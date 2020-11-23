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Новости Политика Украины
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Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов

В течение 16-23 ноября Укртрансбезопасность вместе с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 млн грн за перегрузку.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

Всего на прошлой неделе инспекторы Укртрансбезопасности и Нацполиции составили 269 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

"Сейчас мы находимся на завершающем этапе внедрения Weight Control System - единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезопасности. Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечения к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовых норм", - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам министра, эта система будет использоваться также для планирования работ на дорожной сети по данным о транспортной нагрузке участков.

Больше всего штрафов собрано в Одесской, Ривненской и Николаевской областях.

Отмечается, что показатели эффективности улучшились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
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Топ комментарии
+10
Класс! Этого достаточно, что бы выплатить матпомощь уже двум мужьям Венедиктовой!
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23.11.2020 17:41
+5
А перегруженные фуры Вадатурского как ездили, так ездят без проблем. Аж земля гудит.
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23.11.2020 17:34
+3
Плохо работаете,мининфракстуртурщики! Такую сумму,думаю,одна известная команда в Феофании,за неделю профукала Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 1185
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23.11.2020 17:42
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Какому то "слуге" на крузак хватит...
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23.11.2020 17:32 Ответить
Так должно быть . В Днепре можно увидеть фуру в центральной части города . У меня как-то один такой "гений" в центре города спросил , как проехать в Кременчуг . Не думаю , что их надо защищать . Потом мы на своих авто ловим днищем асфальтные горбы .
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23.11.2020 17:40 Ответить
А ты, конечно, ему шины проколол? Или в морду плюнул? Этот гений просто заблудился. Навигатор завел бедолагу в ловушку.
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23.11.2020 22:17 Ответить
А перегруженные фуры Вадатурского как ездили, так ездят без проблем. Аж земля гудит.
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23.11.2020 17:34 Ответить
шо за Вадатурский?
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23.11.2020 20:12 Ответить
Гуд
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23.11.2020 17:34 Ответить
Муд
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23.11.2020 18:14 Ответить
Штрафы разве не на счета частных компаний поступают,что то не верится что в бюджет.
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23.11.2020 17:39 Ответить
ты решаешь куда платить, хочешь на месте, хочешь приедь в свой город и плати в бюджет) демократия **-ти)
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23.11.2020 19:08 Ответить
Класс! Этого достаточно, что бы выплатить матпомощь уже двум мужьям Венедиктовой!
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23.11.2020 17:41 Ответить
Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 4114
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23.11.2020 17:43 Ответить
Плохо работаете,мининфракстуртурщики! Такую сумму,думаю,одна известная команда в Феофании,за неделю профукала Перегруженные фуры: в бюджет за неделю поступило 1,6 млн штрафов - Цензор.НЕТ 1185
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23.11.2020 17:42 Ответить
Это перемога! Правда мелким шрифтом надо написать, что ущерб для дорожного покрытия от проезда этих перегруженных фур в десятки и сотни раз больше. Ну то такое...
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23.11.2020 17:45 Ответить
дорог у нас не будет-потому как это же дойная корова- штрафы!!!
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23.11.2020 17:50 Ответить
Тепер ці штрафи перенесуть на кпідвищення тарифів перевезень і споживачі це все оплатять.
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23.11.2020 18:12 Ответить
Якщо іздитимуть далі вантажівки з перегрузом то всі нові проєкти буд. доріг/ автострад до дупи (!) В перше літо знищать будь яку нову дорогу
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23.11.2020 18:46 Ответить
Та да, а ремонт дорог на 160 млн.
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23.11.2020 20:17 Ответить
Весовые должны быть ВЕЗДЕ! Почему всё население страны длжно ездить по разбитым перегруженными фурами дорогам? А их владельцы при этом получают сверхприбыль.
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23.11.2020 21:12 Ответить
Звиздеж!!! Опять🤣
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23.11.2020 21:19 Ответить
 
 