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95% підприємців і громадян дотримуються режиму карантину вихідного дня, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

95% підприємців і громадян дотримуються режиму карантину вихідного дня, - Геращенко

Співробітники поліції попереджають громадян про відповідальність за неносіння маски в громадських місцях. Поки що ведеться роз'яснювальна робота.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"На 95% підприємці та громадяни дотримуються режиму карантину вихідного дня. Але, як і в будь-якій країні є люди, які хочуть порушувати закон", - зазначив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, міністром поставлено завдання про попередження громадян, які ще не знають, що введено штрафи за неносіння маски.

"Зараз поки ведеться роз'яснювальна, профілактична робота", - додав заступник міністра.

Також читайте: 90% українців носять маски, з іншими працює поліція, - Геращенко

Автор: Наталя Джума
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95% ,це занадто оптимістично кнур загнув !!)))
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23.11.2020 14:25 Відповісти
95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6854
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23.11.2020 14:25 Відповісти
95% предпринимателей и граждан соблюдают режим карантина выходного дня, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9257
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23.11.2020 14:34 Відповісти
 
 