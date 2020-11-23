Філатов переміг на виборах мера Дніпра, набравши 80,61% голосів
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Чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова (балотувався від партії "Пропозиція") переобрано мером цього обласного центру.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 100% протоколів Філатов набрав 80,61% голосів, випередивши свого конкурента - голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" Загіда Краснова (партія "Громадська сила").
"Дніпро. Остаточний результат цих славабогущовжезакінчилися виборів:
▪︎Філатов Борис:
- сто п'ятдесят тисяч сімсот вісімдесят дві людини
- вісімдесят цілих, шістдесят одна сота відсотка
▪︎Краснов Загід:
- тридцять шість тисяч двісті шістдесят дві людини
- дев'ятнадцять цілих, тридцять дев'ять сотих відсотка
усім - життя", - повідомив Євген Гендін.
Топ коментарі
+47 Иван Ковалёв 7b6fedb3
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+38 Василий СПРУТ
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+24 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар23.11.2020 15:03
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Корбан заявил, что после решения ЕСПЧ в его пользу Порошенко, Грановский, Кононенко и Шокин должны заплатить ему компенсацию вместо государства
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/korban-zayavil-chto-posle-resheniya-espch-v-ego-polzu-poroshenko-granovskiy-kononenko-i-shokin-dolzhny-zaplatit-emu-kompensaciyu-vmesto-gosudarstva-1091134.html
А зелёная мразь усиленно копала под Филатова, всякие обыски, криминал пыталась ему пришить. Ну вот и результат.
имея такую массовую электоральную базу, как решительные и пассионарные жители Днепра, самого патриотичного города Украины, и занимая должность мэра мощнейшего промышленно-экономического центра страны, Бориска вполне может претендовать на царство и успешно выиграть президентские выборы 2024 года.
Уж если открыли такой Большой секрет, что выборов в 2024 году не будет, то откройте и малый секрет: почему их не будет и что будет вместо выборов?
І це велика відповідальність перед містом Дніпро.