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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Днепр_город (3764) местные выборы (2145) мэр (1632) Филатов (551)

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов

– Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии "Пропозиция") переизбран мэром этого областного центра.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента - главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Громадська сила").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В день голосования в днепровских маршрутках можно было ездить за селфи на участке. ВИДЕО

"Днепр. окончательный результат этих славабогучтоужезакончившихся выборов:

▪︎Филатов Борис:

• сто пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два человека

• восемьдесят целых, шестьдесят одна сотая процентов

▪︎Краснов Загид:

• тридцать шесть тысяч двести шестьдесят два человека

• девятнадцать целых, тридцать девять сотых процентов

всем - жизни", - сообщил Евгений Гендин.

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов 01
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов 02
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов 03
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Топ комментарии
+47
Редко, за кого можно порадоваться, Днепр респект.
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23.11.2020 14:51
+38
БОРЯ рули !!! Жители Днепра МОЛОДЦА Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов - Цензор.НЕТ 7388
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23.11.2020 14:51
+24
одно правильно сказал ты - НАШ.... наш Днепр был... нашим и останется !!!
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23.11.2020 15:03
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БОРЯ рули !!! Жители Днепра МОЛОДЦА Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80,61% голосов - Цензор.НЕТ 7388
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23.11.2020 14:51 Ответить
Филатов в последнее время частый гость на порохоботском прямом и других шоко- и около телеканалах так,что адепты "cвятого петра" за резутьтатом этих выборов должны праздновать и радоваться ,что у них появился такой сильный союзник на юго-востоке(традиционной вотчине рыгов и зажопов) нашей страны
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23.11.2020 15:40 Ответить
З Дніпра в президенти можна запросто !
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23.11.2020 15:46 Ответить
...а что ..надо было выставить себя идиотом ..и вымазаться в дерьмо, появившись на Зе-каналах или около? Достаточно..что глава государства..феерический идиот... ))))
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23.11.2020 20:10 Ответить
А куда еще? С рыгами у него давняя любовь. Зелень и его слизняков он откровенно презирает.
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24.11.2020 00:58 Ответить
Редко, за кого можно порадоваться, Днепр респект.
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23.11.2020 14:51 Ответить
Здається в Рівному теж більш-меньш адекватний вибір !!)))
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23.11.2020 14:53 Ответить
Адекватний кандидат? У Рівному? Соєрижний холуй з секти п'ятидесятників? Чи його опонент, що витратив шалені гроші на передвиборчу кампанію (навіть викупив місцевий телеканал, де його облизували на всі боки), які йому "позичив" місцевий барига, скупник земель і забудовник елітного житла?
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23.11.2020 15:26 Ответить
Хорошие сапоги - надо брать.
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24.11.2020 00:59 Ответить
Новиє літса вже показали себе і люди вирішили послати їх вжопу. Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів - Цензор.НЕТ 9502
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23.11.2020 14:53 Ответить
Задний проход щас занят
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23.11.2020 15:13 Ответить
Хабибулаевича провертели, ужос-ужос.
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23.11.2020 14:56 Ответить
150 тисяч вибрали мера мільйону
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23.11.2020 14:57 Ответить
Раз остальные решили не ходить, то кто им доктор.
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23.11.2020 15:03 Ответить
Не миллиона - 770 тыс (количество жителей Днепра с правом голоса). Хотя все равно явка низкая.
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23.11.2020 15:44 Ответить
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів - Цензор.НЕТ 397

