весь комментарий
23.11.2020 11:42 Ответить
Шото Герыч врет, как всегда.
показать весь комментарий
23.11.2020 11:46 Ответить
90%? Бред сывой кобылы...
показать весь комментарий
23.11.2020 11:47 Ответить
90% украинцев носят маски
90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1170
Это в каком селе?
показать весь комментарий
23.11.2020 11:53 Ответить
Спецназ надо, полиции мало, намордники рабов не хотят одевать, нюх совсем потеряли
показать весь комментарий
23.11.2020 12:05 Ответить
А я, наприклад,балаклаву ношу. Троллю мєнтів. Раніше вони ганяли тих, хто в балаклаві, хай спробують тепер. А що - абсурдна вимога , абсурдне виконання
показать весь комментарий
23.11.2020 12:16 Ответить
Специально сегодня прошелся по городу. Нет конечно людей в масках стало больше, это однозначно. Но при этом во многих местах где предусмотрено обязательное ношение маски - лифт, лестничная площадка, подъезд, детская площадка, остановки этого вообще не придерживаются А в магазинах, аптеках, почтампе, банках и т.д люди ( те что в масках) носят их по прежнему не правильно. Нос не прикрыт, правильное ношение масок это 10% от общего количества. Вот такая вот " картина маслом" Ну и ШО!!! Где контроль.. Опять все осталось на уровне, поговорили и забыли ,или повторение " закона" о запрете курения в общественных местах вроде есть и вроде не кто не соблюдает. Реакции правоохранителей увидеть не довелось, как и охраны супермаркетов . Все осталось по прежнему. Слова.. слова...одни слова.
показать весь комментарий
23.11.2020 12:22 Ответить
Ці ледасі Аваківські щурі з нір не вилазять. У Вінниці їх днем з вогнем не побачиш. Хоч би один тролейбуч, чи маршрутку перевірили. Зв що бабло і льготи у них, велике питання!!!
показать весь комментарий
23.11.2020 13:02 Ответить
Любите когда вас проверяют, контролируют, штрафуют ни за что? Мечта любого тоталитарного режима, сказка а не нарид) Особенно впечатляют бугаи в намордниках, такие милые
показать весь комментарий
23.11.2020 13:14 Ответить
Там где проходит воздух там пройдет и вирус. Если через марлю лить морскую воду от этого она не станет пресной.( Доктор Коморовский)
показать весь комментарий
23.11.2020 13:23 Ответить
Геращенко - попугай Авакова, працює не на Україну!
показать весь комментарий
23.11.2020 13:29 Ответить
Всех правонарушителей уже пересажали и теперь взялись за тех кто самостоятельно решил двигаться в сторону кладбища. Ребята, а свой ли хлеб вы жрёте занимаясь этой ху-нёй.
показать весь комментарий
23.11.2020 13:48 Ответить
А ось в демократичній Каліфорнії окружні шерифи послали нафіг губернатора з його фантазіями стосовно карантину. Сказали що, якщо когось хвилюють порушення карантину то, хай дзвонять в управління охорони здоров'я.
показать весь комментарий
23.11.2020 14:09 Ответить
 
 