Завтра начнутся заседания четырех подгрупп ТКГ
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Завтра начнутся очередные двухдневные заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской делегации в ТКГ.
Отмечается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:
- политической ("План совместных шагов"),
- гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),
- безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствования координационного механизма в рамках СЦКК),
- экономической (выплата пенсий, социальной помощи).
Кроме того, 25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
"Украинская сторона в ТКГ напоминает, что для решения до конца года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающие судьбу граждан Украины (открытие КПВВ, выплата социальной помощи и пенсии, возвращения взаимно удерживаемых лиц), готова работать в режиме 24/7 и на прошлой недели внесла соответствующее предложение", - говорится в сообщении.
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Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий23.11.2020 17:10 Ответить Мне нравится 1
Sergii Ustim
показать весь комментарий23.11.2020 17:11 Ответить Мне нравится 2
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neverlok lok
показать весь комментарий23.11.2020 17:16 Ответить Мне нравится 1
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