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90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко

Майже 90% українців використовують захисні маски.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави МВС України Антон Геращенко, відповідаючи на запитання Радіо НВ про ефективність штрафів за неносіння засобів індивідуального захисту.

"Близько 90% українців зараз використовують захисні маски для обличчя. Прийнято рішення в перші дні після набуття чинності цим законом (про адміністративну відповідальність за відсутність масок. - Ред.) - він набув чинності в суботу - займатися питаннями попередження: тобто, якщо поліцейський бачить людину без маски, то попереджає про відповідальність", - зазначив чиновник.

Геращенко пояснив необхідність введення відповідальності за неносіння масок тим, що це створить "стимул" для виконання закону. У той же час він додав, що не всі громадяни можуть бути інформовані про запровадження штрафів, тому зараз поліція проводить "роз'яснювальну роботу".

Дивіться: Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання. ВIДЕО

"Близько 30 тисяч поліцейських, які патрулюють вулиці України, зараз займаються роз'яснювальною роботою", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко також вказав на недосконалість деяких положень закону.

"Хоча закон теж недосконалий. Наприклад, сказано, що необхідно, щоб в громадських місцях всі були в масках. Але при цьому працюють кафе і ресторани. Я ще не знаю способу, як можна перебувати в кафе і їсти через маску", - поділився думкою він.

Нагадаємо, з 21 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність маски.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Когда у власти ковидианты
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9500 случаев коронавируса в день"

20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"

30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"

20.11.2020, Степанов:90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9986

Смотришь на эти метания "проФФесионалов" и сразу понимаешь - эти ребята уверены в себе и знают, что делают.
Nick Vest
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23.11.2020 11:08
+5
А в Киеве все в масках и болеют точно также, как и одесские.
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23.11.2020 11:11
+5
Не в Конституции а в законе про эпидемии. И не надо тыкать 7-ю гривнами - если государство требует что-то, оно должно обеспечить условия. Почему для выполнения закона я должен тратить свои деньги? И кстати, до эпидемии маски стоили меньше гривны! Почему я должен кормить упырей?
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23.11.2020 11:39
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В Одесі їздять в транспорті без масок, в магазинах без масок, на базарах без масок. Всім все пох!
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23.11.2020 10:58 Відповісти
А в Киеве все в масках и болеют точно также, как и одесские.
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23.11.2020 11:11 Відповісти
В Одесі ніхто до лікарів не звертається, щоб не лежати на самоізоляції. Тому реальна ситуація в Одесі нікому невідома, лікарі та влада просто не знають реальних розмахів епідемії. Захворюваність в Одесі на поточний момент просто катастрофічна. Майже всі вдома хворіють без звернення до лікаря.
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23.11.2020 11:12 Відповісти
О, начинается, ещё бы написали что евреев больше и море рядом.
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23.11.2020 11:30 Відповісти
А где ещё полиция "недорабатывает"?
Подсказать "быдлогорода"?
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23.11.2020 10:58 Відповісти
Больше всего там, где в 2010 рыги набрали много. Факт.
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23.11.2020 11:44 Відповісти
вот гады. у 10% отобрали маски и работают с ними
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23.11.2020 10:55 Відповісти
нехай безнамордні підписують бумажку про відмову від ліжка та апарату дихання. а то самі розносять вірус, а масчникам потім місця немає.
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23.11.2020 10:56 Відповісти
Три мешка сшить пришлось,чтоб на антоху масочка налезла.
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23.11.2020 10:57 Відповісти
Не, ну жирной свинке, из своего кабинета в Киеве и салона мерседеса конечно виднее, но ... Мягко говоря, цифры не соответствуют действительности.
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23.11.2020 11:05 Відповісти
Когда у власти ковидианты
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9500 случаев коронавируса в день"

20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"

30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"

