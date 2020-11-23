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МИД Украины призывает Россию обеспечить медицинским уходом украинского политзаключенного Приходько

Новости Цензор.НЕТ Общество

МИД Украины призывает Россию обеспечить медицинским уходом украинского политзаключенного Приходько

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Российская Федерация обязана обеспечить медицинским уходом и надлежащими условиями украинского политзаключенного Олега Приходько, состояние здоровья которого ухудшилось.

Об этом заявил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ

"РФ обязана обеспечить медицинским уходом и надлежащими условиями украинского политзаключенного Олега Приходько, состояние здоровья которого существенно ухудшилось в следственном изоляторе Ростова-на-Дону", - написал Николенко.

Он добавил, что все украинцы, которые незаконно удерживаются в России и во временно оккупированном Крыму, должны быть освобождены.

Напомним, 23 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья украинского активиста из оккупированого Крыма Олега Приходько, незаконно удерживаемого в российском СИЗО, критически ухудшилось.

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А ДЄРЬМАКА ЗАПИТАЛИ ДОЗВОЛУ на цю заяву?
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23.11.2020 17:28 Ответить
Уже бегут, волосы назад.
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23.11.2020 17:28 Ответить
Бережи вас Господь, Олеже.
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23.11.2020 17:40 Ответить
мучают рашистские гестаповцы классного мужика, тому що він українець, мразі!
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23.11.2020 17:45 Ответить
Тримайся брате !!
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23.11.2020 18:48 Ответить
Кацапи непотріб.
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23.11.2020 20:34 Ответить
 
 