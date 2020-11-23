Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
– Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии "Пропозиция") переизбран мэром этого областного центра.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента - главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Громадська сила").
"Днепр. окончательный результат этих славабогучтоужезакончившихся выборов:
▪︎Филатов Борис:
• сто пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два человека
• восемьдесят целых, шестьдесят одна сотая процентов
▪︎Краснов Загид:
• тридцать шесть тысяч двести шестьдесят два человека
• девятнадцать целых, тридцать девять сотых процентов
всем - жизни", - сообщил Евгений Гендин.
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Корбан заявил, что после решения ЕСПЧ в его пользу Порошенко, Грановский, Кононенко и Шокин должны заплатить ему компенсацию вместо государства
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А зелёная мразь усиленно копала под Филатова, всякие обыски, криминал пыталась ему пришить. Ну вот и результат.
имея такую массовую электоральную базу, как решительные и пассионарные жители Днепра, самого патриотичного города Украины, и занимая должность мэра мощнейшего промышленно-экономического центра страны, Бориска вполне может претендовать на царство и успешно выиграть президентские выборы 2024 года.
Уж если открыли такой Большой секрет, что выборов в 2024 году не будет, то откройте и малый секрет: почему их не будет и что будет вместо выборов?
І це велика відповідальність перед містом Дніпро.