20.11.2020, Степанов:90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9986

Смотришь на эти метания "проФФесионалов" и сразу понимаешь - эти ребята уверены в себе и знают, что делают.
Nick Vest
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23.11.2020 11:08 Відповісти
учора на виборчій дільниці мєнтяра з маскою під підборіддям стояв поряд з плакатом: вхід на дільницю тільки у масках!
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23.11.2020 11:09 Відповісти
Ишо, не помогает? Надаже...
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23.11.2020 11:09 Відповісти
- Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
- За что?!
- А вы не носите намордник!
- Да, я не люблю намордник
(с) Собачье сердце
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23.11.2020 11:09 Відповісти
Полиции же больше нечем заниматься.
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23.11.2020 11:11 Відповісти
по конституции, Геращенок обязан шо?..... 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6202 обеспечить масками!
а полиция вместо раздавать их - будет штрафовать. а че, лучше построить дороги, на которые без маски не взглянешь так как слезы маска тоже неплохо останавливает 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 984
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23.11.2020 11:18 Відповісти
Ммм...где в Конституции такое написано, что Геращенко обязан маски раздавать? У вас 7 грн на маску нет? Серьезно?
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23.11.2020 11:24 Відповісти
Не в Конституции а в законе про эпидемии. И не надо тыкать 7-ю гривнами - если государство требует что-то, оно должно обеспечить условия. Почему для выполнения закона я должен тратить свои деньги? И кстати, до эпидемии маски стоили меньше гривны! Почему я должен кормить упырей?
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23.11.2020 11:39 Відповісти
Авакови і Коболєви повинні виконувати грабіж УКРАЇНЦІВ! Так США руками МВФ хоче
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23.11.2020 13:32 Відповісти
обязано гос-во обеспечить на период всяких пандемий и т.д. своих граждан.
ниже тебе ответили то шо я и хотел(если, думал что ты таки не поймешь)
а если ситуация кринжовая = ЧС/ВП вводить. все. иначе это попрание т.н. "прав и свобод"....(грустно хмыкает)
И кстати, Зеля то как раз типо "юрист" то 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1049
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23.11.2020 13:30 Відповісти
Кто еще верит в дороги? Эти деньги ушли на мусоров.
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23.11.2020 13:08 Відповісти
90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1337
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23.11.2020 11:22 Відповісти
Отличная фотка - 2 полицая в респираторах с обратным клапаном, который выпускает все вирусы наружу без фильтрации. В этом вся украинская власть - сплошная профанация!
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23.11.2020 11:41 Відповісти
90% это где? Вы там зедебилы на луне живете? Если 10-20%,это где то близко.
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23.11.2020 11:41 Відповісти
А скільки процентів хворих на цей вірус добираються громадським транспортом до лабораторій щоб здати ПЛР-тест?!
А потім ще очікують по 7-10 днів на результати!
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23.11.2020 11:42 Відповісти
Шото Герыч врет, как всегда.
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23.11.2020 11:46 Відповісти
90%? Бред сывой кобылы...
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23.11.2020 11:47 Відповісти
90% украинцев носят маски
90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1170
Это в каком селе?
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23.11.2020 11:53 Відповісти
Спецназ надо, полиции мало, намордники рабов не хотят одевать, нюх совсем потеряли
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23.11.2020 12:05 Відповісти
А я, наприклад,балаклаву ношу. Троллю мєнтів. Раніше вони ганяли тих, хто в балаклаві, хай спробують тепер. А що - абсурдна вимога , абсурдне виконання
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23.11.2020 12:16 Відповісти
Специально сегодня прошелся по городу. Нет конечно людей в масках стало больше, это однозначно. Но при этом во многих местах где предусмотрено обязательное ношение маски - лифт, лестничная площадка, подъезд, детская площадка, остановки этого вообще не придерживаются А в магазинах, аптеках, почтампе, банках и т.д люди ( те что в масках) носят их по прежнему не правильно. Нос не прикрыт, правильное ношение масок это 10% от общего количества. Вот такая вот " картина маслом" Ну и ШО!!! Где контроль.. Опять все осталось на уровне, поговорили и забыли ,или повторение " закона" о запрете курения в общественных местах вроде есть и вроде не кто не соблюдает. Реакции правоохранителей увидеть не довелось, как и охраны супермаркетов . Все осталось по прежнему. Слова.. слова...одни слова.
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23.11.2020 12:22 Відповісти
Ці ледасі Аваківські щурі з нір не вилазять. У Вінниці їх днем з вогнем не побачиш. Хоч би один тролейбуч, чи маршрутку перевірили. Зв що бабло і льготи у них, велике питання!!!
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23.11.2020 13:02 Відповісти
Любите когда вас проверяют, контролируют, штрафуют ни за что? Мечта любого тоталитарного режима, сказка а не нарид) Особенно впечатляют бугаи в намордниках, такие милые
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23.11.2020 13:14 Відповісти
Там где проходит воздух там пройдет и вирус. Если через марлю лить морскую воду от этого она не станет пресной.( Доктор Коморовский)
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23.11.2020 13:23 Відповісти
Геращенко - попугай Авакова, працює не на Україну!
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23.11.2020 13:29 Відповісти
Всех правонарушителей уже пересажали и теперь взялись за тех кто самостоятельно решил двигаться в сторону кладбища. Ребята, а свой ли хлеб вы жрёте занимаясь этой ху-нёй.
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23.11.2020 13:48 Відповісти
А ось в демократичній Каліфорнії окружні шерифи послали нафіг губернатора з його фантазіями стосовно карантину. Сказали що, якщо когось хвилюють порушення карантину то, хай дзвонять в управління охорони здоров'я.
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23.11.2020 14:09 Відповісти
 
 