...
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23.11.2020 15:00 Ответить
одно правильно сказал ты - НАШ.... наш Днепр был... нашим и останется !!!
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23.11.2020 15:03 Ответить
Це ти чухонець, з голим задом, смердючими портянками і діркою в кишені. А Дніпро - це чудове Місто з великої літери.
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23.11.2020 15:28 Ответить
Мокшанин, ти хоч раз протризвій і глянь навкруги. Житель засратої сніжної нігерії щось вякає про цивилізований світ.
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23.11.2020 16:29 Ответить
А твоя сЫзрань, де ти сидиш зараз, це хутір в мокшанському болоті.
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23.11.2020 15:31 Ответить
хоть одна хорошая новость
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23.11.2020 15:04 Ответить
в Днепре даже подсчет голосов ведет не ЦИК, а Корбан с Гендиными!!))))
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23.11.2020 15:06 Ответить
А уж как кошмарили Филатова зелёные мрази, мульён обысков провели, дела какие-то пооткрывали. Прямо закономерность, чем больше шайка, которую зачем-то народ привёл к власти, пыталась задавить Филатова, тем больше шансов стать снова мером у него появлялось.
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23.11.2020 15:13 Ответить
Людмила, у вас ООчень короткая память!))), напомню, сейчас они сидят почти в одном кабинете!)))
Корбан заявил, что после решения ЕСПЧ в его пользу Порошенко, Грановский, Кононенко и Шокин должны заплатить ему компенсацию вместо государства
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/korban-zayavil-chto-posle-resheniya-espch-v-ego-polzu-poroshenko-granovskiy-kononenko-i-shokin-dolzhny-zaplatit-emu-kompensaciyu-vmesto-gosudarstva-1091134.html
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23.11.2020 15:26 Ответить
Да все эти страсти с Корбаном и Порошенко уже в прошлом, на нынешнюю ситуацию никак не влияют.
А зелёная мразь усиленно копала под Филатова, всякие обыски, криминал пыталась ему пришить. Ну вот и результат.
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23.11.2020 15:48 Ответить
юрист рейдера, ни прошлая не нынешняя власть не в состоянии посадить - ваши вопли, про земразей и херое парашенки про какую-то перемогу в городе на Днепре, мне не понятны)
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23.11.2020 15:56 Ответить
А ты хотел чтобы какой-то хрен непонятный был в Днепре?
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24.11.2020 01:02 Ответить
Иногда, бандит из 90-х, прогнозируемей младого поколения беспредельщиков)
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24.11.2020 07:34 Ответить
C шоколадником аналогичная ситуация .Неудивительно ,что они с Филатовым фактически союзниками стали.Любит наш народ преследуемых и угнетаемых властью
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23.11.2020 15:43 Ответить
Бариску на царство(с)
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23.11.2020 15:14 Ответить
уважаемый Сергей Сергеев, в каждой шутке есть доля юмора и доля правды:

имея такую массовую электоральную базу, как решительные и пассионарные жители Днепра, самого патриотичного города Украины, и занимая должность мэра мощнейшего промышленно-экономического центра страны, Бориска вполне может претендовать на царство и успешно выиграть президентские выборы 2024 года.
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23.11.2020 18:40 Ответить
Открою секрет - выборов в 2024 году не будет.
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24.11.2020 01:03 Ответить
Очень интригующее заявление, уважаемый Иннокентий.

Уж если открыли такой Большой секрет, что выборов в 2024 году не будет, то откройте и малый секрет: почему их не будет и что будет вместо выборов?
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24.11.2020 03:05 Ответить
Вот это поворот!!!Помнится и 83% жителей Днепра и 95% чиновников дружно голосовали за зелёные и новые лица!!!Причём Филатова они стали ,так же дружно "сливать в канализацию",не дожидаясь новых выборов мера...в этом им усиленно помогала и центральная власть!!!И вдруг Филатов снова мер...наверное или новая Партия Меров ему помогла или карантин повлиял на результаты!
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23.11.2020 15:24 Ответить
Многие голосовавшие за зелешваль сейчас говорят что у них было затмение или другие варианты выдвигают ( аж смешно, у меня много таких шибанутых среди знакомых).
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23.11.2020 15:32 Ответить
У моих знакомых из особо упоротых зефанатов есть версии - "не дали", "ошибся с кадрами", "просто хороший парень попал на плохое место" и вишенка на торте - "дайте ему еще шанс".
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24.11.2020 01:08 Ответить
Город никогда не топил Филатова. А голосовали против Пороха - ********** оказался, а в Днепре это не любят. Раз сказал - иди и делай. Да, и гонки на броневиках за Корбаном по Днепру - тоже не забыли. ЕС, еле-еле протиснулась в горсовет, и то, если бы не Рычкова, в Городе о ЕС и не вспоминали бы. А зелёное недоразумение и обсуждать нечего - сборище дебилов.
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23.11.2020 17:41 Ответить
За Філатова голосував, Дніпро підтирмав Філатова конкретною перевагою.

