Завтра розпочнуться засідання чотирьох підгруп ТКГ
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Завтра розпочнуться чергові дводенні засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення української делегації в ТКГ.
Зазначається, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:
- політичної ("План спільних кроків"),
- гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),
- безпеки (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),
- економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).
Крім того, 25 листопада відбудеться спільне засідання на рівні керівників делегацій.
"Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, перш за все, що полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення взаємно утримуваних осіб), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію", - йдеться в повідомленні.
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Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар23.11.2020 17:10 Відповісти Мені подобається 1
Sergii Ustim
показати весь коментар23.11.2020 17:11 Відповісти Мені подобається 2
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neverlok lok
показати весь коментар23.11.2020 17:16 Відповісти Мені подобається 1
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