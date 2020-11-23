Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов

В течение 16-23 ноября Укртрансбезопасность вместе с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 млн грн за перегрузку.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

Всего на прошлой неделе инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиции составили 269 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

"Сейчас мы находимся на завершающем этапе внедрения Weight Control System - единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезопасности. Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечения к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовых норм", - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам министра, эта система будет использоваться также для планирования работ на дорожной сети по данным о транспортной нагрузке участков.

Больше всего штрафов собрано в Одесской, Ривненской и Николаевской областях.

Отмечается, что показатели эффективности улучшились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.