І це велика відповідальність перед містом Дніпро.
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23.11.2020 15:28 Ответить
Да ❤️Урааа , много молодежи из Киева приехало чтобы проголосовать ( у меня сын оба раза приезжал на выборы и у многих знакомых тоже), рада что молодежь небезразлична к будущему родного города ( хотя уже здесь и не живут)
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23.11.2020 15:35 Ответить
Вот теперь можно Филатову и в президенты попробовать. У Порошенко, если не получится у упоротоупрямого нариду уменьшить свой рейтинг недоверия, а партия будет расти и дальше , найдется отличный пост при президентстве Филатова - министр финансов, министр иностранных дел и т д . Я верю в то, чтопри необходимости Порошенко сможет выдвинуть лидера из своих сторонников во имя Украины.А президент из ]днипра это была бы бимба для касапни
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23.11.2020 15:36 Ответить
У Филатова нет достаточного всеукраинского рейтинга, чтобы идти в президенты. И в перспективе тоже. Разве что он сделает из Днепра аналог Сингапура или Гонконга, что все так офигеют, что захотят такого же всей стране. Пока же что делает Филатов в Днепре видят только в Днепре, он останется политиком локального уровня. Или ему нужно пойти в правительство на важную должность и показать быстро отличный результат, тогда тоже получит общеукраинский рейтинг.
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23.11.2020 15:50 Ответить
У нього попереду 5 років для дій та для співпраці с Порохом , обоє на відсутність креативу не жаліються - головне, щоб підтримка росла ПРОУКРАЇНСЬКА - а медіа для цього вистачить й того що є.
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23.11.2020 15:57 Ответить
Гендін радник Філатова й автор та режисер ДГУ-КВН театру - ото приколькно криворіжських шмаркль обіграли!
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23.11.2020 16:02 Ответить
Приедь в Днипро и посмотри центральный проспект. Синга...я он сделает аналог.
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23.11.2020 19:49 Ответить
пошти як лукашенко...
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23.11.2020 16:37 Ответить
ну і чудово. Ще 5 років Дніпро буде з високої гірки плювати на зажопників та їхніх слуг. А далі подивимось, може вже нарешті і самі зажопні слуги ЗГИНУТЬ з України та її міст !!
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23.11.2020 17:00 Ответить
Первыми поддержку Филатова во втором туре выборов городского головы выразила местная организация "ОПЗЖ".
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23.11.2020 20:37 Ответить
а Байдена они какие по счету поздравили?
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24.11.2020 01:10 Ответить
При чем здесь поздравление. Тут некоторые радуются типа "вот теперь зажопу в Днепре нагнут". Ага, именно так. С ними давно и замечательно нашли общий язык. И кандидат от ОПЗЖ был первым, кто призвал своих сторонников и сторонников партии во втором туре отдать голоса за Филатова. И когда Корбан подсчитывал шансы на второй тур, то сразу-же включал в счет Филатова всех поддерживавших ОПЗЖ,
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24.11.2020 10:02 Ответить
Днепру респект и уважуха
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23.11.2020 18:04 Ответить
Молодец Боря, так держать и дальше, ты лучший из всех бывших мэров, Днепр гордится тобой!!!
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23.11.2020 19:56 Ответить
так он же не бывший мэр Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів - Цензор.НЕТ 1080
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24.11.2020 01:09 Ответить
..это днепр, детка...
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23.11.2020 23:00 Ответить
Шо, зепил,подгорает от Пастора?
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24.11.2020 05:55 Ответить
 
 